El arte en tiempos de pandemia: Hoy Laura López Quintana

En el marco de la etapa de distanciamiento social que actualmente la sociedad está atravesando debido a la pandemia por Covid 19, invitamos a artistas locales y del distrito a participar de nuestra galería virtual.

La puanense Laura López Quintana, confecciona artesanías en cuero, una actividad que aprendió de su madre. “De chica colaboraba con algunos de los trabajos que ella realizaba. Con el tiempo fui incorporando técnicas nuevas para realizar objetos y piezas para diferentes usos. Trabajo con badanas, vaquetas, suelas y cueros de conejos. En el año 2006, comencé con mi emprendimiento personal,” cuenta.

“Utilizo técnicas de trazado, cincelado, repujado y pirograbado. Realizo el moldeado de máscaras y antifaces, flores y accesorios para bijouteri,” explica.

-¿Cómo sobrelleva esta etapa de distanciamiento social?

-Lo vivo con prudencia y tomando las medidas necesarias de cuidado. En lo personal, soy de estar mucho en mi casa y me llevo bien con la soledad. Me afecta mucho tener a mis seres queridos lejos y a algunos muy lejos, porque el tiempo que pasa no se recupera.

Lo que más extraño en estos tiempos es que a mi mamá, ya muy mayor, no la he podido ver desde el mes de marzo, pero igual estamos en contacto por videollamadas y mediante comunicaciones telefónicas diarias. Mi primera nieta, Charo, que acaba de cumplir 9 meses, la veo crecer gracias a la tecnología. No es lo mismo, lógicamente, y son momentos que no se recuperan. Tengo a mis tres hijos lejos y gracias a las videollamadas permanecemos en contacto.

-¿Es posible crear en momentos como estos?

-Hay días que son más fáciles que otros, el crear y el estado de ánimo van de la mano y son tiempos de reflexión en todo sentido. Tengo mucha materia prima en casa que es lo que me permite aprovechar parte del tiempo y continuar creando.

-¿A través de qué medios da a conocer su actividad?

-Además de mi facebook personal, pueden contactarme en mi página de facebook “Laura López Quintana artesanía creativa en cuero”. Y el “boca en boca” ya que gracias a los años que vengo trabajando en esta actividad, la gente me contacta personalmente. Quiero recordar que realizo trabajos personalizados, además de ofrecer los que ya tengo en stock.

Otra manera de difundir mis producciones fueron, durante años, las ferias de artesanos.





Sentido recuerdo

Sobre el final de la nota, la artesana recordó a Néstor “Chiquito” Malvicini.

“No quiero terminar esta nota sin mencionar mi gran recuerdo a Chiquito Malvicini con quien compartí la comisión del museo y grupo de artesanos. Sus consejos certeros, orientación, respeto y su condición de hombre de bien, han dejado valiosas huellas en los que hemos tenido el placer de conocerlo, un abrazo afectuoso a su hijo y familia,” manifestó.

Creaciones

Sus artesanías se distinguen por su delicada confección y sutileza al elegir motivos y materiales.