Estafas telefónicas: Alertan por operaciones online

Trabajadores de la seguridad bancaria advierten que desconocidos aprovechan las operaciones on line de los usuarios de homebanking para robar claves y vaciar cuentas.

Está circulando en las redes sociales un audio de un trabajador de la seguridad bancaria quien alerta a los usuarios que debido a que los bancos no atienden al público y todos los trámites deben hacerse vía on line; se están recibiendo llamados de supuestos operadores bancarios que solicitan que el titular ingrese a su cuenta con el pretexto de que el banco debe actualizar el software o realizar un back up del homebanking para que los usuarios puedan operar con el sistema.

Con este falso argumento, guían al usuario para que ingrese a su cuenta de homebanking y así poder cambiar sus sus claves y robarle.

Se aclara a quienes reciban estos llamados, si figurase algún número de teléfono, deben denunciarlo en comisaría. En el caso de recibir una llamada de “numero desconocido” directamente no atenderla.

(fuente Semreflejos)