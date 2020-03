El futuro Hotel de laguna se destinaría a oficinas municipales

Así lo informó el intendente. “No digo que la demanda hotelera esté satisfecha, pero cuando comenzamos el proyecto no estaba Mito Hotel ni había tantos emprendimientos de cabañas”, manifestó, y adelantó que lo ya construido podría rediseñarse para albergar oficinas municipales. “Es un buen lugar para Turismo”, confió.

Sobre el Frigorífico de Bordenave, adelantó que habría un emprendedor privado interesado en completar la inversión necesaria para ponerlo en marcha.

En la segunda entrega de la entrevista que el titular del Ejecutivo brindara a este diario digital, se abordan temas como el futuro de la obra pública, la atención a obras sociales en el sistema de salud y la manera de hacerle frente a los compromisos de deuda que tiene el municipio.

-Dada declaración de emergencia, ¿Continuarán las obras del matadero frigorífico de Bordenave y del hotel del Balneario Laguna?

-A no ser que surja un recurso extraordinario, no vamos a avanzar. En el lugar del hotel, estamos previendo realizar alguna modificación. No digo que la demanda hotelera esté satisfecha en la localidad, pero cuando nosotros comenzamos con ese proyecto no estaba Mito Hotel ni había tantos emprendimientos de cabañas, así que estamos analizando esa situación. Podría convertirse (por el hotel de la laguna) en las nuevas oficinas de Turismo con alguna otra modificación y no sería una inversión tan costosa.

Es un buen lugar para la Oficina de Turismo junto a otras dependencias municipales, máxime que en algún lugar estamos alquilando.

En cuanto al Frigorífico de Bordenave, terminamos la obra civil y hay una proyección de un privado interesado, pero por ahora no puedo adelantar nada.

En esta emergencia, salvo la llegada de algún recurso extraordinario, sólo faltaría complementar el 50 por ciento del equipamiento. Esto significaría alrededor de 10 millones de pesos, pero si surgiera alguna propuesta privada para hacerse cargo, comprando esa parte de los equipos que faltan, es muy probable que en el transcurso de este año cerremos ese tema.

-En relación a la declaración de la Emergencia en Salud, en su discurso del viernes, usted aclaró que se suspendieron operaciones quirúrgicas por un mes. Se habló de la suspensión de 14 obras sociales, ¿Qué nos puede decir al respecto?

-Para esas 14 obras sociales se suspendieron solamente las operaciones quirúrgicas. (ver medidas vigentes hasta el 31 de marzo)

-¿Si una persona va al hospital con alguna dolencia se lo atiende con estas obras sociales?

-Sí, pero tienen que ir con su respectivo carnet de afiliado y nosotros después le facturamos a la prestataria de salud. Esto se mal interpretó porque en realidad, si una persona no acredita su pertenencia a determinada obra social, se le cobra.

Por otra parte, si la persona no está en el SEDEM (Seguro Municipal para Carenciados) y tiene capacidad de pago, debe pagar según el monto establecido en la Ordenanza Fiscal Impositiva.

Hace unos días, un médico me llamó preocupado porque la gente no iba porque creía que no se atendía con esas obras sociales.

Volviendo a las cirugías, por ejemplo, si alguien tiene una urgencia y su obra social es IOMA, igualmente será operado. Nuestra obligación es prestar el servicio de salud (gratuito) para los que menos tienen.

-¿La deuda del municipio es de alrededor de 100 millones?

-No he visto la actualización de la deuda consolidada a estos momentos, pero cuando hagamos el cierre. El número siempre está ahí.

– En este entorno de crisis, ¿La deuda municipal se sigue pagando?

– Sí, la deuda flotante es la que pasa de un año a otro y la consolidada es aquella que hay en préstamos. Nosotros estamos pagando, más allá que se atrasen algunas cosas u otras, el municipio siempre siguió funcionando. No tiene nada que el estado de Emergencia con el funcionamiento normal.

Esperábamos un anticipo de coparticipación mayor al que recibimos. La Provincia nos manifestó que está muy complicada y este año no habrá aportes extras por sobre lo presupuestado. Y no podemos ajustar en ingresos, como podría hacerlo Vicente López o La Matanza, por citar un ejemplo, aumentando una tasa.

El 80 por ciento de nuestros ingresos provienen de la Coparticipación Provincial y el 20 restante lo generamos nosotros. Entonces, debemos ajustar los gastos, empezando a cobrar lo que debemos cobrar. Por supuesto, vamos a cumplir con las deudas, acá no se le dejó de pagar a nadie y se continuó con la recolección de residuos, entre otros servicios.

Obviamente, no podemos programar obras con el presupuesto municipal, pero en los demás ámbitos se continuó trabajando de manera normal.

Las medidas, nos permitieron un ahorro de 2,5 millones de pesos que nos sirvieron para comprar insumos (para salud). Era cierto, en algunos lugares habían comenzado a escasear, entonces debimos adoptar este tipo de decisiones.

–En cuanto al Fondo Educativo, ¿se continuará aplicando?

-Sí, el único tema es que recién el viernes empezó a entrar como Fondo Educativo. Hasta la semana pasada estaba todo dentro de la coparticipación porque no estaba definido desde Nación. Ahora ya empezó a entrar discriminado y ya nos enviarán el monto que recibiríamos diariamente, cuando eso esté definido, también lo estará el porcentaje de afectación.

Como siempre, la idea es acompañar las instituciones educativas ya sea con obras, viajes y proyectos, trabajando junto al Concejo Escolar.

-Hay un proyecto para construir el Jardín de Infantes de San Germán ¿Cómo será esa obra?

-El Jardín funciona al lado de la Delegación Municipal, entonces nunca se pudo hacer nada. En su momento, la idea era hacer un edificio nuevo. El año pasado, presentamos un proyecto para agregar dos aulas y sanitarios en la escuela primaria, donde ambos niveles educativos podrán compartir la cocina.

-Intendente… ¿Se tomará alguna licencia?

–Tuve la idea de tomarme unos días pero no lo hice porque estábamos abocados al trabajo con la Provincia, y con los funcionarios nuevos, fue cuando además la Ley Impositiva Provincial no salía. Otro de los motivos fue atender y seguir de cerca la evolución de esta Emergencia.

Veré en las vacaciones de invierno. Ahora, la situación está más tranquila, esta semana empezaré a reunirme con los sindicatos.

-¿Le plantearon algún porcentaje de aumento?

-Recibí la nota de un gremio pidiendo un 25 por ciento hasta junio. Vamos a evaluarlo. La idea es no perder contra la inflación como lo hemos hecho en los últimos años, aumentando también los básicos. Dimos un premio sobre fin de año de 5.000 pesos, a razón de 1250 por mes.

Esos montos de 1.250 pesos, los mantuvimos en Enero y Febrero, a cuenta del incremento a acordar, pero vamos a realizar el mayor esfuerzo posible para no perder con la inflación. Siempre trabajando sobre los básicos, pensado también en los jubilados para que también reciban el aumento.

-¿Hablaron además de la necesidad de ropa de trabajo?

-Con ellos se pacta a veces una o dos mudas por año, de acuerdo al desgaste de la ropa. En esta negociación va a entrar ese reclamo. Puede ser que haya quedado algo pendiente, si es así seguramente lo vamos a concretar ahora.