A la calle todos con tapaboca. Disponen su uso obligatorio en la Provincia

Lo dijo el Ministro de Salud bonaerense, Dr. Daniel Gollán. El Decreto saldría entre hoy y mañana. El gobierno bonaerense emitirá entre hoy y mañana un decreto para disponer el uso obligatorio de tapabocas en todo el territorio de la Provincia, como parte de las medidas para frenar la expansión del coronavirus.

Así lo adelantó esta mañana el Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, quien dijo que la medida replicará la que se aplicó en otros distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde hoy, en La Plata, el uso de “tapabocas” es obligatorio: con multas de hasta $133 mil a quienes no los usen.

“Se está trabajando el decreto, así que yo supongo que entre hoy y mañana ya va a ser obligatorio. Más o menos en los mismos términos que ha salido en CABA. En el decreto vamos a contemplar el transporte público y la gente que viaja en automóvil, más de una persona, también tiene que ir con su barbijo” dijo Gollán esta mañana en declaraciones radiales.

Ayer, en el marco de una visita a la planta de Danica, el gobernador Axel Kicillof había dicho que estudiaban la posibilidad pero que no querían “cortarse solos” y remarcó la necesidad de “coordinarlo con Nación”. “Acá no gana quien toma las medidas más rápido, no es cuestión de cortarse sólo”, remarcó.

En el territorio bonaerense cada vez más municipios vienen adoptando medidas de obligatoriedad de barbijos y tapabocas. Hoy fue La Plata, como antes lo había hecho Mar del Plata, Zárate, Tandil, entre otros.

“Ganar tiempo”

En tanto, el ministro Gollán aseguró también esta mañana en declaraciones radiales que “está claro que estamos con una cantidad baja de mortalidad por las medidas restrictivas” que se vienen adoptando. “Hoy por hoy es la circunstancia vital que nos está permitiendo, por un lado ganar tiempo para seguir rearmando nuestro sistema de salud y ponerlo lo más robusto que se pueda bajo estas circunstancias, pero por otro lado nos permite ya construir conocimiento propio epidemiológico de cómo está la enfermedad en el país. Ya no solamente de lo que recibimos de otros países sino que está pasando en la Argentina, por dónde circula, donde no circula, etcétera”, detalló.

Fuente: Diario El Día