Covid – 19: Autoridades de Salud solicitaron responsabilidad social

En la transmisión por facebook realizada este martes, el Director del Ente de Salud, Cristian Haag, y la Directora de Salud, Dra. Lucrecia Baglioni, remarcaron la necesidad de continuar con las medidas de aislamiento social y de higiene de manos.

El Hospital de Puan estará abocado a la recepción de pacientes de todo el distrito que estén afectados por coronavirus y necesiten de internación.

“Necesitamos que la gente respete las normas de seguridad para que no se sature el sistema,” subrayó la médica.

Autoridades del área de Salud y el intendente Facundo Castelli brindaron ayer una transmisión por Facebook Live, para contarle a la población cuáles son las medidas que están desarrollando en el marco de la Pandemia de Covid – 19.

“Esta iniciativa la tratamos con el Director del Ente, Cristian Haag, y la Directora de Salud, Lucrecia Baglioni. Después de haber transmitido el plan que ideamos para el Distrito de Puan, a concejales, Bomberos y Policía, nos parecía bien hacerlo a través de este medio y no en una conferencia de prensa, para presentar cómo estamos trabajando hoy en esta Pandemia y cómo estamos organizando todo el sistema para afrontar la crisis.

Y sobre cómo trabajaremos de acá en adelante el tema de salud, adecuandonos a las normativas provinciales y nacionales, a través de decretos municipales que luego, cuando sea oportuno, será elevados al Concejo Deliberante,” manifestó.

“Felicito al Comité de Crisis con el cual estamos trabajando desde el primer día que nos pusimos al frente de esta situación, mediante reuniones y consultas,” dijo.

Las autoridades que participaron de la transmisión agradecieron además a todos los sectores que trabajan en los controles de acceso a las localidades y en todos los efectores de salud del distrito.

Declaraciones que dejó la disertación que duró alrededor de 50 minutos:

Director General del Ente Descentralizado de Salud, Lic. Cristian Haag

-“Nosotros como región, tenemos características que si bien pueden ser desfavorables en algunos momentos, hoy nos juegan a favor. No tenemos transporte público, subte, trenes, edificios, donde haya espacios en común donde la gente comparta. Somos localidades más bien planas, muy abiertas, con mucho corredor de aire”.

-“En cuanto a capacidad instalada de camas hospitalarias, en el Distrito estamos bien. Esto es en cuanto a si nos guiamos por un escenario de tasas de contagio bajas”.

-“La mayoría de los Municipios de la Región Sanitaria I, excluyendo Bahía Blanca que tiene más de 10 casos, igualmente por su cantidad de población la estadística es baja. Estamos en una zona bastante limpia, teniendo en la mayoría de los distritos casos probables o sospechosos que hasta el momento nos dieron negativo”.

-“En las consultas realizadas, las autoridades de la Región Sanitaria I y del Ministerio de Salud, nos dijeron que para un escenario de tasa baja de contagios, necesitamos un respirador cada 10.000 habitantes. Esto es algo que nos da tranquilidad”.

-“El objetivo principal es trabajar para contar con tajas bajas de contagio, por eso es fundamental el distanciamiento y el aislamiento”.

-“Si bien tenemos cosas a favor, hay otras que nos plantean riesgos. Tenemos Hogares de Ancianos en todos los efectores de salud del distrito, tanto públicos como privados, y eso nos plantea un riesgo. En ese sentido, tuvimos en cuenta esa situación para definir cómo organizarnos cuando tengamos algún caso confirmado y que requiera internación”.

-“También debimos evaluar qué recursos humanos tenemos además de las instalaciones. Fue así que tomamos un solo efector de salud para que, si alguien necesita internación por tener Covid – 19, sea en el hospital de Puan. Es mejor destinar en un solo lugar el manejo de la internación y no que haya varios sectores donde tengamos pacientes con este virus, porque es muy agresivo el contagio y hay que tener ropas de bioseguridad”.

-“Estamos en una etapa de contención y sin el virus en nuestras localidades, queremos continuar el mayor tiempo posible de esta manera.

Para eso, son fundamentales los puestos de control y la información que recibimos todos los días de Migraciones, donde nos notifican sobre los ciudadanos que ingresan al país y tienen domicilio en el distrito de Puan. De esta manera, se cruzan esos datos en los puestos de control para identificarlos y establecer quiénes deben ir a aislamiento y quiénes no”.

-“Más allá de las medidas que determine Nación en los próximos días, seguiremos con los puestos de control (en los accesos a las localidades).”

-“En cuanto a insumos, Haag dijo: “Todo tarda en llegar. La logística nos lleva de 20 a 30 días para que las cosas lleguen, además porque la propia cuarentena hizo que esto se complique”.

-“Dos veces al día informamos a Región Sanitaria sobre si hay casos probables o sospechosos y los resultados de esos casos. Por ende, nosotros tenemos diariamente, dos veces al día, la situación real y concreta de nuestro distrito y de la región”.

– “El Hospital Municipal de Puan se va a destinar a los pacientes que tengan coronavirus y necesiten internación”.

-“Ya tuvimos las etapas de evaluación y planificación, ahora estamos en la de implementación. La semana pasada el personal de Salud empezó con pequeños simulacros. Primero fueron internos, dentro del efector de Puan, y después en cuanto a implementar toda la vestimenta de seguridad y modificar la circulación dentro del hospital. Trabajamos en silencio, preparándonos para poder estar tranquilos”.

-“Vamos a sufrir cambios en la atención de los efectores de salud porque los recursos que tenemos son escasos. No tenemos exceso de médicos y de personal de enfermería, algunos servicios se verán disminuidos y otros fortalecidos. Los horarios serán modificados. Les pido paciencia, comprensión y el uso racional que necesitamos hacer en nuestros hospitales y recursos”.

-“Debemos seguir trabajando con responsabilidad para que la capacidad instalada que tenemos alcance. Esto dependerá de la conducta que tengamos como sociedad”.

-“La definición base del plan que tenemos en región Sanitaria I y a nivel de los Ministerios de Salud Provincial y Nacional, es hacer todo el esfuerzo necesario para mantenernos en la hipótesis de contagio bajo. Esto es para que nuestra capacidad instalada, que tenemos tanto los municipios como provincia y nación, alcance para la demanda que se generará por coronavirus. Esto es fundamental, la llave de la solución. Esto se logra siendo responsables, respetando el distanciamiento, la higiene y los horarios.

-“Los recursos no sobran y no se pueden ampliar de un día para el otro”.

-“Pedimos a aquellas personas que vienen de países declarados pandémicos o de zonas nombradas de contagio comunitario por el Ministerio Salud de la Nación, respeten el aislamiento a rajatabla”.

-“Nosotros sabemos que vamos a tener casos confirmados, no todos requieren internación. Pero cuando los tengamos, queremos estar seguros de que cumplirán el aislamiento para evitar contagios”.

-“Se está haciendo un trabajo muy fuerte con las instituciones y con Bomberos, quienes nos apoyan mucho en los controles. Esto es fundamental. Será un camino largo que durará hasta septiembre”.

-“No sirve lavar nuestros pueblos, las veredas, las calles, con lavandina y cloro. No está recomendado por los infectólogos ni por los profesionales médicos. Incluso hoy no sirve, porque no tenemos el virus circulando en nuestras comunidades. Así que eso no lo vamos a hacer. No pierdan el tiempo preguntándonos sobre este tema, porque no lo vamos a hacer”.

-“Tampoco sirve poner, en los puestos de control, duchas, canillas y demás, que rieguen los autos y camiones. El virus viene en la persona, viaja en su garganta. Así que eso tampoco sirve y no lo tenemos recomendado ni por el Ministerio de Salud de la Nación ni de la Provincia. No recomiendan esa medida. Además, por la falsa sensación de seguridad que genera”.

– “No nos podemos relajar de medidas fundamentales que son: el distanciamiento, el lavado de manos y el evitar tocarse la cara sobre todo cuando vamos a comercios y andamos fuera de nuestras casas”.

-“Cada medida que tomamos, que tenga impacto en la comunidad, es consultada con directores de salud de los distritos, autoridades sanitarias y demás”.

-“Por estos días, está de moda el uso de las mascarillas faciales y barbijos. Hoy no es una medida que recomendamos para nuestras comunidades, pero sí queremos el distanciamiento y el aseo personal.”

-“Los recursos que tenemos son escasos, nos cuesta comprar barbijos que cumplen con las condiciones de seguridad para proteger al personal de salud. Por ahí verán muchos barbijos circulando que no sirven, por lo tanto generan una falsa sensación de seguridad”.

Directora de Salud, Lucrecia Baglioni

– “El Comité de Crisis está formado por distintas áreas municipales y está integrado por el presidente del Concejo Deliberante.

Muchas veces nos plantean que debemos estar abiertos a las sugerencias de la población, estamos abiertos a hacerlo, lo que sí les pedimos es que se dirijan a los concejales, representantes que eligió el pueblo. También a los integrantes del Comité, nosotros después evaluamos qué medidas tomar”.

– “Las medidas que tomamos en salud, bajan de Región Sanitaria, en consenso con el resto de los Municipios, Provincia y Nación”.

-“No son decisiones unilaterales, tienen un fundamento, una base. Muchas veces nos piden que tomemos medidas antes (que Provincia y Nación) pero no podemos, como es el caso de la finalización de la cuarentena. Cuando termine, el 12 de abril, habrá muchas medidas que se modificarán”.

-“En los tres hospitales tenemos definida una zona de aislamiento y decidimos destinar el Hospital de Puan a los casos de Covid – 19. Esta decisión se tomó porque allí ya estaba instalada la terapia intermedia que recibe las derivaciones de todo el distrito.

En Puan, contamos con personal de enfermería capacitado para manejar la terapia intermedia y de profesionales formados para tal fin. Se aisló lo que antes era el sector de maternidad. Tenemos las cuatro camas de terapia intermedia, más 16 camas más y dos están reservadas para pediatría. La idea que cualquier paciente de Covid – 19 del distrito, que requiera internación, sea trasladado a Puan sin que ingrese al efector de su localidad. “

-“Hoy en día, por el protocolo que tenemos, los casos sospechosos viene asociados a viajes de regiones en donde hay circulación viral o de otros países. Nosotros les explicamos las medidas de aislamiento y qué deben hacer en caso que tengan fiebre. Ellos deben llamar al 107 y nosotros vamos a su domicilio, no deben ir al efector de salud. El profesional los asistirá con todas las normas de seguridad y si el paciente está bien y está compensado, la idea es que se quede en su casa con todas las medidas para que no contagien a ninguna otra persona”.

-“El sector dedicado a pacientes de Covid 19 estará aislado y con personal abocado solamente y especialmente a esa área”.

-“A su vez, en el Hospital de Puan también se preparó un sector de terapia para aquellas personas que no tengan coronavirus y requieran internación por otras patologías”.

-“En Darregueira, se realizan las cesáreas y partos de todo el distrito. Desde Región Sanitaria nos pidieron que realicemos los controles en niños menores de 1 año, que sigamos con la vacunación y con los controles a embarazadas. Esto se hace en todos los efectores, pero manteniéndolos lejos de los casos respiratorios”.

-“Si seguimos respetando las medidas de aislamiento, con este sector preparado en el Hospital de Puan, estamos bien para atender casos de coronavirus de nuestro distrito. Si no cumplimos con el aislamiento o empezamos a circular, ahí necesitaremos mayor cantidad de camas de internación”.

-“Si nos llega a superar esa situación, todas las cirugías de urgencia general o de traumatología se trasladarán al Hospital de Darregueira”.

– “En caso que el Hospital de Puan quede excedido, el nosocomio de Darregueira tiene una zona de aislamiento con 20 camas afectadas y el de Villa Iris, cuenta con 4 camas para este fin”.

-“Necesitamos que la gente respete las normas de seguridad para que no se sature el sistema”.

-“En cuanto a los casos respiratorios habituales de esta época, en los tres hospitales del distrito tenemos armado de lunes a viernes, de 9 a 12, un consultorio a cargo de un médico que no está en el sector de guardias. En las unidades sanitarias, pedimos que llamen y consulten para que el médico los atienda. En Bordenave, también hay un consultorio independiente para estos pacientes”.

-“Está suspendida momentáneamente, hasta que lo disponga Región Sanitaria, la atención de patologías crónicas que pueden esperar. A quienes necesiten controles de salud que se pueden diferir y que son anuales, les pedimos que se queden en casa para que no corran riesgo”.

Mirá el Video