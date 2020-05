Misterio en Carhué: “Algo cayó del cielo”

(*) La caída o supuesto descenso de un extraño objeto en la provincia de Buenos Aires, se conoció por vecinos y camioneros que circulaban por la zona y se comunicaron con el Centro de Estudios UFO. El episodio se habría registrado en las primeras horas de la noche del pasado sábado 9 al norte de la localidad de Carhué, donde testigos observaron “una sombra que venía descendiendo muy rápido y luego dio un giro abrupto con rumbo al Lago Epecuén”

Poco después se observaron movimientos de vehículos con escolta policial a orillas del lago y cerca del lugar donde “habría caído” esa “sombra”. Un camionero que circulaba por la zona relató que “después de infinidad de controles de tráfico llegué a Carhué. Ya me habían avisado que trate de parar lo menos posible, así que llevo todo en el camión”.

“Paré un rato en Carhué, cerca de las vías del tren para comer algo” agregó y destacó que “estaba muy oscuro y al rato veo que viene una caravana de vehículos con luces azules, no vi bien si eran de Policía o Gendarmería pero iban al taco” aseguró. Luego de cenar “seguí viaje, pero como a 15 km. de Carhué, la ruta estaba cortada y me dijeron que espere”.

Al cabo de 2 horas “me dejaron seguir y donde la ruta se acerca al lago, pude ver a la distancia mucho movimiento no sólo en la orilla, sino estimo unos 2 km adentro del lago. Me paré un minuto para ver si veía algo pero de la nada apareció un tipo trajeado y me apuró para que siguiera viaje”.

Fuentes policiales de la zona no reconocieron pero tampoco negaron el episodio. En el marco de la cuarentena que se cumple en todo el país, es imposible desplazarnos a hacer reconocimiento de la zona, pero a esta altura y en base a testimonios de gente que observó los movimientos de vehículos custodiados por móviles policiales, podemos afirmar que “algo cayó”.

Si es así, viene a mi memoria el episodio registrado el 26 de septiembre de 2011 en Monte Grande, donde “algo cayó del cielo”, causó la muerte de dos personas, generó un gran cráter y obligó la intervención de la policía y bomberos, pero también la aparición de un convoy de vehículos con personal de civil que no hablaba castellano, que cargó “algo” en uno de los vehículos y se fue. La versión “oficial” fue que “explotó un horno pizzero” que a esta altura, no convence a nadie y menos a los vecinos de la zona, que fueron testigos del fenómeno.

