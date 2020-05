Un día como hoy…

2012. Fallece en la ciudad bonaerense de Adrogué, a la edad de 63 años, el dibujante e historietista Carlos Loiseau, conocido como Caloi, creador del popular Clemente, personaje de la tira Clemente y Bartolo que se publicaba en el diario Clarín.

Sus primeros trabajos como profesional los publicó en la revista Tía Vicenta en 1966. Un año después publicó una serie llamada Artista, Flor, Ejecutivo en María Belén.

Entre 1968 y 1971 fue dibujante de la revista Análisis en las secciones humorística y política.

En 1970 realizó un cortometraje de dibujos: Las Invasiones Inglesas.

Desde 1968 es colaborador de Clarín, medio en que desde 1973 aparecen las tiras diarias de Clemente y una página de humor en la revista Viva.

Entre 1976 y 1982 colaboró con la revista deportiva El Gráfico.

En el año 1987 se realizó una muestra de su obra denominada 20 años no es nada, visitada por 110.000 personas.

En 2004 Caloi fue declarado “Personalidad destacada de la cultura” y su personaje de historietas más famoso, Clemente, fue nombrado “Patrimonio cultural de la ciudad”, por la Legislatura de la Ciudad.

El 10 de marzo de 2009 fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires.

Otras efemérides

1828 – Nace Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja.

1828 – Se dicta la Ley de Libertad de Imprenta, bajo el gobierno provincial de Manuel Dorrego.

1886 – En Atlanta, EE.UU., John Styth Pemberton inventa la Coca Cola .

1933 – Gandhi inicia una huelga de hambre de tres semanas, en protesta por la represión de los parias por los ingleses.

1942 – Segunda Guerra Mundial: culmina la Batalla del Mar del Coral (entre navíos japoneses y estadounidenses). Es el primer combate marítimo donde los navíos nunca se vieron.

1945. Alemania capitula incondicionalmente en Berlín, abriendo el camino a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945 con la rendición incondicional de Japón. Algunos toman como fecha de la rendición alemana el día 7 de mayo, fecha en que se firmó una de las actas de rendición en Reims ante las fuerzas británicas y estadounidenses. Otros, en tanto, lo conmemoran el 8 de mayo. Ese día el general Wilhem Keitel firmó la capitulación ante el general estadounidense Carl Spaatz, el mariscal británico William Tedder, el general francés Jean de Lattre y el mariscal soviético Georgi Shukov. Hay quienes sostienen que la firma tuvo lugar pasadas las 12 de la noche, por tanto el hecho se habría producido en la madrugada del 9 de mayo. (El Historiador)

1967 – Muhammad Ali pierde su título de campeón mundial por negarse a prestar el servicio militar en plena Guerra de Vietnam.

1970 – Sale a la venta el último álbum de Los Beatles: Let it be.

1975 – Nace el cantante español Enrique Iglesias.

1980: La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara oficialmente erradicado el virus de la viruela en todo el planeta.

2013 – Muere Julio Mahárbiz, presentador de televisión y empresario argentino.