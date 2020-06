El arte no está en cuarentena. Hoy Viviana Almada

En el marco de la etapa de Aislamiento Social Obligatorio, invitamos a artistas locales y del distrito a participar de este nuevo espacio, para que puedan dar a conocer sus creaciones.

En esta ocasión, nuestra invitada es la orfebre Viviana Almada, quien al ser consultada por cómo está viviendo esta etapa, expresa: “El aislamiento social no lo he sentido mucho porque vivo en el campo y eso da ciertas libertades”.

– ¿Es posible crear estando en esta situación?

– Creo que es el mejor momento para crear cosas nuevas. El ser artesana te lleva siempre a idear algo y como tengo materiales guardados, empiezo a crear a partir de ellos, porque ahora parece que tuviéramos más tiempo.

-¿Qué es lo que más extrañas?

-Lo que más extraño es poder salir a vender o mostrar las nuevas cosas a la gente de Puan.

Recordando a “Chiquito“

El diálogo con Viviana, lleva a recordar a un querido compañero del grupo de artesanos de Puan.

“Quiero agregar mi recuerdo muy especial a Chiquito Malvicini, a quien perdimos hace poquitos días y era un artesano de muchos años de Puan y un amigo excepcional, siempre dispuesto ayudarnos. A mí me enseñó a trabajar las astas de vaca y me brindó algunos secretitos de artesanos,” destacó.

Agradecimientos

Nosotros agradecimos a Viviana Almada por aceptar con tanta amabilidad nuestra invitación y ella, nos respondió: “Muchas gracias a ustedes por recordar a los artesanos que siempre estamos como guardados, y es porque estamos creando cosas nuevas. Principalmente, me sirve para que la gente sepa de mí, porque vivir en el campo hace que muchas personas no me conozcan. Mil gracias, y que el distanciamiento sea para poder seguir creando.”

“Y por este medio, doy un agradecimiento muy especial a Silvia Iturrios que hizo mucho por mostrar nuestras artesanías cuando era Directora del Museo,” concluyó.

Técnicas

Si bien una de sus especialidades es la orfebrería, la artesana también confecciona objetos en madera, pasta de piedra y porcelana fría.

En sus creaciones, aclara Viviana, siempre está presente el metal, el elemento principal que utilizan los plateros.