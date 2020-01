El distrito fue declarado en Emergencia

Sucedió anoche, luego de que el oficialismo hiciera valer su mayoría legislativa, en una sesión extraordinaria del HCD. La medida es por seis meses y comprende al ámbito económico, financiero, administrativo, de salud, de servicios públicos y sociales.

La oposición criticó la falta de previsión del Ejecutivo para avizorar la crisis. Al tiempo que pidió el pase a comisión del Proyecto de Ordenanza para un estudio más minucioso. Hubo un encendido debate cuando los bloques expresaron sus posturas.

Al momento de fundamentar la aprobación del Proyecto de Ordenanza declarando la Emergencia en el partido de Puan, la concejala de Juntos por el Cambio, María de los Ángeles Viñao, aclaró que la crisis local no es ajena a la provincial y la nacional.

La decisión –explicó– surgió luego de una reunión entre el Intendente Castelli, el Gobernador y autoridades del Ministerio de Economía, en la que le sugirieron al mandatario puanense declarar en su distrito la Emergencia por 180 días.

“Las medidas buscan resguardar a los más necesitados, además de permitir un ahorro y garantizar el pago en tiempo y forma de los sueldos municipales”, aclaró.

Viñao reconoció la fuerte dependencia de la comuna con los fondos de coparticipación que gira la Provincia mensualmente. A la par, dijo que el creciente proceso inflacionario obligó a la municipalidad a tomar medidas para proteger a los sectores de la población más afectados por la crisis.

“Esta crisis es puro mérito del gobierno actual”

El concejal Stadler, del Frente de Todos, solicitó postergar la aprobación de la Declaración de Emergencia y que el Proyecto de Ordenanza pase a comisión, para evaluarlo con tiempo, haciendo partícipes a las instituciones afectadas por las medidas de emergencia, como el Hospital Darregueira

“De los 135 distritos de la Provincia, son contados con los dedos de una mano los que están en crisis. Esta crisis es puro mérito del gobierno actual. Esta gestión continuó obstinadamente con este modelo, cuando debió cambiarlo con antelación para no desembocar en esta emergencia. Esto viene de arrastre y hoy explotó por el aire esta gestión. El Departamento Ejecutivo ya tenía conocimiento de esta realidad y sin embargo continuaron con el mismo rumbo hasta que no dio para más”, criticó.

Y aseveró: “los más vulnerables serán los encargados de pagar el ajuste de una crisis que ustedes provocaron. Ya hay despedidos, gente a la que no volvieron a contratar, gente que queda a la deriva”.

Stadler alertó sobre las consecuencias de un ajuste en el sistema de salud.

“El Ente Descentralizado es uno de los más afectados por la crisis, lo cual pone en peligro la integridad de la salud pública. Es inadmisible darle la facultad al Ente para cerrar servicios médicos y hospitalarios, o suspender la atención a obras sociales. Eso no es cuidar a los más vulnerables”, disparó.

“Ustedes hace 20 años que están. ¿En ese tiempo nunca planificaron una estrategia para cuidar los recursos? ¿O simplemente le dieron rienda libre hasta que reviente? Se viene una catástrofe, no es tan sencillo, no se trata de decir: “lo aprobamos y ya está”, mencionó.

Stadler cuestionó la potestad que el estado de Emergencia le otorga al Ejecutivo, permitiéndole utilizar libremente aquellos fondos afectados. Es decir, la posibilidad de cambiar el destino de dinero ya dispuesto para un determinado fin, convirtiéndolo en un recurso de libre disponibilidad.

“Para que puedan ser desviados no sabemos hacia dónde. Fíjense la gravedad de lo que quieren aprobar”, cuestionó, al tiempo que aconsejó crear una Comisión de Emergencia para ejercer tareas de control y de transparencia

Y criticó la falta de información oficial en torno a que estrategias se implementarán desde el Ejecutivo para salir de la crisis.

“Es una desprolijidad aprobar algo de apuro, cuando se trata de un asunto de alta complejidad. Este Proyecto de Ordenanza fue presentado el lunes, el martes pasó a reunión de comisión y hoy ya lo quieren aprobar”, cuestionó.

“No vamos a ser participes de semejante desprolijidad. La crisis ya está, la tenemos, reventó. Está bien, ya buscaremos responsables, pero hoy necesitamos ser serios y responsables para solucionar esto en conjunto”, finalizó.

“Mala interpretación”

Tras volver a tomar la palabra, la concejala Viñao le reclamó a la oposición su falta de predisposición al diálogo al no pedir una reunión previa con el intendente. “Cuando asumió, Castelli se puso a disposición de los dos concejales del Frente de Todos. Un llamado pidiéndole una audiencia hubiese evacuado alguna de las dudas que hoy manifiesta el concejal Stadler”, apuntó.

Viñao aclaró que el recorte salarial alcanza solamente a los miembros de la planta política.

“Nunca se habló de sacar obras sociales, hay una mala interpretación. El Estado municipal hoy subsidia a aquellas que no pagan por la atención de sus afiliados en nuestros efectores. A las prácticas y a la atención las solventa la comuna”, aseguró y admitió que existe la posibilidad de rever convenios con algunas mutuales.

En este sentido, el concejal Stadler explicó que IOMA mantiene importantes deudas con los efectores de salud de los 135 distritos de la Provincia.

“La diferencia es que la mayoría pudo preverlo. Acá en el partido de Puan no lo hicieron, tampoco se anticiparon a la inflación. Hace 20 años que están en el gobierno, imagínense… si fueran improvisados como nosotros”, ironizó.

El Presidente del HCD se sumó al debate

El concejal Lisandro Koller solicitó, como el protocolo de rigor lo dispone, autorización al cuerpo legislativo para, de manera provisoria, ocupar una banca de concejal y expresar su postura. Su lugar en la presidencia lo ocupó por unos instantes la concejala Patricia Zwenger.

El edil comenzó destacando las gestiones del Intendente para lograr paliar la crisis y destacó “la muy buena relación”, establecida con las nuevas autoridades de la Provincia.

“Si el gobierno provincial sancionó una Ley de Emergencia… ¿por qué no acompañar esa postura? ¿Por qué no acompañar esta iniciativa trabajada con funcionarios del gabinete municipal y concejales. Esta situación nos lleva a aplicar políticas que no son gratas, somos conscientes de eso, pero creemos son necesarias”, reconoció.

Y defendió lo que llamó “logros de los últimos 20 años. No es lo mismo el municipio de 1999 que el actual. Antes existían solamente dos localidades, hoy existen ocho. Generamos políticas de Estado para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

“Nos hacemos cargo de la situación y afrontamos los desafíos con convicción y con mucho desafío, no es fácil estar al frente del municipio. Tiene momentos buenos, y momentos malos, a veces recibimos críticas injustificadas. Hay que estar de este lado para afrontar ciertas situaciones, y hacerlo en un marco de institucionalidad”, indicó.

Además informó que todos los concejales donarán una parte importante de sus dietas. El porcentaje será consensuado entre ambos bloques.

“Me gustaría conocer propuestas (de la oposición) para solucionar esta situación. Es más fácil hablar desde el desconocimiento y a veces, lamentablemente se le pone un tinte político a estas cuestiones El bloque de Juntos por el Cambio brindará las herramientas que el Ejecutivo necesite para sobrepasar esta crisis”, sentenció Koller.

