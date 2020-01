Eximición del pago de Ingresos Brutos

La Secretaría de Producción y Empleo informa que se pueden eximir del pago de Ingresos Brutos los Monotributistas comprendidos en las categorías A, B, C y D (Sistema Simplificado común), con facturación no superior a $ 631.560 anuales y cuyos activos fijos no excedan $ 1.052.600, a través de la inscripción en la Ley ALAS.

Dicha eximición no es aplicable a los profesionales ni a los emprendimientos que posean empleados a cargo.

Los interesados en adherirse a los beneficios de la Ley Alas, deberán dirigirse a la Secretaría de Producción y Empleo o Delegación Municipal, presentando la siguiente documentación respaldatoria:

·Fotocopia de Documento Nacional de Identidad.

·Acreditación de domicilio (fotocopia de factura de servicio).

·Fotocopia de la Inscripción en la Afip.

·Constancia de inscripción en Arba (código de actividad) que sea coincidente con el de Afip.