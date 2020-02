Un severo temporal pasó por Puan y rige un alerta para esta noche

Según indicaron desde Bomberos Voluntarios, la posibilidad de un nuevo evento climático extremo, busca prevenir a los vecinos, sobre todo para que eviten dejar sus vehículos a la intemperie y mantengan en condiciones canaletas y desagües. Afortunadamente, no hubo heridos

La voladura del techo de una vivienda y parte del cielorraso de la estación de servicio Shell, la caída de árboles (algunos de gran porte), paredones postes eléctricos y de telefonía, fueron parte del saldo que dejó una fortísima tormenta de vientos huracanados, acompañada de granizo y lluvia, que dejó uno 20 milímetros.

El fenómeno, precedido por un calor agobiante, formó una tormenta que se abatió sobre nuestra localidad a partir de las 16 horas de ayer. Las ráfagas de viento provocaron la literal “explosión” de los vidrios de la sucursal del Banco Nación. La onda expansiva dejó, según informaron fuentes consultadas, vidrios esparcidos en los escritorios y otras partes del mobiliario. Afortunadamente, la violencia de las ráfagas no castigó en horas donde la entidad está en actividad.

Otro de los vecinos contó que el fuerte viento se llevó un antiguo y pesado elástico para cama de metal el cual terminó abrazado a un árbol, luego de recorrer unos cien metros desde el patio donde se encontraba.

Uno de los lugares donde más notable se hizo el paso del fenómeno meteorológico fue en la zona de quintas, y propiedades rurales cercanas a Puan. El resultado: voladura de silos y caída de árboles.



Granizo acumulado en las puertas de las viviendas

Los bomberos locales desplegaron un operativo para despejar de ramas el boulevard de ingreso a Puan desde Azopardo.

“También estuvimos colaborando en el caso de la voladura de un techo, anegamiento de viviendas y en todo lo que hace a la seguridad de los vecinos más expuestos”, confirmó Walter Pérez, Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.

Recorriendo las calles de Puan luego del paso del temporal, podían observarse ramas caídas y paredones derrumbados, canaletas de viviendas tapadas y hojas de los árboles hechas picadillos desparramadas en la vía pública.

El granizo cayó de manera violenta y copiosa, se calcula que las piedras tenían el tamaño de ciruelas, todo seguido de lluvia, cuyo registro alcanzó los 20 milímetros.

La peor parte se la llevó una vivienda en calle Belgrano. Las chapas del techo volaron 300 metros y fueron a caer en veredas del barrio lindero San Cayetano.

Asimismo en otro sector un tanque de agua con sus caños fue desprendido totalmente y cayó en el patio de un vecino.

Varias horas sin luz

El suministro de energía se interrumpió pasadas las 16 horas, y se pudo restablecer luego de la medianoche de hoy martes.

Según informó la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas de Puan (CSyOP), la línea de 132kv de Transba sufrió la caída de postes en el trayecto entre Puan y Pigüé.

Transba S.A. es la concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal en la Provincia de Buenos Aires, y tiene a su cargo la operación y mantenimiento de la red de 220 kV 132 kV y 66 kV de la Provincia

Hoy a la mañana, alrededor de las 9:30 horas, la CSyOP confirmó que el corte de energía se debió a la rotura de un aislador y un puente, ubicados en la salida de la Estación Transformadora de Pigüé. Los operarios trabajaron para reparar los daños y restituir el flujo normal de energía que se solucionó pasado el mediodía.

No obstante, a las 15 horas se produjo un nuevo corte de luz que se extendió hasta las 17 horas.

Por otro lado, Transba efectuó tareas de reparación en un poste quebrado en la línea de Pigüé – Puan, en cercanías de Pigüé. La CSyOP por su parte estuvo reponiendo los 20 postes de media tensión quebrados por el viento.

En el distrito todo bien

El titular de Defensa Civil, en diálogo con Todas las Voces, aseguró que la peor parte del temporal se la llevó Puan. En el resto del distrito hubo algunas ráfagas de viento que no revistieron demasiada intensidad, y en la zona de Darregueira, ocurrieron escasas precipitaciones.

La peor parte se la llevó Pigüé

El intendente de Saavedra, Gustavo Notararigo, aseveró que fue «un hecho desgraciado para la comunidad… Pasó un tornado bastante complicado», al tiempo que pidió prudencia a la hora de transitar por algunas arterias o lugares donde todavía hay árboles y postes caídos, así como cables cortados en el suelo. El parque municipal seguirá cerrado y hay personal militar custodiando que nadie ingrese por los riesgos que implica.

Según informó Reflejos, el jefe comunal brindó una conferencia de prensa acompañado el coordinador de Defensa Civil Javier Porta, el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial Ing. Claudio Arduin y la secretaria de Desarrollo Social y Comunitario Lic. Belén Favre, en la que se trazó un panorama tras el fortísimo temporal que afectó ayer a media tarde principalmente a esta localidad con ráfagas de viento que se llegó a medir hasta 112 km/h antes que se rompiera el sensor, lluvia y abundante granizo.

Violento temporal en Pigüé dejó galpones y viviendas destrozadas (Foto Semreflejos)

«La situación general es grave y lo bueno y positivo es que no ha habido víctimas», dijo Notararigo estimando que hay unas cien viviendas afectadas por voladuras de techos, algunas de manera total y otras con daños menores, así como serios daños en varios emprendimientos comerciales como galpones en el sector industrial, agradeciendo la predisposición de los bomberos voluntarios, personal municipal y de la cooperativa eléctrica y la preocupación de intendentes de la región y funcionarios nacionales y provinciales.

«Está todo el mundo queriéndonos dar una mano algo que agradecemos mucho», señaló y remarcó «queremos pedir algunas precauciones, en temas puntuales como donde vean las cintas de peligro que la gente no se acerque, no ingresar al parque porque no es este el momento para ir a sacar fotos ya que está muy peligroso con muchos cables en el suelo», y destacó el apoyo de personal de la Guarnición militar local para custodiar el parque.

«La gravedad hoy son los postes del tendido en las telecomunicaciones, en la energía, las viviendas de vecinos que se han podido recorrer, así como el parque industrial con galpones y viviendas que han quedado destrozadas y que vamos a tener que darles una mano», puntualizó en cuanto a las prioridades.

También se pidió que los vecinos limpien desagües y canaletas previendo lluvias para evitar anegamientos en las viviendas.