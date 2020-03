Pringles: Hallaron fósiles milenarios

“Es un hallazgo increíble para Coronel Pringles”, expresó Cristian Oliva, del Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, los restos fueron encontrados en el Paraje “La Paloma” y pertenecen a un Perezoso de 8.000 a 24.000 años.

“Es una jornada muy importante para el Museo de Coronel Pringles, para los que aman esta actividad, los que siempre están viendo la forma de contribuir con nuestro patrimonio, como es el caso de Cristian Kurtz que nos acompaña, es un apasionado de esta ciencia. Es una gran noticia para Pringles, va a sumar para nuestro patrimonio de restos fosiles”, dijo Oscar Rossi, (Secretario de Desarrollo de la comuna), iniciando la conferencia de prensa, acompañado por Eugenia Cavallaro (Directora Cultura), Lucas Tobio (Museologo) , Cristian Kurtz (Museo Historico Cultural Paraje La Paloma) y Cristian Oliva (Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.

El hallazgo fue netamente casual, lo cuenta Cristian Kurtz: “Fue algo raro, hace unos 10 días con un visitante en “La Paloma” largando los perros, encuentran en la calle estos restos, parecían toscas, excavamos un poco, miramos bien y nos encontramos con que eran huesos. Me puse en contacto con Lucas Tobio que es museólogo, le pasé fotos, no queríamos meter la pata porque podrían ser de un animal, pero bueno, parece que no”.

Lucas Tobio, agregó: “Me pareció fundamental lo que hizo Cristian, mucha gente encuentra huesos raros, y no dice nada, o no sospecha, me parece importante que se contacten con nosotros para hacer el trabajo, para que excavemos bien, sin dañar. Queremos que la gente sepa que hay profesionales para hacer esto, y que lo que hizo el esta bueno, porque eso permite que esto lo conozca toda la comunidad”.

Cristian Oliva, expresó los detalles técnicos: “Felizmente vuelvo a Pringles, no es la primera vez que vengo, ya hemos trabajado juntos, esta vez con un hallazgo bastante casual, fue por el trabajo de las máquinas viales, apareció parte del esqueleto y un cráneo. Ahora estamos buscando más restos.

El gran problema de este hallazgo es que lo tenemos en la ruta, así que vamos a tener que trabajar muy rápido. Hemos desenterrado un cráneo, parte de la mandíbula y una parte del esqueleto anterior.

Estamos hablando de Perezosos Terrestres, emparentados con perezosos actuales. La edad aproximada del fósil es de 24.000 y 8.500 años, en esta zona tenemos fósiles de 12.000 años aproximadamente. El animal murió en una llanura bastante similar a la que tenemos actualmente”.

Sobre los pasos a seguir, explicó: “Estamos haciendo los pasos iniciales, sacando el cráneo, hacemos remoción del sedimento, vemos que aparece y a medida que reconocemos los restos los vamos extrayendo. Es un esqueleto complejo, tenemos mucho tiempo de trabajo, creo que alrededor de 1 semana. Una vez extraído, vamos a restaurarlo, inventariarlo y posiblemente quede en Pringles, si están bien los restos y son preservados, incluso podría llegar a formar parte de la exposición permanente del museo”.

Para finalizar, dijo; “Tiene una longitud de 4,5 metros, es bastante grande, aunque es de las especies más chicas. En Pringles es un hallazgo increíble, un hallazgo fortuito, tenemos registros en Quequén e Indio Rico, yacimientos muy importantes, pero no en Pringles, es un hallazgo que normalmente no se da. Esto se lo debemos al accionar de las máquinas viales, si bien a veces rompen, esta es de la única forma que aparecen este tipo de fósiles.

Aprovecho para pedirle a la gente que cuando encuentre algo asi, no dude en llamar al museo local, hay gente especializada que va a poder accionar sin modificar la escena, sin hacer daño”.