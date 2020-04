Este viernes: el Banco Nación brindará atención limitada

Será exclusivamente para pagar beneficios previsionales a personas que por diversas razones no puedan utilizar su tarjeta de débito. Desde la sucursal local, en sintonía con las disposiciones ordenadas a nivel nacional, desalientan la concurrencia de personas que vayan por otros motivos, y adelantan que no serán atendidas

Mediante una gacetilla de prensa el Banco de la Nación Argentina, emitió el comunicado que a continuación reproducimos.

Informamos que el próximo viernes 3 de Abril, conforme a lo instituido por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A), nuestro Banco abrirá sus sucursales SOLAMENTE para pagar beneficios previsionales a personas que por diversas razones no puedan utilizar su tarjeta de débito (por extravío, desmagnetización, etc.) . NO SE REALIZARÁN NINGÚN OTRO TIPO DE TRÁMITES (Apertura de cuentas, Plazo Fijo, cobro de cheques, cobro de servicios, etc.)

Se abonará:

-JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SIPA (Se efectivizarán aquellos que no hubieran percibido los haberes correspondientes al mes anterior, y el resto –es decir los del mes en curso- conforme el cronograma establecido por la ANSES, que más abajo se detalla)

-INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (Beneficiarios de Asignación Universal por Hijo o Embarazo que no hubieran podido percibir por Cajero Automático) (Más abajo se informa el cronograma)

-PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

-FONDOS COMPENSADORES (Telefónico y Docente)

-FONDO DE DESEMPLEO.

La fila para aguardar el ingreso se hará afuera de la sucursal y se permitirá solamente la entrada de a 6 (seis) personas.

Cualquier trámite QUE NO SEA PARA EL COBRO NO SERÁ ATENDIDO, y si posee la tarjeta con clave vigente será desviado al cajero automático

Insistimos: solamente se pagará por caja en la sucursal a los beneficiarios que carezcan de Tarjeta de Débito o que, teniéndola en su poder, no la puedan utilizar.

Desde la entidad bancaria insistieron en que la gente NO CONCURRA AL BANCO si no es necesario. Y que SOLO VAYAN PORQUE NO TIENEN TARJETA DE DÉBITO O TIENEN PROBLEMAS PARA OPERAR CON ELLA.