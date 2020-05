Castelli: “Al mal accionar de la policía o de un funcionario hay que denunciarlo”

Esta semana, vecinos de Puan y el distrito, refirieron en redes sociales haber vivido situaciones que les resultaron incómodas en ocasión de ser interceptados por la policía. Sucedió cuando, circulando por la vía pública, fueron notificados, presuntamente, por haber infringido la normativa derivada del Decreto Presidencial y las disposiciones locales que reglamentan el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Sobre este tema, el Intendente aclaró: “No he recibido denuncias. Al mal accionar de la policía o de un funcionario hay que denunciarlo ante sus superiores. Debe hacerse con cualquier situación de destrato. Si estas cosas sucedieron deben ser revisadas”.

-Vivimos tiempos donde todos estamos más sensibles y nos sentimos expuestos…

-Es entendible. Pero también es cierto que llevamos más de 50 días de cuarentena, con toda la difusión e información que circula, aun hay gente trasgrediendo las normas, y parecería que a algunos no les importa.

Vos podés estar de acuerdo o no con el decreto, pero sabemos que sí o sí hay que usar el barbijo, sí o sí, salvo excepciones, no deben andar autos particulares con más de un ocupante, que sí o sí deben respetarse los horarios. Lamentablemente, los argentinos, como sociedad, somos hijos del rigor. No somos maduros, ni capaces de cumplir las reglas si no es con el control de la policía u otras fuerzas de seguridad.

-Al momento de hablar de penalidades, algunos consideran una falta de sentido común, no permitir que una persona vaya en su vehículo, junto a su esposa u otro familiar conviviente, sentado en el asiento del acompañante.

-Dejemos de lado lo obvio. El sentido de la norma es otro.

La disposición se hizo porque, al haber una pareja en la vía pública, son dos las personas que están expuestas a la posibilidad de contagiarse.

Entonces, estamos duplicando la cantidad de gente en la calle. Por eso pedimos que, cuando alguien sale a hacer compras o a realizar trámites, lo haga solo.

Hay excepciones, por ejemplo cuando uno lleva a un menor para atención médica; o en el caso de las personas exceptuadas de hacer la cuarentena. Supongamos que es un matrimonio, él trabaja en el área de salud y ella es policía, pueden ir juntos hasta alguno de sus lugares de trabajo.

No pasa por el hecho de cuestionar por qué dos convivientes no pueden andar en el mismo auto si después están todo el día en la casa y hasta duermen juntos.

El tema es que, si agregamos más cantidad de personas en la calle, por una cuestión matemática, aumenta el riesgo de contagio.

Por ahí no se explicó bien y la gente no ha comprendido..

-¿Tiene alguna aproximación de cuándo se va a relajar un poco más el aislamiento, en cuestiones como el uso de barbijos o los horarios?

-Hay algunas cosas que se mantendrán mínimamente por los meses de Junio y Julio, como las escuelas sin clases. El uso de barbijo va a continuar, y se flexibilizarán más los horarios. No creo que pase igual con las reuniones sociales o los eventos masivos. Cuando entremos en la fase cinco, también vamos a ingresar en la peor época para la difusión del virus, generándose toda una serie de situaciones propensas para que eso pase.

-¿Qué se va a poder hacer en esta cuarta etapa de la cuarentena?

-Desde este miércoles, en materia de esparcimiento, a las caminatas se les suma el running y el ciclismo. Esas dos últimas actividades deben hacerse por caminos vecinales.

Se podrá ir más allá de los 500 metros establecidos al principio como máximo radio de salida. Esa limitación queda sin efecto.

También, se aprobaron dos horas de actividad, siempre respetando los días de salida, según la terminación de números de DNI, ya sea par o impar.

Es decir, los que salgan entre las 14 y las 16 horas y quienes lo hagan entre las 16 y las 18 horas, podrán usar todo ese rango horario.

Será siempre cumpliendo con el protocolo de seguridad correspondiente, sabiendo que las salidas son individuales. Se pueden usar las bicisendas, el camino al cerro, el que va al predio o circular por el Balneario Municipal.

-¿En la parte comercial hubo más novedades?

-Sigue todo igual, lo único que ahora las cooperativas eléctricas podrán agregar más días para la atención para evitar que se junte mucha gente. Los profesionales, entre ellos abogados y contadores podrán atender con turnos, teniendo presentes los respectivos protocolos de seguridad. Los horarios comerciales siguen de la misma manera.

También habilitamos la apertura de los cementerios, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.

-¿Y los sepelios?

-Hay un decreto y una recomendación de la Provincia. Podrán extenderse durante dos horas, sólo con la presencia de familiares de hasta un segundo grado de parentesco.