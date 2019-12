Horacio López recibió el título de Ciudadano Ilustre y se despidió de la política

Quien fuera concejal por la UCR (1995-1999), Intendente (1999-2011) y Senador Provincial (2011-2019), fue distinguido con un certificado, una copia de la ordenanza y una plaqueta con la leyenda “La Municipalidad de Puan concede al Contador Horacio Luis López el merecido y honroso título de Ciudadano Ilustre”.

El acto se realizó este martes, en el Espacio “Cultural El Mercado”, luego de la jura de los seis nuevos concejales y del Intendente Facundo Castelli, elegidos en los comicios del 27 de octubre.

López recibió la distinción de manos del Presidente del HCD y del mandatario municipal.

Entre sus primeras apreciaciones el ex senador reflexionó sobre el rol político de los concejales.

“Miraba a los concejales que se iban, a los que seguían y a los nuevos. Hace 24 años estuve sentado en un lugar como el ustedes dos (en referencia a los ediles del Frente de Todos), representando a la oposición, con un fuerte peronismo en el gobierno provincial y un fuerte peronismo en el gobierno municipal. Todo llega… es cuestión de ponerse a trabajar todos los días. Claro que los del oficialismo dirán “ojalá no lleguen”, pero eso hace que también ustedes tengan que trabajar todos los días. Llegarán a alcanzar los objetivos si se ponen a trabajar día tras día, sin descanso”, dijo.

Y continuó: “se terminaron en la política, hace muchos años, los feriados y los fines de semana. Hay que trabajar los 365 días, especialmente para los que menos tienen. Para eso está el Estado, para equilibrar la balanza, aquellos que les tocó vivir en el platillo que está más abajo, hay que ayudarlos a que recuperen espacio, por supuesto también con el esfuerzo de ellos”.

En referencia al partido que representó, reconoció: “la UCR me dio más de lo que preciso, más de lo que merezco”, y anunció públicamente su alejamiento de la actividad política, luego de una dilatada trayectoria, iniciada en 1995 en el Concejo Deliberante y culminada este año en el senado provincial.

“Yo me estoy yendo de la política. Comparativamente, lo escuchaba recién a Facundo (Castelli), y yo ya no tengo esas ganas, esa garra, esa decisión de ir hacia adelante, de resolver los problemas cotidianos, de estar comprometido con la política. Llega un momento en que las reservas físicas menguan y debemos dejar paso a los más capaces, a los que tienen más predisposición, a los que tienen más energías”, admitió.

López recordó los momentos difíciles vividos en torno al año 2001 y su posterior crisis.

“Teníamos que pagar en Lecop y Patacones, no se conocía el peso como moneda. En aquel momento tuvimos que abrir por primera vez los comedores escolares en el partido de Puan, para los chicos y no tan chicos que no tenían asegurada la comida todos los días.

Para los que nos pega fuerte la necesidad de los demás, esto desespera”, manifestó.

Al recordar los orígenes y motivaciones que llevaron a la creación del Frente Vecinal, el ex intendente contó una anécdota.

Recordó una encuesta realizada en marzo de 2003 por profesionales del la Universidad Nacional del Sur. Fue para saber cómo estaban funcionando los delegados de las localidades, cuáles eran los servicios que se prestaban bien y cuáles no.

“Uno de los resultados era que no había posibilidades de ser reelecto, la única manera era dar un golpe sobre la mesa y movilizar a la política del distrito. Ahí, se me ocurre formar un Frente Vecinal con el peronismo”, recordó.

Al momento de unir voluntades entre los radicales y los peronistas (encabezados por Juan Carlos Carcedo). López mencionó que las negociaciones, al principio fueron complicadas.

“De a poco fuimos trabajando, conversando y convenciéndolos de la necesidad de que todos juntos ayudábamos al crecimiento del partido de Puan”, relató.

Y abogó por la continuidad de los buenos valores.

“No se llega fácil adonde yo llegué, es el esfuerzo cotidiano, es el apoyo de muchísima gente, de los que me votaron y de los que no lo hicieron.

Yo nunca rechacé la crítica, siempre la tuve en cuenta, así viniera del partido político que fuera, para ver cuánta verdad tenían y qué debía corregir. Hay que estar muy abierto para estas cosas”, expresó.

Y agradeció a Raúl Alfonsín, personalidad a la que López adjudicó su formación ideológica.

“Comienzo un nuevo trayecto, termino con la política, he recibido muchas satisfacciones. Con la alegría de las satisfacciones me voy y me estoy olvidando paulatinamente de las cosas que no salieron bien. Voy a comenzar una nueva vida, al lado de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos y de mis amigos.

Vamos a descansar, vamos a andar a caballo, a participar de nuevo en las cabalgatas que dejé por los viajes a La Plata. De nuevo podré ir a pescar y de nuevo trataré de construir mi felicidad en otra etapa”, culminó.