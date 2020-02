Sortearon las zonas de Primera y definieron el formato de inferiores

Los clubes sesionaron este miércoles por excepción y definieron cuestiones inherentes a la temporada oficial que se aproxima.

Quedaron definidas este miércoles por la noche, mediante un sorteo efectuado en la sede de Las Heras 1.062, las zonas del campeonato 2020 de Primera división y Reserva de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez que se pondrá en marcha el domingo 15 de marzo.

Las deliberaciones del consejo directivo que preside Ernesto Manuel Palenzona se llevaron a cabo ayer por excepción, dado que el lunes pasado fue feriado. La mayoría de los clubes afiliados estuvieron representados.

A la hora de la conformación de los grupos se separó a los clásicos rivales, que confrontarán dos veces (cuarta y octava fecha) tanto en el Apertura como en el Clausura a manera de interzonal, lo que al igual que en 2019 asegura al menos cuatro enfrentamientos en la temporada.

En el caso de Atlético Huanguelén, Tiro Federal de Villa Belgrano, Boca Juniors y San Martín de Santa Trinidad, que no tienen clásicos tradicionales, directamente fueron a sorteo.

Las zonas quedaron de la siguiente manera:

Zona “A”: Automoto, Blanco y Negro, Unión Pigüé, Empleados de Comercio, Independiente, Club Sarmiento, San Martín de Carhué, Puan F. Club, Boca Juniors y Atlético Huanguelén.

Zona “B”: Unión de Tornquist, Deportivo Sarmiento, Deportivo Argentino, Peñarol de Guaminí, El Progreso, Peñarol de Pigüé, Racing Club, Tiro Federal de Puan, Tiro Federal de Coronel Suárez y San Martín de Santa Trinidad.

Ante una inquietud planteada por Racing Club se dispuso mantener cerrado el libro de pases una vez finalizado el torneo Apertura, mientras el fixture será confeccionado en los próximos días.

En cuanto a los aranceles de los árbitros, la Asociación Suarense solicitó un incremento para la jornada del domingo de alrededor del 40 % (de $ 8.800 a 12.000), mientras que la Asociación Regional hizo lo propio con una suba de aproximadamente el 30 % (de $ 8.800 a $ 11.500).

Cabe señalar que a ello debe agregársele los viáticos prorrateados de los jueces que vengan de la ciudad de Olavarría, lo que rondaría los $ 500 por cada cancha. En las próximas horas las instituciones realizarán una contraoferta y en base a ello posteriormente se establecerá el precio de la entrada general.

En cuanto a la división Reserva se resolvió mantener el formato del año pasado. Es decir que clasificarán los dos primeros de cada zona y posteriormente será el consejo directivo quien programe las semifinales.

Los ganadores de los torneos Apertura y Clausura disputarán la final del año. En el supuesto que un mismo club sea el triunfador de ambos certámenes, automáticamente será el campeón.

En inferiores se introdujeron cambios

Aunque se mantuvieron las tres rondas, los clubes establecieron algunas modificaciones respecto del año pasado para la competencia de divisiones inferiores, cuya fecha de comienzo fue estipulada por mayoría para el sábado 21 de marzo.

Las dos primeras ruedas se jugarán con los clubes divididos en dos zonas geográficas, aunque en la composición hubo un enroque entre Club Sarmiento “B” y Empleados de Comercio tras una inquietud planteada por la entidad de Guaminí.

Una vez cumplidos los partidos de ida y vuelta, los tres primeros de cada zona y cada categoría clasificarán para los cuartos de final que se concretarán a fin de año.

En la última ronda, donde se empezará con la puntuación de cero, los clubes serán distribuidos de manera de enfrentarse con rivales diferentes a las dos ruedas iniciales.

Al cabo, los ganadores de cada grupo y cada categoría completarán el cuadro de cuartos de final. En caso que el primero haya obtenido el pasaporte con antelación, su lugar será ocupado por aquellos que le sigan en orden descendente (2°, 3° y así sucesivamente).

Para definir las posiciones, en caso de igualdad de puntos en cada grupo se utilizará el sistema olímpico (resultados entre sí, etc.)

En los cuartos de final, los cruces serán de la siguiente manera: 1° de la “A” vs. ganador de la última ronda de la “B”; 1° de la “B” vs. vencedor de la última ronda de la “A”; 2° de la “A” vs. 3° de la “B” y 2° de la “B” vs. 3° de la “A”.

Los grupos quedaron así:

Zona “A”: Automoto (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Unión de Tornquist (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Club Sarmiento “A” (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Saavedra (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Unión Pigüé (6ª, 7ª y 8ª), Tiro Federal de Puan (6ª, 7ª y 8ª), Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª) y Club Sarmiento “B” (7ª y 8ª).

Zona “B”: Blanco y Negro (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Boca Juniors (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Atlético Huanguelén (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Independiente (5ª, 7ª y 8ª), Empleados de Comercio (5ª, 6ª y 8ª) y El Progreso (5ª y 7ª).