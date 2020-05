Hipertensión vs COVID: no discontinuar el tratamiento

El 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión para promover que la personas conozcan su presión arterial y se informen. El Dr. Sebastián Obregón del Hospital Universitario Austral explicó cómo se continua el tratamiento de los pacientes en cuarentena.



Durante el mes de mayo se celebra en el mundo el May Measurement Month (MMM) de la Sociedad Internacional de Hipertensión para promover que las personas conozcan su presión arterial o controlen la efectividad de su tratamiento si padecen Hipertensión Arterial. El 17 es el Día Mundial de esa enfermedad.



En tiempos de COVID-19, la campaña fue cancelada y en su reemplazo se promovió un seguimiento de los pacientes para que realicen auto-controles de la presión arterial en su domicilio, siguiendo un protocolo que encuentran disponible en la web del Hospital Austral.



El Dr. Sebastián Obregón, Jefe del Centro de Hipertensión Arterial del Hospital Universitario Austral, explicó que “los médicos se preocupan porque los pacientes continúen con el seguimiento de sus enfermedades crónicas y no descuiden los controles que deben realizarse”. Y aseguró que para ello “se han arbitrado medidas para promover ambientes limpios y minimizar los riesgos de contagio, de tal forma que las personas puedan acceder a su médico tratante en las consultas presenciales, así como también en las virtuales”.



En cuanto a los riesgos por poseer una enfermedad como la hipertensión arterial, el especialista detalló: “Las personas portadoras de enfermedades crónicas cardiovasculares tienen mayor riesgo de complicaciones ante la infección por este nuevo virus, pero también se sabe que el estar correctamente controlados y tratados previene esas complicaciones. Dado que la hipertensión arterial es la enfermedad más observada en la consulta médica de adultos, su control y tratamiento adecuados resultan en algunos de los objetivos más importantes durante la cuarentena”.



Cuidarse en cuarentena



En el contexto actual, las personas consumen, en general, mayor cantidad de calorías y sal, y realizan menor cantidad de ejercicio aeróbico como las caminatas habituales y cotidianas de tiempos normales. “El aumento de peso y mayor sedentarismo son factores que elevan la presión y pueden generar situaciones clínicas nuevas”, detalló el Dr. Obregón. Y agregó: “La importancia de controlarse la presión arterial se basa en el hecho de que, cuando ésta no está bien controlada, el corazón, el cerebro y los riñones sufren el impacto de la presión sobre ellos y pueden presentarse complicaciones agudas como infartos, arritmias cardíacas y accidentes cerebrovasculares, entre otras”.



Para controlar la presión en el domicilio se recomienda la utilización de aparatos automáticos que tengan validación nacional e internacional y que tomen la medición sobre el brazo. Si no se cuenta con este tipo de equipos necesarios, los pacientes pueden consultar al médico de cabecera cuál otra estrategia es posible para el control adecuado.



El especialista detalló que las recomendaciones más importantes para los pacientes con hipertensión arterial son: seguir las indicaciones de su médico tratante, incluyendo las recomendaciones alimentarias y farmacológicas; controlar la eficacia del tratamiento mediante el monitoreo domiciliario de la presión arterial para mantener cifras adecuadas de control de la presión por debajo de 135/85 mmHg en promedio de mediciones durante la semana; y consultar a su médico ante la falta de control adecuado o ante la aparición de síntomas.



“No hace falta automedicarse con fármacos recomendados por otras personas no profesionales o con medicinas alternativas, teniendo la posibilidad cierta de un contacto cercano con su médico de cabecera u otro profesional idóneo en el hospital que pueda aconsejarlo correctamente”, finalizó el Dr. Obregón.

