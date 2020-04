Kicillof recibió las propuestas de los intendentes de Cambiemos

(*) Tres alcaldes de Juntos por el Cambio le llevaron varias alternativas el gobernador bonaerense. Reclamos por faltante de insumos hospitalarios y liberación de algunas actividades, en el centro de la escena. En lo económico se analizó la situación de crisis de los municipios, con varias opciones para el salvataje. El martes 21, repiten encuentro en La Plata.

Un trío de intendentes de Juntos por el Cambio, en representación de los alcaldes opositores, mantuvieron este mediodía un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, una reunión que habían solicitado la semana pasada.

Los jefes comunales de La Plata, Julio Garro; de Trenque Lauquen, Miguel Fernández y de San Nicolás, Manuel Passaglia, repasaron cuestiones vinculadas al tema sanitario, en virtud de la pandemia de coronavirus, en un cónclave del que también participaron el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Teresa García (vía teleconferencia) y el Viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Al término de la reunión, Fernández relató a La Tecla.info que se plantearon aspectos referidos a la situación sanitaria, alertando sobre la realidad de muchos hospitales, sobre todo por la falta de insumos de protección para el personal sanitario, como barbijos, camisolines, cofias, etc.

Además, los alcaldes de Cambiemos plantearon la necesidad de que los municipios reciban ayudas urgentes para paliar la asfixia económica que padecen, a raíz de la caída de la coparticipación y el derrumbe del cobro de impuestos locales.

En tal sentido, el presidente del Foro de Intendentes Radicales dijo que “le pusimos sobre la mesa todas las variantes para resolver el problema. Kicillof tomó nota de las propuestas y el martes que viene, 21 de abril a las 10 en Casa de Gobierno, nos volvemos a encontrar para que salga una alternativa que se acerque a los municipios.

Desde el gobierno provincial, en tanto, aseveraron que “en cuanto al auxilio financiero, el Gobierno provincial se comprometió a gestionar las ayudas necesarias para paliar las necesidades de cada distrito.

Se acordó hacer reuniones de monitoreo periódico

Al momento de precisar las alternativas, el alcalde de Trenque Lauquen prefirió ser cauto, ya que, dijo, “cada alternativa que se maneje puede beneficiar o perjudicar a determindos distritos. No es lo mismo los del Conurbano que los del interior, no son todos del mismo tamaño, no tienen todos ingresos por impuestos en la misma proporción, algunos dependen mucho de la coparticipación, así que todo está en estudio.