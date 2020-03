Castelli en la inauguración del Ciclo Legislativo: “La salud pública no es gratuita”

“No confundamos a la gente con mala información, con conceptos erróneos, por favor tratemos de trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo el sistema de salud,” solicitó el mandatario municipal.

Al repasar las obras y servicios implementados en Salud, Castelli remarcó que “fue extremadamente difícil en el 2019 hacer frente al aumento de costos”.

El último viernes se realizó la apertura del Ciclo Legislativo 2020 en el recinto del Concejo Deliberante. Allí, como es tradicional cada año, el intendente Facundo Castelli informó sobre los proyectos y obras desarrolladas durante el pasado año en el Distrito.

A continuación, detallamos los tramos más sobresalientes de un discurso que duró 1 hora 17 minutos.

Obras Públicas

En materia de obras públicas, Castelli mencionó algo que para él “marcó un antes y un después en la vida de los puanenses: la inauguración de la repavimentación y ensanche de la ruta 67, tramo Puan Pigüé, con la nueva rotonda de acceso a Puan y el ingreso a la localidad”.

En cuanto a obras gestionadas por el Consejo Escolar, en el 2019, indicó que se realizaron con dinero proveniente de la cuenta Fondos Presupuestarios, en el cargo de “Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura edilicia”.

Al hacer un repaso por las obras públicas efectuadas durante el año pasado en el Distrito, el Jefe Comunal mencionó las siguientes:

Felipe Solá. Construcción de 400 metros lineales de cordón cuneta, pavimentación de dos cuadras y el comienzo de la ampliación del Polideportivo Municipal.

Bordenave.Finalización de la obra civil del matadero de porcinos, solo restándole el equipamiento y el tratamiento de efluentes.

La estructura de un techo nuevo para la Escuela Secundaria N° 1, por un monto de 1.374.000 pesos. En la Escuela Primaria N° 9, un aula con baño para discapacitados por casi 2 millones de pesos.

Villa Iris. Se comenzó con la refacción del Salón Cultural, 600 metros lineales de cordón cuneta y se ejecutó la base y compactación para la pavimentación de tres cuadras.

San Germán. Se avanzó con la obra de vestuarios y baños del Centro Tradicionalista “Las Nazarenas”.

Puan

La terminación de la bicisenda sobre el acceso por Ruta 67.

Obras de remodelación en ex capilla para funcionamiento de guardería mediante el programa EPI (Espacios de Primera Infancia) que comenzará a funcionar en el año 2020.

500 metros de red cloacal con estación de bombeo sobre avenida San Martín

Terminación de dos aulas con sus respectivos baños en el Jardín de Infantes 903

Construcción del aula taller en la Escuela Técnica N° 1.

Azopardo. La construcción de 200 metros lineales de cordón cuneta y la ejecución de una cuadra de base compactada y su pavimentación.

17 de Agosto. La construcción de dos curvas y dos badenes, la Planta de Reciclado y las refacciones que se llevaron adelante.

La construcción de nueve nichos en el cementerio y la construcción de 230 metros de cordón cuneta.

Darregueira

Ampliación de la red cloacal en el Barrio San Pablo. 95 conexiones domiciliarias a través del Fondo de Infraestructura.

La puesta en marcha de la estación pluvial Sarmiento y vías del ferrocarril, Barrio El Perejil. También, mediante el fondo de infraestructura municipal, se realizaron obras de mantenimiento de la pileta climatizada; mejoramiento, movimiento de suelos y playón de la Planta de Reciclado.

Limpieza de desagües pluviales, reconstrucción a nuevo de un badén de hormigón en calle Pueyrredón, reconstrucción de los badenes en calles Maestro Rey y Sarratea.

Terminación de la biblioteca en la Escuela Secundaria N° 2

Salud

Sobre esta área, el intendente Castelli enumeró programas y servicios desarrollados a lo largo del distrito.

Continuación del SAME e incorporamos el servicio del 107 en Darregueira con personal para hacer más eficiente el sistema. Coordinación entre los efectores de salud del distrito y distritos vecinos para urgencias.

Se puso en marcha el Comité de Docencia e Investigación, integrado por un equipo interdisciplinario que coordina capacitaciones para los trabajadores de salud del distrito.

El servicio de Salud Mental continuó trabajando de manera coordinada con todos los efectores de salud, implementando la Ley de Salud Mental 26.657, la cual garantiza que cada paciente reciba la atención que necesita en su municipio.

Se incorporó la localidad de Puan al programa “Cuidarte” para la prevención de adicciones. El mismo ya estaba implementado en el distrito y continuó llevándose a cabo para alumnos de nivel primario de Villa Iris, Bordenave, Felipe Solá y Darregueira.

Entrega de la libreta de salud municipal a todas las instituciones educativas del distrito.

Se logró equipamiento a través del Centro de Industria y Comercio de Darregueira para el Hospital de Darregueira: nueva mesa de anestesia, camilla de quirófano, equipo de rayos y digitalizador de imágenes para rayos y mamografías.

Tanto en Puan como en Darregueira, se presta atención de diagnóstico por imágenes, mamografías, ecocardiograma, doppler color, clínica médica, pediatría, cardiología psiquiatría, traumatología, ginecología, obstetricia, urología, gastroenterología, cirugía general, oncología, nutrición, psicología, laboratorio de análisis clínicos y hemoterapia. El fin común es que ambos efectores trabajen en forma conjunta, coordinada y eficiente.

Se continúa trabajando para mejorar la atención a Villa Iris y sur del distrito, ofreciendo atención de clínica médica, pediatría, cardiología, psiquiatría, ginecología, nutrición y kinesiología.

Se realiza consultorio de atención primaria de la salud en todas las unidades sanitarias. Servicio de Pediatría, odontología y psicología en Bordenave, Felipe Solá y 17 de Agosto.

El trabajo conjunto de los dos laboratorios de análisis químicos de los hospitales municipales de Puan y Darregueira, se complementa con la atención de unidades sanitarias mediante bioquímicos que concurren periódicamente para atender tanto de manera ambulatoria como a los residentes de Hogares de Ancianos y a internados en dichos efectores.

Situación difícil

El Jefe Comunal remarcó que “fue extremadamente difícil en 2019 hacer frente al aumento de costos”.

Y agregó: “Aun así, se continúo con la oferta de más de 200 camas para residencia de ancianos, subsidiando a más de 200 familias en más de 25 mil pesos promedio mensual a cada una”.

Todos los Hogares cuentan con nutricionistas, asistente social, asistencia de salud mental, personal de enfermería las 24 horas los siete días de la semana, entre otros servicios.

Obras

-En el Hospital de Puan: Remodelación de hemoterapia, terminación del laboratorio, pintura exterior en el hospital e instalaciones eléctricas en diferentes sectores.

-Reformas y reparaciones en las Unidades Sanitarias de Azopardo, 17 de Agosto y López Lecube.

-Terminación de la obra de ampliación de la Unidad Sanitaria de San Germán y pintura del frente del Hospital de Villa Iris.

-En Darregueira: trabajos de refacción para instalar el laboratorio de análisis clínicos. Adecuación de la sala para el funcionamiento del 107 SAME, en la entrada a la guardia del hospital municipal de Darregueira.

“La salud pública, no es salud gratuita”

En otro tramo de su alocución, Castelli explicó: “Es un sistema coordinado. Está en nuestro ánimo y seguramente así lo haremos, trabajar de manera conjunta entre los hospitales municipales de Darregueira, Puan y Villa Iris. No son compartimentos estancos, debemos trabajar de manera conjunta, no es que, lo que tiene un hospital, no lo puede tener el otro.

Tenemos que lograr un sistema de salud lo menos deficitario posible”.

“En Salud es muy difícil lograr un sistema superavitario. Desde que el hospital de Darregueira pasó a ser parte del sistema de salud municipal, fue en beneficio de todos los habitantes del distrito,” agregó.

“Más allá de cualquier interpretación que se haga sobre el trabajo que hemos hecho, o sobre las declaraciones que lleva adelante la comisión, nada nos va a detener en llevar adelante nuestro objetivo que es contar con un sistema de salud pública,” manifestó.

“La salud pública, no es salud gratuita. No confundamos a la gente con mala información, con conceptos erróneos, por favor tratemos de trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo el sistema de salud,” aclaró.

“Somos el único prestador de salud en el distrito, no tenemos clínicas privadas, dependemos del trabajo que hagamos de manera conjunta, por eso se necesita mucha responsabilidad en este tema al momento de informar, al momento de prestar alguna declaración o al momento de trabajar, porque creo que es fundamental la coordinación en un distrito muy grande, con ocho localidades, pero que se merece tener una salud pública como la que estamos llevando adelante,” enfatizó Castelli recibiendo el aplauso del público.

Promoción Social

En su discurso, el Intendente se refirió al área de Promoción Social, y explicó que el trabajo se estructura “de acuerdo a las demandas sociales de la población que permitan hallar respuestas en el marco de los programas sociales existentes y el diseño de nuevas alternativas”.

“Los objetivos son la promoción de derechos, satisfacción de necesidades básicas, la promoción y participación comunitaria y la atención de problemáticas sociales. Trabajando en ejes específicos como el alimentario, el educacional y el familiar. Se interactúa con diferentes instituciones de la comunidad como las educativas, trabajando coordinadamente con otras áreas municipales,” relató.

En este marco, Castelli enumeró las siguientes acciones realizadas, entre las cuales se destacan:

Acceso a las familias a la infraestructura básica.

A tender la emergencia alimentaria en la población.

Tender a la mejora en la calidad de vida de las diferentes franjas etarias, en los aspectos recreativos, educativos, culturales y de integridad socioemocional afectiva, promover vínculos familiares y comunitarios, protección e inclusión social, promover calidad de vida a aquellas familias en especial situación de vulnerabilidad.

Acceso a la vivienda propia desde los diferentes programas provinciales y nacionales generados para las familias que cumplan con los diferentes requisitos de admisión.

230 viandas diarias en los comedores de Puan y Darregueira.

Entrega de 320 bolsas con 13 productos básicos una vez al mes, y de alimentos especiales para enfermos crónicos.

Servicios de Promoción y Protección de los derechos del niño. Centros de Equinoterapia. Área de Discapacidad.

Programa de Responsabilidad Social Compartida, dirigida a jóvenes de 12 a 21 años, que contempla cuatro ejes de desarrollo: educación, capacitación laboral para el acceso al empleo, salud e integración social desde el marco del trabajo interareal. Sedes en Puan y Darregueira y subsedes en Bordenave, Felipe Solá y Villa Iris, contando con 130 jóvenes en el distrito.

148 becas anuales. Bolsas de útiles: 195 para nivel primario y 110 secundario.

Taller Amasa, suma una huerta comunitaria en un predio municipal destinado a las familias que las trabajen.

Feria de la Agricultura Familiar.

Espacios de Primera Infancia: Manos traviesas de Darregueira 30 niños; Abracadabra de Bordenave 12 niños, Horas Felices en 17 de Agosto, con 14 niños; Estrellitas cariñosas de Felipe Solá con 15 niños, Mi casita de Villa Iris con la asistencia de 33 niños, dulces sueños de San Germán 7 niños. 111 en total.

En Puan, Upalalá comenzará a funcionar este año, en marzo o abril.

Espacio recreativo para adultos mayores, por quinto año consecutivo, asisten 25 abuelos.

Contención de jóvenes en situaciones sociales de alta vulnerabilidad por medio del Programa Cuidarte.

Castelli, destacó la labor del área de Promoción Social ya que se realiza contención “desde todos los ámbitos, desde niños de 45 días hasta los abuelos”.

“Somos un municipio para el que la parte social es fundamental, por eso cualquier programa provincial o nacional para contención y trabajo se aplicará o continuará,” expresó el intendente.

Deportes

Escuelas Municipales de Deportes.

Tareas en los polideportivos, apoyando diferentes disciplinas y a cada localidad, cubriendo necesidades en este ámbito.

A los Natatorios Climatizados asisten 770 personas en Puan y otras 990 en Darregueira, incluyendo a nadadores de la zona. También se realizan prácticas acuáticas con los Secundarios por primera vez en la historia del distrito.

Programa Ajedrez en las Escuelas. Participación en importantes competencias de ajedrez.

Juegos bonaerenses: Hubo 1.300 participantes, cifra récord para el distrito, y superando a otros en número de inscriptos.

Acompañamiento en la organización de eventos deportivos locales y distritales.

Se realizaron gestiones para traer la carrera de Guardavidas y Educación Física.

Cultura

53 talleres en el Centro Municipal de Arte con la participación de 750 alumnos.

Participación en variedad de eventos a nivel distrital.

Proyección de películas infantiles, actividades en vacaciones. Semana de las Artes. Muestras itinerantes.

Participación en los Juegos Bonaerenses.

Puan y el Distrito Lee.

Se trabajó con la UPSO en carreras universitarias: en Darregueira, la Tecnicatura en Periodismo y Emprendimientos de la Comunicación y en Puan, en la Tecnicatura en Gestión Ambiental.

Producción y empleo

Obtención de un subsidio de $ 488.400 destinado a 25 productores agropecuarios a través del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Obtención de un aporte no reintegrable de 254 mil pesos para la puesta en marcha de cuatro proyectos productivos en el marco del programa de empleo independiente y entramados productivos impulsando la inserción laboral de trabajadores desocupados.

Inversión de 135 mil pesos para financiar 18 proyectos productivos provenientes de recursos municipales.

67 personas participan del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, orientados a la búsqueda laboral que prevé una ayuda económica mensual.

Formalización de cinco puestos de trabajo en el marco del programa de inclusión laboral y empalme de Nación que subsidian a empresarios para la contratación de mano de obra.

Venta de tres parcelas en el Sector Industrial de Puan a empresarios que llevarán allí su proyecto productivo.

Producción de 19.500 ejemplares arbóreos en el Vivero de Bordenave, destinadas a ampliar y mejorar el arbolado urbano, plazas, parques, rutas y acceso a los pueblos, y para privados.

Administración del Frigorífico de Villa Iris, generando cinco puestos de trabajo. Se faenaron 677 animales destinados a las localidades del centro y sur del distrito.

Medio Ambiente

Plan de gestión de residuos sólidos urbanos para Puan.

Instalación de 10 puntos limpios en Puan. Lo recolectado en todo el distrito va a la planta de 17 de Agosto.

Se obtuvieron 100 toneladas de residuos sólidos urbanos con un ingreso de 400 mil pesos, utilizados para reparación y mantenimiento de vehículos del área.

Programa “Separar es muy fácil” en todas las localidades.

Recolección de 15 mil envases de agroquímicos.

Turismo

Fan press de periodistas por la cual, más de 75 mil personas visualizaron información turística de Puan, luego de dos días de recorrer los circuitos turísticos locales.

Recepción de varios contingentes de varias agencias de viajes, gracias al trabajo en conjunto con la Cámara de Comercio de Puan.

Acuerdo de hermanamiento entre Villa Iris y Macra (Italia), región de Piamonte, ambas se comprometen a prestar colaboración solidaria ayudando a promover acciones y proyectos en diversas áreas.

Festivales: se entregaron 25 mil folletos en diferentes acciones de difusión y se diseñó una nueva folletería y guía de servicios.

300 pescadores de Puan gestionaron su carnet de licencia de pesca

Juventud

Participación de 200 jóvenes en el Desafío Joven

Feria de Carreras y oficios en Darregueira, destinadas a alumnos del último año del nivel secundario.

Eventos organizados con Cultura y Turismo. Se buscará ampliar esos espacios de interacción con nuestros jóvenes, siendo una gestión comprometida con el futuro de nuestra población.

Servicios Viales

En 2019 registros de lluvia muy por debajo de los años anteriores, “esto no nos facilitó el trabajo, pudiendo dar una pasada al total de caminos rurales, con dos y tres pasadas en caminos troncales o caminos más transitados”.

Mapas digitalizados 3.100 kilómetros de caminos de tierra.

Tránsito y Bromatología