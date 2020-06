“Se respetan muy bien las medidas y no tenemos mayores inconvenientes”

Así lo expresó el presidente del Concejo Deliberante Lisandro Koller, al referirse a los primeros días de la fase cinco que permitió la libre circulación dentro del Distrito de Puan, la reapertura de nuevos rubros comerciales y actividades deportivas, en el marco de la pandemia por Covid 19.

La creación del Área de Género, las internas de la UCR y su carrera política, fueron otros de los temas abordados en la entrevista.

El presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Koller, al referirse a la fase cinco, manifestó que se desarrolla con muy buenos resultados.

“Se respetaron muy bien las medidas y no tuvimos mayores inconvenientes,” aseguró.

“La responsabilidad individual de cada uno de los vecinos, junto a las medidas tomadas por el Ejecutivo Municipal y el Comité de Crisis, nos llevaron a disfrutar de esta nueva etapa,” expresó.

“Estamos acostumbrándonos a nuevos hábitos y costumbres con restricciones de horarios, pero con la posibilidad de ver liberada la circulación individual dentro del distrito de Puan,” resaltó en diálogo con TLVP.

-Se viene el Día del padre y hay personas que desean poder ver a sus familiares de distritos vecinos…

-Siempre desde el Comité de Crisis se manifestó de que íbamos a acatar las disposiciones nacionales y provinciales y así lo hicimos.

En algunos momentos por ahí surge la ansiedad y hay ciertos reclamos que son entendibles por la etapa que estamos viviendo. Puan adhirió a las reglamentaciones nacionales y provinciales donde se establece que la circulación, en esta etapa de distanciamiento, es solamente dentro de la jurisdicción de nuestro distrito.

Por el momento, esas son las disposiciones y veremos si después del 28 de junio se implementa una nueva fase.

-Si luego de estos 21 días no tenemos casos de Covid 19, ¿Se ingresaría a la fase 6?

-No tenemos a ciencia exacta cuál será el próximo paso. Hoy en el distrito la actividad económica prácticamente se desarrolla en su totalidad, quedan algunos rubros pendientes de autorización por parte del gobierno provincial.

En lo que respecta a las actividades deportivas, se está trabajando con las federaciones y asociaciones para realizar los protocolos y presentarlos en los próximos días.

Se permitió la apertura de bares, restaurantes, gimnasios y lugares donde se desarrolla pilates, yoga, entre otras disciplinas. Están funcionando con los respectivos protocolos y cumpliendo esas medidas, y esto habla muy bien de la responsabilidad de los comerciantes y vecinos. Seguiremos implementando nuevas medidas si la situación epidemiológica y sanitaria así lo permiten.

– En los últimos días, se supo que hubo ingresos al distrito por caminos vecinales, ¿Cómo están controlando este tema?

-En la última sesión del Concejo Deliberante, el Intendente elevó un decreto ad referéndum donde solamente se establece el ingreso al distrito por cuatro lugares: Ruta Provincial N°67 – acceso a Puan; Nacional N° 35 – accesos a Villa Iris y a San Germán, y el acceso a Darregueira desde la provincia de La Pampa que está próxima a habilitarse según la información que tenemos.

Se está evaluando en una posible reestructuración de los caminos vecinales en cuanto a cortes y demás, pero dificultaría la actividad agropecuaria y económica de nuestra región. En ese sentido, se continúa con los controles estrictos mediante el apoyo permanente de la Policía. Hubo personas que ingresaron por caminos vecinales y la policía actuó rápidamente labrando las actas correspondientes.

-¿Cómo vivís esta etapa desde lo personal?

-Es una etapa de mucho aprendizaje con nuevos hábitos y costumbres. Mi trabajo en el Concejo Deliberante continuó diariamente por las mañanas, y luego con la vuelta a las sesiones ordinarias. Después, desde mi domicilio, continué con las reuniones vía zoom, una nueva modalidad que nos permitió la tecnología. Así compartí encuentros familiares y de trabajo con los militantes, autoridades partidarias y amigos.

Dentro de esta nueva normalidad, viví experiencias de mucho aprendizaje y de interacción. Lo primordial sería estar cara a cara y compartir con las personas, pero estamos adaptándonos a esta nueva etapa.

Dicen que de una crisis surgen nuevas oportunidades y como ciudadanos, tenemos mucho que aprender de cara al futuro.

-En las últimas semanas, se dio a conocer que la UCR bonaerense irá a internas. Dentro de la situación que estamos viviendo, ¿se habló de alguna posible fecha para el acto eleccionario?

-Durante este año, estaba previsto el recambio de autoridades partidarias de acuerdo a lo establecido por la carta orgánica de la Unión Cívica Radical. Ya se han manifestado por la fórmula del presidente del Bloque de Diputados de “Juntos por el Cambio”, Maximiliano Abad y Érica Revilla (intendenta de Gral. Arenales) para suceder a Daniel Salvador. Y por otro lado, había una línea encabezada por Gustavo Posse. En este sentido, se está trabajando por un radicalismo unido y fortalecido, y con un compromiso social por el futuro. Más allá de las internas partidarias que tengamos, luchamos a para estar en un país, provincia y municipio mejor.

En primer lugar queremos dar respuesta a la pandemia, trabajando en un radicalismo unido y con vocación de poder había el futuro. Esto fue lo que se manifestó en un comunicado por parte de los intendentes, legisladores y autoridades partidarias.

En cuanto a las fechas, están todos los plazos suspendidos y cuando volvamos a la normalidad de la actividad cotidiana, veremos cómo se reestructuran los comicios internos porque, el año que viene, se harán las elecciones legislativas.

-¿En tu agrupación política comenzaron a evaluar quiénes podrán ser los próximos candidatos legislativos?

-En este momento, tanto la vocación de los funcionarios como del partido político es superar esta pandemia y hacer frente a esta crisis. Obviamente, en las reuniones que mantenemos se trabaja en una salida de esta pandemia, basándonos en los ejes económicos, sociales e institucionales. Llegado el momento de presentar candidaturas, las listas se debatirán, como siempre lo hicimos, dentro del ámbito partidario. Hoy no se habla de nombres en particular y sí tenemos la mirada en acompañar las gestiones y trabajar en una agenda con visión de futuro.

-Desde la gestión municipal en general, ¿Están conformes con las acciones que desarrolla la Provincia para tratar la pandemia y también en el ámbito financiero?

-El contacto del intendente con las autoridades provinciales es muy buena. Se participa de videoconferencias y se realizan consultas permanentemente por whatsapp. Hemos hecho los reclamos correspondientes en su debido momento por la falta de información en cuanto a los decretos provinciales. En realidad, siempre se dice que en esta pandemia, los intendentes son los que están en la primera línea de combate y deben dar respuesta a los vecinos. En ese sentido, es de destacar la gestión y compromiso del intendente Facundo Castelli. Y nosotros, trabajamos desde el Comité de Crisis y desde el bloque legislativo de Juntos por el Cambio.

Desde lo financiero, el municipio recibió asistencia en los últimos meses y lo vemos como un acto normal de gobierno. Por ahí, desde algunos sectores, se manifiesta esta solidaridad, pero creo que es normal dentro del sistema político. Hoy los municipios están en una situación económica complicada y vemos con agrado que se reparta el dinero por igual en los 135 distritos. Esta fue la política que implementó la ex gobernadora María Eugenia Vidal sin distinción partidaria alguna.

-En la última sesión legislativa, ingresó un proyecto del Frente de Todos para eximir a comerciantes de la tasa de Seguridad e Higiene, ¿Qué avances hay al respecto?

– Sí, y también habíamos recibido un petitorio por parte de la Cámara de Comercio local al principio de la pandemia, dirigido al Intendente, el Concejo Deliberante y el Comité de Crisis.

Las respuestas fueron dadas en su momento en las charlas que mantuvimos con autoridades de la institución. Ahora a este proyecto decidimos enviarlo a la comisión de Hacienda y Presupuesto en el Concejo Deliberante, ante una posible eximición de esta tasa a futuro.

Se trabajará con la Secretaría de Hacienda porque de lograrse este beneficio, implicaría modificar los tiempos de la emisión de tasas y ver cómo viene la recaudación ya que, en los últimos meses, cayó por el difícil contexto que estamos atravesando.

Nuestra prioridad como Municipio, es mantener los servicios esenciales y llegar a fin de mes abonándoles los sueldos a los empleados del distrito.

-En las últimas sesiones legislativas, ¿Qué proyectos presentó el bloque de Juntos por el Cambio?

-Nosotros acompañamos todas las decisiones administrativas que brindó el Concejo Deliberante a través de la creación de la Comisión de Seguimiento y Abordaje de la Pandemia de Covid 19 que está integrada por ambos bloques. A través de la misma, presentamos propuestas al Comité de Crisis que se llevaron a cabo.

La noticia más destacada, desde el reinicio de las sesiones ordinarias, fue la presentación de una resolución donde le manifestábamos al Ejecutivo la intención de la crear el Área de Género. Fue un trabajo que desarrollamos en conjunto.

Actualmente, tenemos en funcionamiento la Mesa Intersectorial de Violencia, Niñez y Familia y en este contexto, mediante la labor del Ejecutivo y del bloque de “Juntos por el Cambio” se desarrolló la creación del Área de Género. Se creó el cargo para que el distrito de Puan tenga su funcionario.

También trabajamos en la capacitación para la implementación de la Ley Micaela donde el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal se capacitarán para que a futuro las personas designadas por P. E y representantes de los bloques legislativos, transmitan estos conocimientos a los empleados estatales del distrito.

-En el marco de la pandemia y la cuarentena, ¿Se han incrementado los casos de violencia de género?

-En su momento se implementó la línea del 144 para estas emergencias que se publica en los partes de prensa diarios. Contamos con el Equipo Psicológico que trabaja intensamente en todo el distrito.

Surgieron algunos casos vinculados con la salud mental de algunas personas debido al encierro, al aislamiento y por la difícil situación que se está atravesando. Pero se trabajó mucho en materia social y la población está contenida, es un buen mecanismo el tener líneas de comunicación y contactos directos.

Este es un trabajo de Promoción Social y del Servicio de Salud Mental del distrito.

-Te vemos muy afianzado y cómodo en la función legislativa, ¿Te gustaría en algún momento ser candidato a intendente?

– La verdad que amo la función pública y quienes me llevaron a trabajar en el municipio de Puan me enseñaron la vocación de servicio y estar con los vecinos. Más allá de que ocupé cargos en el Ejecutivo Municipal, la llegada al Concejo Deliberante me dio un rol importante y quizás me cambió hasta la forma de pensar en muchas acciones.

En el caso que sucediera a futuro algo de estas características, será consensuado con todo el equipo de trabajo.

Uno en la militancia que realiza tanto a nivel distrital como seccional y provincial, busca aportar un granito de arena para brindar lo mejor de sí a los vecinos y fortalecer internamente al partido político. Hoy tenemos un gran líder como es Facundo Castelli en nuestro equipo de trabajo.

Nosotros no hablamos de personalidades, sino de un verdadero equipo de trabajo. Es cierto que me siento muy cómodo en mi rol y agradezco a todo mi equipo, a la militancia que me da fuerza y me apoya junto a mi familia, en este largo camino que comencé desde una edad joven pero con el orgullo y la responsabilidad de seguir aportando a mi distrito.

Quiero continuar trabajando para cumplir los sueños y objetivos de los vecinos del distrito. Y sobre todo, en un marco de transparencia y honestidad.

-¿Continuás cursando tus estudios universitarios?

-Comencé la carrera de Abogacía pero la suspendí por mi trabajo en la función pública. Será un desafío para los próximos tiempos, ya que me quedan pocas materias para finalizarla. Es un desafío personal que tengo pendiente hacia el futuro.