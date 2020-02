Palenzona cumplirá 40 años como Presidente de la Liga

Fue reelecto en la noche del viernes. En la reunión se decidió jugar con el mismo formato de campeonato que en 2019, prácticamente sin variantes. Primera y Reserva arrancan el 15 de Marzo.

Pasadas las 20:30 horas se inició la Asamblea General Ordinaria en la que se trataron los 7 puntos del orden del día. Fue rápida la aprobación de la Memoria, Inventario y Balance del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, el Presupuesto de gastos y cálculo de Recursos del ejercicio 2020. Algunos cambios “obligados” se dieron en el tribunal de penas: el Dr. Bautista Irigoyti reemplazo al Dr. Echaide y en los revisores de cuenta por “Castrito” ingresó Gastón Lastra. También se trató la desafiliación del club Belgrano de Espartillar y se facultó a las instituciones que así lo soliciten, a no presentar alguna división obligatoria.

Al finalizar la Asamblea que ratifico al Dr. Ernesto Manuel Palenzona como presidente ingresando el año número 40 de presidir este ente futbolístico, se comenzó a debatir la forma de disputa del campeonato de este año. Faltaron a la cita los representantes de: Tiro Federal de Villa Belgrano y del Centro Blanco y Negro.

Luego de un extenso debate que se prolongó hasta las 22:45 horas, se decidió jugar el mismo torneo que el año pasado. Si bien hubo dos posturas, una propuesta por Deportivo Sarmiento de jugar en dos zonas, pero en tres rondas (geográficas y no geográficas), y otra mantener con algunas correcciones el certamen del 2019, al llegar el momento de la votación prevaleció esta última postura por 12 votos a 6. Lo que estuvo más reñido fue el tema: zonas geográficas o no, en este caso se resolvió zonas no geográficas por 10 votos a 8 (recordemos que faltaron Blanco y Negro y Tiro Federal de Villa Belgrano).

El inicio del campeonato de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez se iniciará el domingo 15 de marzo, quedando aún por resolver muchos temas tales como: división reserva, aranceles de árbitros, costos de la policía, valor de las entradas, compras de balones.

Fuente: La Nueva Radio Suárez