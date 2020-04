Alertan sobre estafas telefónicas

Una mujer de Puan habría sido perjudicada por un monto de 160 mil pesos, que le fueron sustraídos de su cuenta bancaria, tras ser víctima de un engaño telefónico.

Otras personas de la localidad también fueron blanco de llamadas, en las cuales les piden datos personales, invocando algún premio o beneficio inexistente, para tentar al receptor desprevenido.

En un audio que se hizo viral, una persona víctima de un intento de estafa, da detalles de cómo buscaron engañarlo.

Por otra parte, esta semana desde el ANSES insistieron en aclarar que desde ese ente “no se comunican telefónicamente con la gente para requerirles datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso”.

Mediante un audio que terminó haciéndose viral por WhatsApp, se conoció un hecho que involucra a una mujer de Puan.

En el relato rápidamente replicado entre los usuarios de la aplicación de mensajería, aparece la voz de un hombre que no dio a conocer su identidad afirmando haber sido víctima de un intento de estafa, luego de recibir una llamada telefónica solicitándole datos de su tarjeta que, usando una evasiva se negó a brindar.

“Tengan mucho cuidado si alguien los llama por teléfono. En mi caso, me dijeron que, cómo tenía tarjeta Visa, podía acceder a un seguro. Este seguro, según ellos, cubría desde incendio y rotura del celular, hasta robo y accidente. En apariencia, un seguro completísimo, solamente por tener la tarjeta Visa”, se detalla en el audio.

Lo más preocupante es que los malvivientes saben nombre, apellido, número de documento, fecha de nacimiento y número de tarjeta de la persona a la que llaman.

“Solamente les faltaba saber la fecha de vencimiento de mi tarjeta. Yo, obviamente, no se las di, argumentando que no tenía la tarjeta conmigo. Quedaron en volver a llamarme. Entonces, fui al Banco y me pidieron que nunca dé esa clase de datos a nadie, porque acababan de robar 160 mil pesos a alguien de acá de Puan”, indicó al finalizar la grabación.

La ANSES no se comunica telefónicamente para requerir datos

Ante reiteradas denuncias, la ANSES recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso.

Todos los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.

En este sentido y como parte de la coyuntura, el Boletín Oficial publicó la Resolución 90/2020 la cual establece al “Servicio de Atención Telefónica de la ANSES, mediante su línea 130, como servicio esencial e indispensable para la comunidad”. Es por ello que ya funciona con dos esquemas de atención:

a) La atención automática es las 24 horas los 365 días del año y permite obtener información general sobre las prestaciones y programas que lleva adelante la ANSES, la fecha y el lugar de cobro de las prestaciones, el estado de un expediente o la designación a una Obra Social.

b) La atención personalizada opera de lunes a viernes de 8 a 16 horas mientras dura el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Entre otras gestiones, los interesados pueden consultar la liquidación de beneficios y sus créditos (en caso de tenerlos vigentes), cambios en el lugar de cobro, empadronamiento y actualización de datos de una Obra social, reclamo de impagos, Pensión Derivada Automática y liquidación de Asignaciones Familiares por Matrimonio, Nacimiento y Adopción.

Las autoridades recomiendan a la población que, ante cualquier llamado sospechoso, efectúen la correspondiente denuncia policial.