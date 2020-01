De 1029 millones será el Presupuesto Municipal 2020

Ese monto implica un 85% de Coparticipación Provincial y un 15% de recursos generados por la propia comuna por el cobro de tasas y otros conceptos. El Proyecto de Presupuesto 2020 fue aprobado el viernes 27 de diciembre en el HCD, durante una sesión de prórroga, y está integrado por $ 648.579.000 destinados a la Administración Central y $ 380.460.000 dirigidos al Ente Descentralizado de Salud.

El bloque de Juntos por el Cambio, formado por diez concejales, aprobó por mayoría el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central, Ejercicio 2020. Los dos ediles del Frente de Todos aconsejaron la desaprobación.

Emiliano Stadler, de la bancada opositora, criticó lo que llamó un “ajuste” en la sección del Presupuesto referida a Bienes de Uso.

“El ajuste será de casi el 89%, comparado con el año 2019. Eso significa que no se piensa adquirir herramientas y otros elementos”, señaló.

El edil ve en esa medida un “potencial peligro para los trabajadores municipales, porque estarán manejándose con maquinarias y herramientas con un desgaste de hasta dos años”. Y pidió modificar esa situación.

Por otra parte, desde el bloque del Frente de Todos consideraron “alarmante” la deuda de la Administración Central.

“La Deuda Flotante será de $ 49.600.000 y la Deuda Consolidada de $ 2.100.000, aproximadamente. No vemos en el Ejecutivo una voluntad política de desendeudarse, sino que prevé un endeudamiento mayor para el ejercicio próximo. Si se le suma la deuda del Ente Descentralizado de Salud, el total ascendería a alrededor de $ 100.000.000”, manifestó. Otra objeción planteada por Stadler es la no contemplación en el Presupuesto de inversión en obra pública.

“Eso tampoco se puede obviar, pedimos una revisión del ajuste realizado en relación a la adquisición de bienes de uso”, reclamó.

PRESUPUESTO DEL GASTO 2020 POR JURISDICCIÓN

Mantener lo que está

La concejala Ángeles Viñao, desde el bloque mayoritario, explicó que el Presupuesto responde una decisión política tomada por el Intendente Castelli para 2020.

“Sumando los ingresos municipales y los provinciales por coparticipación, el presupuesto alcanza para mantener la estructura de la municipalidad. Esto es dar los servicios y contemplar los sueldos. Lamentablemente, no se pueden diagramar obras de gran inversión, porque el objetivo es mantener lo que está, y seguir dándole trabajo a las familias que dependen del municipio como empleador para poder vivir”, admitió.

Según pudo saberse, las arcas municipales se nutren de un 15% de recursos generados localmente, ya sea por recaudación de tasas y otros ítem. El 85% restante lo aporta la Provincia con dinero de la coparticipación.

Viñao habló de la necesidad de continuar invirtiendo en materia de salud, asistiendo las demandas de los diferentes efectores del distrito, el funcionamiento de ambulancias, Hogares de Ancianos y los salarios del plantel de trabajadores del área. Además, destacó los fuertes aumentos registrados en los insumos médicos, en algunos casos de hasta un 900%.

Acerca de la escasa inversión en Bienes de Uso, la edil dijo ser consciente de las carencias y reconoció que se deben reponer herramientas y otros elementos.

“Esto también corresponde a una decisión política de hacia dónde se van a derivar los recursos. Es acertado dedicar $ 400.000.000 a sueldos y así poder mantener a muchas familias que lamentablemente no consiguen trabajo, porque a lo mejor no hay empleo en el ámbito privado. Me parece una decisión acertada. En lo personal, yo privilegio que una persona pueda llevar el alimento a su casa todos los meses, antes que la municipalidad compre una tijera nueva”, afirmó.

En cuanto a lo previsto en materia de Obra Pública, Viñao recalcó que aun no se han asignado partidas.

“No se sabe qué tipo de financiación pueden dar las entidades bancarias, como para contraer un Leasing o algún préstamo dirigido a obras necesarias para este distrito. Este tema se estará viendo cuando se tengan los presupuestos, y se definan partidas, que luego puedan sumarse al Presupuesto General”, indicó.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 VS. 2019

En referencia a lo expresado por Stadler sobre los compromisos de deuda del municipio, Viñao observó la existencia de “un error de interpretación”.

“La deuda presente en el Presupuesto, no es la que se piensa contraer, es aquella en condiciones de empezar a pagar. Una parte de la deuda referida en el Presupuesto es en concepto de sueldos de la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud, devengados en Diciembre y pagaderos en Enero. Lo cual reduce la deuda en un 50%. El resto de los compromisos son contraídos con proveedores o cooperativas eléctricas, con las cuales existen convenios”, concluyó.

Presupuesto de Ente Descentralizado de Salud

Los bloques de Juntos por el Cambio y Frente de Todos aprobaron el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del Ente Descentralizado de Salud Ejercicio 2020. Aunque los ediles de la oposición exhibieron algunas observaciones que consideraron “de suma importancia”.

Una de ellas, expresó Emiliano Stadler, está vinculada a la “escasa previsibilidad financiera al momento de adquirir insumos para hospitales y unidades sanitarias, lo que ha venido dificultando el servicio y el bienestar de los vecinos”.

RECURSOS 2020 VS. 2019 POR PROCEDENCIA

Stadler reclamó respuestas para palear la situación.

“En 2019 hubo un ajuste en las intervenciones quirúrgicas programadas en los quirófanos de Puan y Darregueira, eso implicó complicaciones en el tratamiento de diferentes patologías, este caso incluso fue notificado por el Ente Descentralizado de Salud. Creemos que ese panorama puede acentuarse en el próximo ejercicio, por eso es necesario hacer especial hincapié”, expuso.

Y reclamó un especial tratamiento a “la creciente Deuda Flotante, al momento de unos $ 39.000.000, sumada a la Deuda Consolidada de $ 5.800.000.

Estimativos

La concejala Viñao, replicó que en relación a los insumos de salud no existe “falta de previsibilidad”.

“Los insumos están incluidos dentro de los bienes de consumo y no hay un ítem que diga qué insumo se va a comprar a un valor determinado, porque eso ya está incluido. Es decir, no se pueden especificar cantidades, por eso se hacen estimativos, dado que la demanda va haciendo que el mecanismo de compra sea así.

En relación a los quirófanos, la explicación de Stadler se da en base a supuestos. No está en el Presupuesto el cierre de alguno de los quirófanos.

Ojalá la situación económica se pueda remediar a nivel municipal, provincial y nacional, para asegurar más recursos dirigidos a atender todas las demandas en materia de salud. Los quirófanos están trabajando con urgencias y para las necesidades de los más carenciados. Me parece que hay que ser precavido para no llevar ningún tipo de mensaje de alarma a las comunidades del distrito de Puan”, finalizó.