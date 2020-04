Castelli: “Esta semana la cuarentena seguirá igual”

El Intendente contó que solamente se liberarán los rubros estipulados por el Decreto Presidencial. Y aseguró que de haber mayores flexibilizaciones, se aplicarán de manera consensuada con Provincia y Nación.

-Intendente… ayer el Presidente dejó entrever que en ciertos lugares se podría liberar algunas actividades de manera parcial. ¿Qué están evaluando en el Distrito?

-Hoy sabíamos que se reunía el Gabinete Provincial para delinear cómo se iba a manejar ese tema. El Presidente dijo que recibiría propuestas deProvincias y municipios.

En nuestro Distrito, esta semana la cuarentena seguirá igual, salvo en las actividades que estipula el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, como es el caso de gomerías y talleres mecánicos.

Entre este domingo y el lunes, el Gobernador se estará reuniendo con los intendentes del Conurbano, para armar las propuestas a nivel provincial y municipal y después se conocerán qué actividades podrían ingresar en la lista de exceptuadas de los alcances del Aislamiento Social Obligatorio.

-En su anuncio el presidente dejó entrever la posibilidad de permitir que la gente realice actividades físicas , tales como salir a caminar o a correr en determinado radio de cuadras

-Sí, habló sobre cuestiones concretas y en otras las dio como posibles. Por eso, hasta que no esté el Decreto no podemos habilitar actividades.

Después, puede haber actividades que los intendentes de Juntos por el Cambio, de los municipios más chicos, le llevemos al Gobernador para su estudio.

Esto de liberar la cuarentena en las localidades más chicas, no podrá ser en el distrito de Puan. Por más pequeñas que sean algunas, igual hay peligro. Están las que están muy cercas una de otras, y eso podría llegar a generar conflictos. Villa Iris y San Germán están cerca de Bahía Blanca, ahí sería un riesgo librar la cuarentena. Esperaremos las nuevas disposiciones del decreto para saber qué medidas tomar.

-Cómo están las arcas municipales en el marco del impacto económico que genera la cuarentena.

-Es un impacto muy fuerte y necesitamos sí o sí la asistencia de Provincia o Nación para el pago de los sueldos en el mes de abril. Nos han dicho que están garantizados. Para darnos una idea, la coparticipación que recibimos diariamente cayó entre el 40 y el 50 por ciento.

De recibir 2,5 millones por día, pasamos a 500.000 o 600.000 pesos. Estamos muy lejos de lo que debemos recibir. Ya se realizó el planteo y se comunicaron desde Economía el jueves pasado. Tenemos que presentar mañana las necesidades para que nos asistan, no solo con los sueldos sino además en el área de salud y el funcionamiento (municipal).

En principio quieren dejar definido Abril y después empezar a trabajar con Mayo. Todos los intendentes estamos igual, más aun los de distritos como el nuestro que dependen casi en un 80 por ciento de los ingresos de la Provincia. La entrada de fondos en concepto de tasas municipales son muy pocos y la recaudación también está cayendo.

-Su par de Coronel Suárez Ricardo Moccero adjudicó la llegada de un caso de Covid-19 a Puan. ¿Pudo hablar con él para aclarar el tema?

-Sí, le mandé un audio y él se comunicó enseguida conmigo para aclararme que la información la había sacado de un informe de la Provincia. En realidad, seguramente leyó apurado o interpretó mal, y entendió como confirmados los dos casos sospechosos que tuvimos en nuestro distrito.

Después, nuestra Directora de Salud se comunicó con su colega de Suárez, y el tema quedó aclarado. Además, quedó descartada cualquier restricción para aquellas personas que circulan entre ambos distritos, sobre todo en lo referente al movimiento de comerciantes.

-¿Está conforme con los vecinos del Distrito en cuanto al cumplimiento de las medidas de la cuarentena?

-Sí, obviamente hay excepciones, pero estoy muy conforme. También con la labor del Comité de Crisis, del personal de Salud, de los Bomberos, de la Policía, de Tránsito, de Inspección y empleados municipales. La gente toma conciencia, pero por ahí se relajan porque no hay casos de Covid-19. Ese exceso de confianza puede traernos problemas. En general, hay una muy buena respuesta de la gente y de los comerciantes. Siempre consultan y tratan de colaborar.

-¿Cómo se están desarrollando los controles de precios en el Distrito?¿Han encontrado alguna situación irregular?

– Después de las disposiciones del Gobierno Nacional, comenzamos a trabajar con el área de Producción y la oficina local de Defensa al Consumidor. La idea es crear un cuerpo de inspectores para realizar el control de precios.

En las primeras recorridas se encontraron casos de precios excedidos debido a los valores que imponen los proveedores. En esas situaciones, les pedimos a los comerciantes las facturas de compras y se efectúa la denuncia al proveedor. La semana pasada realizamos recomendaciones en aquellos casos donde comprobamos exceso de precios, para que se ajusten a las normas.

Por esta delegación de facultades del Gobierno, nosotros ahora debemos evaluar desde Asesoría Legal qué tipo de sanción aplicar. Pueden ser actas, retiro de productos o clausuras.

Controles en el acceso a Puan. Foto Prensa Municipio

-¿Cuánto personal está abocado a los controles de los accesos al distrito?

-Haciendo una cuenta rápida, son alrededor de 40 empleados, con turnos rotativos de 8 horas de tres personas. Además, los Bomberos colaboran y, si bien la Policía no está las 24 horas en la ruta, nos ayuda cuando la necesitamos.

Los bomberos colaboran en el acceso a Puan y en el distrito están más abocados a las tareas comunitarias. Esto es porque son menos, no porque no quieran. También hay empleados voluntarios de la planta política que se han sumado a colaborar.

-¿Cuentan con las medidas de seguridad para esa tarea?

-Sí se toman todos los recaudos y pueden realizar esta tarea todos aquellos que sean aptos. Quienes tengan algún problema de salud o sean mayores de 65 años, no pueden realizar el trabajo. Todos pasan por un examen que realiza la Dirección de Salud.

–En cuanto a la utilización del barbijo, ¿Usted lo recomendaría?

-No sería un barbijo, sino una máscara facial casera. El barbijo no, porque va en contra de las necesidades del personal de Salud. Si mucha gente va a comprarlos, se genera desabastecimiento y luego no habrá para quienes realmente lo necesitan.

Se habló con Región Sanitaria el tema de adherir al uso de mascarillas, porque nos pueden proteger de aquellos que puedan tener el virus y sean asintomáticos. Al salir a la calle, esa persona puede contagiar. Es una manera de protegernos y proteger a los demás. Si todos respetáramos el distanciamiento de 2 metros no sería necesaria, pero en el trato diario no es común que sea así.

Quiero aclarar que el uso de la máscara facial no se impone, sino que se sugiere.

Una de las recomendaciones más recientes que difundió la Municipalidad

-¿Cómo se están manejando empresas como Maltería durante el desarrollo de la cuarentena?

-He hablado con su gerente sobre el tema, sobre todo en lo referido a la llegada de camiones y desembarques. Ellos viajan a Bahía Blanca y a Zárate, yesas ciudades hoy no están dentro de las zonas de riesgo.

Nos pasaron el protocolo que tienen cuando cargan la producción y también cuando llegan al puerto. No tienen protocolo de cuarentena porque no tienen afluencia de ciudades de riesgo. Ellos deben cumplir con las medidas de seguridad pertinentes.

En otros casos, por ejemplo en el transporte de hacienda, en Darregueira se da mucho esta situación. Cuando viajan a Buenos Aires y luego regresan a la localidad, deben hacer un aislamiento obligatorio por 14 días, separados de sus familias. Esto se repite cada vez que llegan de un viaje..

-Esas medidas las toman cada vez que viajan.

– Sí, cada vez que viajan para cargar o descargar mercadería, cuando llegan al distrito deben aislarse esos 14 días. Si les sale un viaje a los tres días, puede viajar, pero cuando vuelven deben continuar con el aislamiento de 14 días.

Muchos prefieren no volver y quedarse aislados en algún lugar intermedio para no tener contacto con sus familias. Otros, se retiran a otras casas para no afectar a su entorno.

– Usted es optimista en cuanto a que esta pandemia nos pueda llevar a un cambio, a tener una economía más solidaria, hacia un mundo distinto, como muchos dicen.

-Se puede producir un cambio en cuanto a la forma de vida. No esperábamos que el 2020 nos lleve a profundizar nuestra capacidad de empatía y solidaridad, sumándonos a medidas como las de quedarnos en casa y así cuidarnos los unos a los otros. Creo que va a surtir su efecto. Todo dependerá de cómo sea el desenlace de este problema.

-A partir de esta pandemia, los países plantean la necesidad de cuidar el sistema de salud público. Hay Estados que redujeron su inversión en esta área y están entre los que más víctimas e infectados tienen

-Esto hace visible graves deficiencias, y sin hacer política con esto, pienso que este tema viene desde hace muchos años con distintos gobiernos. Flaqueamos en el sistema de salud y ni que hablar si hablamos del trabajo en negro. En Estados Unidos se pudo ayudar a los trabajadores y más o menos pueden llevar adelante la economía. Acá es impresionante la cantidad de personas desempeñándose en la informalidad, viviendo el día a día y la están pasando mal. Hay quienes no pueden cobrar los 10.000 pesos de ayuda porque no están inscriptos. Este estado de emergencia, desnuda otras realidades.