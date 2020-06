El Municipio de Puan, a través del área de Promoción Social, brinda información correspondiente al acceso a la “Tarifa diferencial para entidades de bien público” presentada por la Subsecretaría de Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Si sos representante de una organización social, podés solicitar el ingreso a un régimen tarifario específico que define un tratamiento particular para las entidades de bien público en relación con el precio que deben pagan por los servicios, según lo establece la Ley Nº 27.218.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Asociaciones Civiles, Simples Asociaciones, Fundaciones y Organizaciones Comunitarias sin fines de lucro. Podrán solicitarla siempre que las actividades que brindan no estén aranceladas (de forma exclusiva); no sean instituciones educativas de carácter privado; no hayan sido creadas por una empresa comercial, bancaria, productiva, o de servicios con fines de lucro y no tengan su sede central en el extranjero.

La información puede ser útil tanto para los Centros Integradores Comunitarios (CIC), como para las Organizaciones Comunitarias.

En el siguiente link se guía el acceso al beneficio, así como también al registro del CENOC del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/cenoc/tarifa<https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/cenoc/tarifa