Aprobaron aumentos en las Tasas Municipales

Por voluntad de la mayoría oficialista, el Concejo Deliberante convalidó subas que, en general, rondan el 40%. En el caso particular de Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, y Red Vial, trepan al 80% y al 50%, respectivamente.

Los concejales opositores Stadler y Negrette no acompañaron la moción, argumentando que los incrementos exceden el índice de inflación y algunos servicios no se prestan adecuadamente.

El viernes 27 de Diciembre, desde las 20 horas, se desarrolló en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, para tratar el Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2020.

“Los aumentos son acordes, algunos quedan debajo de la inflación. Si bien hubiese sido necesario hacer un incremento mayor, la decisión política del Ejecutivo fue la de sostener los números para que no impacten tanto en el bolsillo de los vecinos”, consideró la Concejala Ángeles Viñao de la bancada de Juntos por el Cambio.

Suba en las prestaciones de Salud

En 2020 los particulares que se atiendan en las dependencias de salud municipales pagarán un 70% más que este año. Y un 115% las personas que no vivan en el distrito y hagan uso del servicio. Así quedó establecido en la Ordenanza Fiscal.

“Como nos dijo el intendente, la prioridad serán los más carenciados”, admitió Viñao.

Azopardo y San Germán comenzarán a tributar Alumbrado y Barrido y Limpieza

Así, las localidades se incorporarán desde el año próximo al sistema tributario municipal.

“Esto está lejos de ser algo malo, porque pone en pie de igualdad a todas las localidades, ya que San Germán y Azopardo cuentan hoy con los mismos servicios que los demás pueblos, tales como piletas, recolección de residuos, unidades sanitarias y hogares de ancianos”, señaló la edil oficialista. Al tiempo que aclaró: “no es agradable aumentar las tasas, pero para que funcionen los servicios y se pueda seguir sosteniendo la estructura municipal era necesario”.

Objeciones

El concejal Emiliano Stadler (Frente de Todos) observó, en el Proyecto de Ordenanza Impositiva elevado desde el Ejecutivo, la existencia de incrementos en algunos tributos que exceden el índice del 47% aproximado de inflación, estimado para 2019 por el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires

Barrido, Limpieza y Conservación de la Vía Pública

Según explicaron desde la bancada opositora, actualmente, el vecino paga $ 45,31, por metro de frente. Con el aumento, esa cifra será de $ 82,50

Stadler explicó que este impuesto contiene, de manera encubierta, un porcentaje en concepto de lo que fue la tasa de Salud.

“En su momento, el pago de la tasa de Salud fue derogado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia”, dijo y consideró “inadecuado” su cobro.

“A ese concepto lo van a trasladar de modo encubierto a la tasa de Barrido y Limpieza. Pero esto no queda ahí, al monto establecido por metro de frente se le va a sumar otro concepto: el de la valuación fiscal del inmueble, con importes que van desde los $ 627 hasta los $ 1674, según la escala”, abundó.

Prestación del servicio

Desde el Bloque del Frente de Todos, pusieron en duda la conformidad de los vecinos con la manera en que la municipalidad brinda los servicios que cada contribuyente paga

“La recolección de residuos, la forestación, la poda, el barrido, la limpieza y el riego no son prestaciones que cuenten con la conformidad de los contribuyentes, al menos es la información que nos hacen llegar”, puntualizó Stadler.

También en la Red Vial

La Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial que paga el sector agropecuario también ingresó en el terreno de la polémica.

“El valor básico actual es de $ 45,41 anuales por hectárea. Para 2020 será de $ 68, 12, es decir un 50% más. Hasta ahí la pauta inflacionaria estaría respetada, pero hay otro dato: por cada una de las cuatro zonas se va a adicionar un porcentaje más”, manifestó el edil.

Ejemplos. Según los cuadro comparativos aportados por los concejales del Frente de Todos, con el aumento, la tasa de Red Vial, quedaría establecida, por hectárea anual en $ 131, 47 para la Zona A y en $ 114,58 para la Zona B.

Stadler señaló que el aumento podrá tener mayor o menor impacto, de todos modos –aseguró– la cuestión pasa por cómo se está prestando el servicio.

“Algunos chacareros contaron, en todo un año, una sola pasada de la máquina. Ese contribuyente pagó $ 82000 por una única intervención.

Insistimos con la necesidad de ajustar en particular Barrido y Limpieza y Red Vial a la pauta inflacionaria”, solicitó.

Además, exhortó a los concejales y a los mayores contribuyentes a considerar el tema climático y los escasos rindes, que otorgaron un panorama desfavorable a la producción.

Stadler convocó a los Mayores Contribuyentes a “no decidir a favor o en contra del concejal que los convocó”.

“Van a hacer uso de la soberanía popular, cuando levanten la mano decidirán directa o indirectamente por los 15 mil habitantes del distrito. Y cuando decidan son responsables, junto a todos los ediles presentes, de lo que sucederá con estos dos impuestos”, concluyó.

Capacidad y criterio

La concejala Viñao explicó cómo funciona mecanismo para la selección de los mayores contribuyentes.

“No los convocamos los concejales. La normativa dispone a dos por cada concejal. El Bloque de Juntos por el Cambio tiene diez concejales por lo tanto cuenta con veinte mayores contribuyentes.

Cada mes de Mayo, se abre un registro para los interesados en participar como mayores contribuyentes, de este ejercicio democrático como la Aprobación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva.

No creo que ellos levanten la mano simplemente porque nos conocen. Sé del criterio y la capacidad de cada uno de ellos. Cuentan con información y oportunamente evacuaron sus dudas sobre los distintos puntos”, estimó Viñao.

La concejala invocó “un error de interpretación”, respecto de lo dicho sobre el aumento de la Tasa de Barrido y Limpieza.

“No es real que sea del 82%, no se puede comparar Tasa con Tasa. Tampoco es real que existan aumentos encubiertos, porque en el texto claramente se explica cómo se aplicarán. Tampoco es cierto que se adicione de manera escondida lo relativo a tasa de Salud.

Cuando hablamos de porcentajes de inflación, aun no tenemos información, se habla de estimativos. No hay datos concretos”, finalizó la edil.

Aprobado por Mayoría

En favor de la aprobación de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva votaron los concejales de Juntos por el Cambio Ángeles Viñao, Nicolás Nervi, Patricia Zwenger, Leandro Graff, Patricia Tourn, Guillermo Lafitte, Natalia Kappes, Lucas Delgado, Livia Martín y Lisandro Koller, todos de Juntos por el Cambio. Acompañaron la moción los mayores contribuyentes: Stella Krieger (Puan), Pedro Tessio (Darregueira), Marta Busso (Darregueira), Mercedes Carro (Puan), Juan Carlos Berríos (Azopardo), Ariel González (Bordenave) y Juan Carlos Zanelli (Puan).

Rechazaron la aprobación los concejales del Frente de Todos Emiliano Stadler y Paola Negrette.