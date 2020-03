Pasión por los fierros: Un Peugeot 403 pasó por Puan

La muestra de la Agrupación Pisteros Puan contó con la participación de modelos clásicos, entre ellos, un Peugeot modelo 403 que atrajo la atención de los visitantes.

Su dueño, Ángel Brost, de Coronel Suárez, relató que compró el auto hace seis años.

“Estaba medio abandonado en Suárez, pero tenía colocado un equipo de gas, y me lo vendieron al valor de ese equipamiento.

Al principio, cuando lo compré, no tenía la idea de restaurarlo. Ahora está muy diferente a cuando lo encontré, lo hice pintar, cambiar el capot y las puertas. Después de un tiempo, me pregunté por qué no acomodarlo para los encuentros. Fue difícil dar con alguien dispuesto a repararlo, porque la mayoría prefiere trabajar con autos nuevos,” relató.

Ángel, acompañado por su esposa, se suma a estos encuentros de apasionados por los fierros, para compartir momentos de camaradería con otros participantes y conocer nuevas ciudades.

“A los lugares más lejos que he ido fue Tres Arroyos y Tres Lomas, voy a toda la zona,” agregó.

Su participación en estas muestras, comenzó antes de adquirir el Peugeot, con una joya emblemática de los modelos antiguos.

“Participaba con una Ford A que había sido de mi tío abuelo, pero no lo podía traer andando tan lejos porque se necesita trasladarlo en un trailler. Este es más ágil para moverse,” dijo.

Consultado por si habían ofrecido comprárselo, Ángel respondió: “Sí, muchas veces, pero no quiero venderlo”.

Historia

El Peugeot 403 es uno de los modelos más exitosos de la firma francesa, ya que se produjo en una gran cantidad de países de todo el mundo y se comercializó con cinco carrocerías distintas. Se lanzó al mercado en 1955, y gracias a su diseño, elegancia y versatilidad se convirtió en el preferido del público en muchos países.

A nivel deportivo, obtuvo títulos nacionales argentinos en manos de José Migliore y Ernesto Santamarina, y fue uno de los protagonistas principales del duelo Fiat – Peugeot que se disputaba en los campeonatos argentinos de turismo de la década de 1960. (Wikipedia)