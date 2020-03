El discurso del Intendente en frases.“Tuvimos que tomar medidas que no fueron simpáticas”

En su discurso de apertura del Ciclo Legislativo, después de realizar el balance obras y proyectos desarrollados en cada área, dedicó un espacio para explicar la crisis municipal:

-“Quiero llevar claridad y tranquilidad a todos los vecinos de buena fe. Hoy nos toca atravesar una situación de emergencia que no se da por la permanencia de un grupo político por más de 20 años en el municipio. Un grupo político conformado por distintas ideologías, desde peronistas, radicales, independientes, liberales, todos aquellos que han querido participar de este proyecto han tenido las puertas abiertas”.

-“Esta crisis tiene distintos factores, tanto internos como externos. Una característica inédita en un distrito con ocho localidades que presta servicios en cada una de ellas; que cuenta con tres hospitales, unidades sanitarias y delegaciones. Y cada vez hay más demandas de servicios por parte de los vecinos”.

-“Un contexto inflacionario y de devaluación en los últimos años, que ha hecho que cada servicio haya aumentado de manera desproporcionada en cuanto a su recaudación”.

-“Hoy, es en un distrito que depende el 80% de los recursos provinciales o nacionales, y solo genera el 20% de sus recursos. Esto hace que, prestar cada uno de esos servicios, nos haya llevado a replantearnos el municipio que queremos”.

– “No es menos cierto que un distrito con estas características, y donde queremos seguir prestando los mismos servicios, nos llevó a tomar medidas que nos posibilitarán alcanzar un municipio con un déficit razonable y manejable”.

-“Esta medida que tomamos se dio por ese contexto en el cual estamos inmersos, y por otra situación que no esperábamos: que la Provincia no tuviera su Ley Impositiva hasta pasados los primeros días de Enero. Y en esto no tiene nada que ver la administración provincial, fue una decisión política de los senadores que discutieron esta ley hasta lograr un consenso”.

– “Esa Ley no permitió que nuestro municipio, en tiempo y forma, recibiese un anticipo de coparticipación solicitado de 45 millones de pesos, el cual nos permitía empezar a desarrollar el año con total normalidad, como en períodos anteriores.

-“Logramos 25 millones de pesos y en esto quiero destacar la buena voluntad del Gobierno Provincial. Eso nos permitió, en el mes de enero, pagar los sueldos y empezar a trabajar en esa ordenanza (sobre declaración de emergencia) que presentamos. La misma, nos lleva a una nueva situación, a trabajar en un nuevo horizonte, al menos en estos 180 días y seguramente en algún mes más del año 2020”.

-La primera medida fue la disminución de la planta política, sueldos, cargos, disminución de viáticos, horas extras.

-La disminución que logramos en relación mes Febrero-Enero es de $ 2.455.430. Hoy (por el viernes) se realizó el depósito de los sueldos y pudimos ver reflejada esa disminución con la liquidación del mes de febrero, ya sea por la baja de los sueldos de planta política, disminución de horas extras y viáticos, tanto de la Administración Central como del Ente de Salud.

-“Tuvimos que definir con el Ente de Salud su función como prestador de servicios. El trabajo del área de Salud es atender a los que menos tienen, a los carenciados. Los mutualizados deben ser atendidos, pero tienen que pagar las obras sociales y los que tienen capacidad de pago, tienen que pagar como lo establece la ordenanza Fiscal e Impositiva. Se siguió atendiendo en cada uno de los efectores de salud con estas consignas. El que no llevaba su carnet o no tenía obra social pero contaba con capacidad de pago, debía abonar lo que estaba establecido”.

-“Lo único que suspendimos fueron las cirugías programadas con las obras sociales, como elemento de trabajo para poder gestionar la deuda que tienen con el Ente Descentralizado de Salud y para poder reprogramar los convenios que tenemos con ellas.

-“La obra social IOMA nos debe alrededor de $ 3.500.000 y nos paga con un nomenclador del año 2015. En 2020, con el proceso inflacionario y las devaluaciones que sufrimos, obviamente no alcanzamos a cubrir los costos”.

-“Con los Hogares Geriátricos se replantearon los convenios con cada una de las comisiones, porque no es prioridad de un prestador de salud público la atención de los Hogares. Es una política de Estado que tomamos en su momento y que llevamos adelante y que vamos a mantener”.

– “Estábamos subsidiando alrededor de $ 25.000 por abuelo. Hoy, en un contexto donde los servicios aumentaron, se hace insostenible mantener los hogares geriátricos, más allá que dejamos garantizadas las 30 camas de PAMI y la gestión de 50 más, para quienes no puedan afrontar los costos.

-“No confundamos a la gente, esta primera etapa de $ 41.000 y la segunda de $ 52.000, es para las familias que puedan afrontar esos costos. Hoy es eso lo que cuesta mantener un abuelo en un Hogar”.

-“Si hay algún caso extraordinario, quédense tranquilos que este gobierno municipal no va dejar a ningún abuelo afuera del geriátrico municipal. No llevemos confusión, ni miedo”.

-“También no es menos cierto que hay muchos familiares que pueden afrontar esos costos, es responsabilidad de ellos mantenerlos económicamente. Nosotros vamos a colaborar, pero necesitamos también la colaboración de los familiares, por eso la Dirección del Ente Descentralizado de Salud ha mantenido reuniones permanentes con cada familia”.

-“Este ahorro en Salud y con las medidas tomadas, solamente en Febrero, pudimos invertir más de $ 3.100.000 en insumos. Hay muchas maneras de afrontar una emergencia económica o financiera, nosotros estamos convencidos de que ésta es la correcta”.

-“Tuvimos que tomar medidas que no fueron simpáticas, medias que en un primer mes empezaron a dar resultados. Estoy hablando de casi $ 5.500.000 ahorrados para volcarlos a compra de insumos, pago de proveedores y para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios. No se cortó ninguno de ellos, no se dejó de pagar a los proveedores, solamente se tomó un mes para renegociar con las obras sociales. Algunas de ellas empezaron a pagar. Vamos a regularizar su situación”.

-“Necesitamos de todos para salir de esta coyuntura”.

-“A esta situación la vamos a atravesar como lo hemos hecho ya tantas veces. El municipio siempre siguió funcionando normalmente, sólo se suspendieron durante un mes las operaciones programadas”.

-“No fue una situación tan caótica como se quiso plantear, sobre todo en las redes sociales”.

-“Aquellas personas que no tienen buena fe, seguramente siempre encontrarán algún motivo para criticar lo que llevamos adelante”.

-“Esta claridad y tranquilidad que les quiero transmitir es la misma que tenemos con todo mi equipo, la misma claridad de tener objetivos concretos, que nos lleva y nos ha llevado a estar al frente del municipio por más de 20 años”.

-“Yo sé que hacer un extenso raconto de todo lo realizado durante 2019, se ha tornado quizás un poco pesado. Lo quise hacer porque quiero que la gente vea la cantidad de servicios que presta un municipio, la cantidad de trabajo que implica llevar adelante una administración municipal, el tiempo que insume”.

-“Esta situación, seguramente dentro de unos meses, será un recuerdo de un mal momento que no fue tan así. Un momento, obviamente de decisiones difíciles. Quiero dejar tranquilidad a todos los vecinos del distrito de buena fe y a todos los concejales. Yo creo que ellos vienen a este recinto a llevar adelante ordenanzas que hagan al bienestar de los vecinos. Quienes hoy estamos aquí, sobre todo mi equipo de trabajo, lo vuelvo a decir, tenemos la claridad y la tranquilidad para sobrellevar esta situación”.

-“Hay cosas que me gustaría dejar en claro. En primer lugar, no solo corresponde ser transparente ante una emergencia, nosotros siempre fuimos una administración transparente”.

-“Ni el gobierno de Horacio López, ni el de Facundo Castelli, fue auditado en ningún momento por algún agente externo a los que corresponden. Tenemos aprobadas las rendiciones de todos los cierres de ejercicio. Estamos dispuestos a evacuar dudas, tanto cualquiera de mis secretarios, mis directores, mis funcionarios, como así el Intendente. Todo nuestro equipo va a estar disponible, porque no es este gobierno, ni el de Horacio López el que debió pasar por una auditoria. Ni yo ni mi equipo de trabajo, tenemos pereza en venir a aclarar e informar sobre todo lo que se nos pida”.

-“Hoy necesitamos honrar la política, prepararnos, dar un debate serio, no profundicemos más la grieta. En lugares como los nuestros, donde nos conocemos todos y nos cruzamos día a día, a veces hace mucho más daño la grieta. Política no debe ser una palabra oscura, sino una actividad más como tantas”.

-“No busquemos cosas raras donde no las hay, no sembremos mentiras, no le hace bien, no solo a la clase política, sino a cada uno de nosotros”.

-“Cuando asumí mi primer mandato, tenía un gran sueño: ver en la gente un cambio en su percepción de la palabra política, a la que ven como algo oscuro, turbio, eso de creer que quien ingresa a trabajar en ella, lo hace para beneficio propio”.

-“Lamentablemente, a nivel nacional y provincial, el mío seguirá siendo un sueño, porque tanto los gobiernos radicales, peronistas y de Juntos por el Cambio que pasaron y están pasando no ayudan. No quiero hacer alusión a ningún tipo de acción, pero ninguno ha ayudado a construir una política seria”.

-“En nuestro distrito, la palabra política ha ido cambiando su acepción. Y ese sueño que tuve, de a poco se va a ir cumpliendo”.

-“Por eso, convoco a quienes quieran trabajar en política. No importa si son del Frente de Todos, de Juntos por el Cambio o de determinado partido político. Es mi último periodo como Intendente, pero luego, seguramente, estaré acompañando desde el lugar donde me toque. Cuando me vaya, me gustaría que se siga trabajando de esta misma manera, fortaleciendo la política local”.

-“Convoco a los jóvenes y a los no jóvenes que se quieran sumar a trabajar, tenemos que seguir engrandeciendo a la política en nuestro distrito”.

-“Convoco a todos a que nos ayuden. Cada vez que nos reunimos con mi equipo de trabajo, pensamos en cosas positivas, en lo que podemos hacer, en qué cosas podemos mejorar”.

-“Vamos a trabajar con el gobierno provincial y nacional. No vamos a andar con mezquindades políticas”.

-“Si ha surgido en algún momento alguna cuestión que incomodara o molestara, solamente lo hice en pos de un ideal. Todos nos equivocamos y tenemos errores, pero debemos tener la grandeza de reconocer cuando nos equivocamos”.

-“Trabajemos de manera conjunta y honremos a la política. En nuestro distrito hay mucho por hacer, seguramente futuras generaciones vendrán, nuevas personas se sumarán y no estarán en política los mismos de siempre”.

-“Ojala que lo que para mi comenzó como un sueño, se cumpla en algún momento y seré el primero en asistir a estas sesiones, sin importar si soy funcionario, concejal o un vecino común. Porque, es lo que me apasiona, lo que me gusta, y obviamente a quien le gusta esto, no va a dejarlo, siempre, desde algún lugar, va a participar”.

“Les pido a cada uno de los vecinos del distrito y a cada uno de ustedes que sigamos honrando a la política como creo venimos haciéndolo desde hace muchos años”.