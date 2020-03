De la Directora de Salud: “Pedimos tranquilidad a la población”

Así lo expresó la Dra. Lucrecia Baglioni, en diálogo con los medios de comunicación, durante la conferencia de prensa brindada hoy al mediodía.

“No queremos generar pánico ni alerta innecesaria, pero sí ser precavidos y respetar las indicaciones que enviamos desde el municipio.,” subrayó.

“Los protocolos de acción para casos sospechosos de coronavirus se actualizan constantemente,” agregó.

La Directora de Salud del Distrito, explicó cuando un caso es sospechoso de coronavirus: “Debe haber viajado a cualquier país del exterior, dentro de los 14 días, o haber estado en contacto con un caso de coronavirus confirmado”.

“Esto no significa que si estuvieron con alguien que viajó — y no tiene síntomas– sean casos sospechosos,” aclaró.

“El aislamiento está indicado para quienes hayan realizado un viaje al exterior, así sea a un país limítrofe, Europa, Estados Unidos, entre otros lugares. Son 14 días desde el arribo, hay mucha gente que está comentando sobre las personas que viajaron al exterior pero que ya cumplieron ese plazo. Luego de ese período se puede circular.

En el caso de la gente que no viajó al exterior y no cumplió con el aislamiento, es para denunciar. Si una persona tiene síntomas se debe comunicar al 107 para que programemos una visita a su domicilio. No debe ir al efector de salud,” indicó.

Atención gratuita para personas que no cuentan con obra social

En diálogo con la prensa, la doctora Baglioni, aclaró: “Más allá del coronavirus, por la emergencia económica (municipal) se atiende en forma gratuita a toda persona carenciada o que tenga el SEDEM (Seguro Municipal). Los afiliados de PAMI y quienes cuenten con obras sociales, tampoco abonan la consulta. Los únicos que deben hacerlo son aquellos que tienen capacidad de pago.”

“Siempre se prioriza la atención del paciente antes de ver cómo se resuelve esa consulta de salud,” manifestó.

De la conferencia de prensa participaron: Emmanuel Fregeneda, jefe de Deportes; Laura Juri, de Cultura; Dra. Baglioni; María Allegue, de Inspección y Bromatología; el comisario Martín Gómez y Damián Bou, de Tránsito.

Sobre personas que viajaron al exterior

Acerca de la situación de vecinos del Distrito de Puan que viajaron al exterior, la médica dijo: “Directores de los efectores de salud, se comunicaron vía telefónica con estas personas para informarles sobre las medidas de aislamiento. A veces hay mala información y se dice que el aislamiento debe ser mayor a 14 días y no es así. Son sólo catorce días.

Hay personas que actualmente están en el exterior y ya les avisamos a las familias que cuando regresen al país, tendrán que realizar el aislamiento.”

Multas

Consultada acerca de si aplicarán multas a quienes no cumplan con el asilamiento, Baglioni respondió: “En el decreto (nacional) está informado, pero nos excede a nosotros el cumplimiento de esa multa”.

Grupos de riesgo

“Son las personas mayores de 65 años y menores de 2 años, y cualquier persona que tenga una enfermedad concomitante como insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedades oncológicas y personas con tratamiento inmunodepresor,” informó la Directora de Salud del Distrito.

