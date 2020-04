Un día como hoy…

1994: Muere en Buenos Aires Raúl Soldi. Artista plástico argentino de reconocida trayectoria internacional. Sus obras pueden verse en

Entre sus obras figura una gran pintura ubicada en la Basílica de la Anunciación en la ciudad de Nazareth, la cual se trata de un mural inspirado en el milagro de la Virgen de Luján.

Los Museos Vaticanos en Roma incorporaron en 1987 una obra suya titulada “La Virgen y el Niño”: con esta última suman dos los cuadros de Soldi que posee la Santa Sede; la anterior se titula “Santa Ana y la Virgen Niña”.

Una de sus obras más notables es la secuencia de frescos pintados en la Iglesia de Santa Ana de la localidad bonaerense de Glew, a la que dedicó casi treinta veranos.

A partir de ese último año hasta la fecha de su fallecimiento, realizó varias exposiciones, la más destacada en el Museo Nacional de Arte Decorativo. La Galería de Arte Moderno de Milán incorpora a su colección un autorretrato.

En 1989, creó el mosaico Camerata Bariloche, para el Museo del Parque de Portofino, Italia. Mirá su obra en http://www.soldi.com.ar/portfolio/

Sobre la Cúpula del Teatro Colón

“La idea de pintar la cúpula la tuvo Manucho Mujica Láinez. Fui un día a visitarlo y me incitó a pintarla. Con mucho placer por todo lo que me liga al Colón, ya que mi padre Angel, violoncelista, lo inauguró en 1908 con la Aida, realicé el trabajo.

Me llevó un año en el teatro San Martin realizar los bocetos y una maqueta, en la que estudiaba la desproporción que debía existir para ser vista desde abajo con los efectos de la comba (curvas) de la cúpula. En la maqueta se veían todos los problemas y si usted presta atención, verá que algunas figuras tienen las piernas largas y el torso corto, otras el torso largo y las piernas cortas, porque como la cúpula es abovedada, se hizo necesario compensar las deformaciones que presentaba, utilizando esas proporciones. Mide veintidós metros y mis estudios fueron el verdadero sentido creativo. Son cincuenta y tres figuras en cuatrocientos metros cuadrados!

Luego debí pintarla en solo dos meses, cuando el teatro estuviera en receso. Cuando subí por primera vez, confieso que tuve miedo. Son 320 metros cuadrados. Esta hecha de tirantes y yeso belga. El yeso belga es muy antiguo y al fraguar, forma una materia semejante a la madera; este es el secreto de su maravillosa acústica. Esta cúpula es como la caja de un violín. Me ha tocado trabajar cuando ensayaba la orquesta. Es extraordinario. La música los envuelve…”

—Raúl Soldi—