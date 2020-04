Aislamiento comunitario: el modelo que estudia el Gobierno para algunos pueblos chicos

(La Nación) El Gobierno anunció que extenderá la cuarentena y que se reforzarán los controles en los grandes centros urbanos, pero ese endurecimiento podría tener su contracara en pueblos “muy chicos” sin casos detectados de coronavirus. Para esas localidades, la Casa Rosada analiza poner en marcha un nuevo modelo de aislamiento: la ” cuarentena comunitaria “.

Es una idea que le plantearon a Alberto Fernández los gobernadores, con quienes se reunió por teleconferencia anteayer. El plan consiste en que los habitantes de esos lugares puedan volver a circular por las calles, siempre que se garantice que no entre ni salga nadie del pueblo.

“Algunos gobernadores han planteado para pueblos muy chiquitos donde no hay ningún tipo de infección y donde se hayan hecho controles preventivos y no haya aparecido nada, una cuarentena comunitaria. Mientras nadie entra y salga, se podría flexibilizar un poco”, detalló el Presidente, en una nota con Canal 13. El autor de la propuesta fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá . Fernández prometió analizarlo, pero no avanzará sin el aval de los epidemiólogos.