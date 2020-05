El fútbol zonal y la incógnita de cómo y cuándo volver

El COVID-19 hizo sentir su impacto. Para evitar contagios se estableció la cuarentena. Esto impidió el comienzo de la temporada de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez y abrió un interrogante sobre lo que viene. En declaraciones a Radio Reflejos de Pigüé, el Presidente de la Liga, Ernesto Palenzona, señaló que “hoy lo más importante son la economía de los clubes que son una máquina de generar recursos no sólo para las actividades deportivas sino también culturales y sociales. Hay que destacar la labor que cumple un club en una comunidad, la casa, la escuela y el club es donde nos formamos todos nosotros. Me preocupa que los clubes hoy no puedan generar recursos para mantener las instituciones, y eso es grave”.

(Nuevo Día Digital) La consulta en las redes sociales sobre si armar algo desde mediados de septiembre (fecha tentativa) hasta fin de año o directamente apuntar al 2021, dejó diferentes opiniones sobre el particular.

Todos los testimonios corresponden a gente muy ligada al fútbol doméstico: técnicos, ex jugadores, dirigentes, simpatizantes, representantes, etc. Son los siguientes:

Marcos Cavalier (ex jugador y dirigente): “Creo que si se juega de septiembre a marzo o abril, frenando 2 semanas (fiestas de fin de año y primera de enero), queda de por vida. Se jugaría en las mejores épocas del año. Se haría un paréntesis en mayo, junio y parte de julio para arrancar las pretemporadas”.

Jorge Eduardo Piaggio (ex presidente de Boca): “Años que vengo pidiendo jugar en la mejor época. Hay muchas canchas con luz para jugar en verano. Y las que no lo tengan deberán invertir. Los tiempos cambian. Por ahí se podría ahorrar en traer jugadores de afuera e invertir en infraestructura. Y los que tienen luz deberán mejorarla. En Suárez los torneos nocturnos de verano son un éxito de público y los kioscos de los clubes trabajan a full”.

Richard D. Schwindt (simpatizante): “Jugar en pleno verano con temperaturas de 40° es una locura. Además en plenas vacaciones, donde la gente se va. Yo arrancaría el año que viene, en la fecha de siempre”.

Silvio Mosegui (ex jugador): “Mi humilde opinión, más allá de lo que está pasando, medidas acertadas, completamente de acuerdo con la opinión de Marcos Cavalier. Creo que queda demostrado que un club cerrado, a la larga no sirve”.

Fabián Sáez (dirigente): “Arrancar un torneo en octubre lleva a toparnos con problemas a corto plazo. Muchos clubes utilizan estas fechas para poder realizar actividades para recaudar fondos para sostener el año. Además en el verano, mezclado con períodos de vacaciones, hay menos gente para asistir a las canchas. Los clubes vamos a arrancar en septiembre con varios meses sin juntar un solo peso. Debemos reorganizarnos económicamente y quizá arrancar un tiempo antes en el 2021”.

Carlos Ramírez (simpatizante): “Me parece difícil experimentar así. Yo diría que se arranque en el 2021. Ya está”.

Mario Suárez (representante de jugadores): “Que se juegue de noche sería excelente, pero con la situación económica de los clubes es casi imposible que pongan luces LED. Los que no la tienen parece que se juega con velas. Es imposible el buen juego con esa iluminación”.

Osvaldo Abarzúa (simpatizante): “Hace tiempo digo que hay que aprovechar el tiempo lindo y jugar de noche. Creo que es lo mejor”.

Luciano Moreyra (simpatizante): “No de noche, pero creo que comenzando un domingo a las 17:00 con la Reserva y después la Primera. En esta situación no se vería mal. Después el año siguiente se verá. Pero para los clubes sería mejor mantener esa disposición que estar cerrado”.

Sergio Martínez (DT de Unión Pigüé): “Los que estamos ligados al fútbol siempre tuvimos la idea de jugar en los mejores meses del año, en lo que se refiere al clima. Ocurre que estamos acostumbrados a que en las ligas del interior siempre se tomó como año de competencia el año calendario, como que para diciembre sí o sí tiene que haber terminado el torneo. Así se juega en los peores meses del año (junio y julio)”.

César Alberto Bongiorno (aficionado): “Sería bueno empezar en octubre, noviembre y diciembre. Un receso hasta mitad de enero y continuar hasta abril, similar al Torneo del Interior. De acuerdo al tiempo de disputa ver qué campeonato se puede organizar. Pero sería bueno que se juegue. Digo en condiciones normales o casi”.

Leonel Arguello (preparador físico): Coincido plenamente con Marcos Cavalier. Sería algo genial jugar cuando las canchas están mejores y el clima mucho mejor también. El tema de luces tampoco es tan necesario. Podés arrancar a las 18:30 en caso de no tener luz y ya la temperatura no es tan agobiante. El que tenga luz puede jugar de noche si lo desea. Se recaudaría mucho más también”.

Felipe Acosta (ex jugador): “La Liga da una fecha estimativa para comenzar. Es difícil operar sobre algo que está muy atado a la realidad, que para los entendidos no va ser fácil superar. Otra cosa: la mayoría de los equipos para setiembre va ser un año que no firman planilla. Poner a punto los planteles va a llevar un tiempo. No es normal el parate. En diciembre, enero y febrero muchos clubes tienen sus torneos de verano. Como viene la cosa en lo económico lo tendrán que hacer”.

Mauricio Ezequiel Albanesi (integrante de cuerpo técnico): “Que se juegue un torneo de octubre a fines de mayo. Se para en junio, se vuelve a entrenar en julio y comienza un nuevo torneo de agosto a diciembre”.

Leonardo Carlos Medina (DT de Comercio): “Mi opinión es que primero hay q ver cuándo se puede arrancar a entrenar grupalmente. Porque si esto recién empieza a mediados de septiembre, necesitarías un mínimo de 15 días. Ahí ya estamos hablando de octubre para empezar. Porque por ahí muchos se mueven en la casa, pero no es lo mismo. A su vez muchos han dejado porque esto se hizo muy largo y no hay una motivación cerca para hacerlo”.

Diego Maldonado (DT de inferiores de Tiro de Puan): “Se puede jugar nocturno. Además se recaudaría más. En mi opinión otra vez la política se metió en el fútbol. La medida es más de apoyo al gobierno que a cuidar los jugadores y demás implicados en el fútbol.

No he leído si hubo alguna medida o algún protocolo para colaborar con los clubes desde la AFA en los niveles federales, para darle respuesta económica y que no queden sin trabajo o sin cobrar muchos de los que viven de esto”.

Sergio “Tata” Rausch (DT de inferiores de Argentino): “Para arrancar un torneo en octubre y hacerlo hasta marzo o abril es muy difícil. Los clubes llegan sin nada recaudado para encarar el torneo. Creo que lo mejor sería empezar la primera semana de marzo de 2021”.

Daiana Dufaur (simpatizante): “Que se juegue desde septiembre y que no haya intervalo en el verano. Que el torneo sea nocturno. La mayoría de los clubes tiene luminaria apta y además los jugadores entrenan de noche”.

Ignacio “Nacho” Vidal (representante de jugadores): “Estaba leyendo que en España el fútbol amateur terminaría con un torneo Exprés. Es una alternativa. Sería de septiembre a diciembre. El sistema puede ser play off o grupos de 4 equipos. Hay alternativas. Siempre en el hipotético caso que todo vuelva a la normalidad. En caso que sea sin público, debieran ver la manera de sacarle provecho a la plataforma streaming por internet que maneja Juani Mailland (Mirá Sports). Lograr acuerdo costo cero de apertura de canchas. No es el momento, pero es para ir pensándolo”.