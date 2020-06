“Tenemos mucho para crecer”

Así se expresó Eduardo Báez, titular de la Cámara de Comercio, Industria, Productores y Propiedad de Puan, sobre la necesidad de desarrollar el potencial productivo del distrito. “Nos regocijamos diciendo que tenemos más de 45 tambos. Y no hay alguien que haga un dulce de leche”, señaló.

Y se refirió al impacto de la cuarentena en el comercio local, con el convencimiento de que la parte más dura del aislamiento social ha quedado atrás.

La falta de crédito y los pedidos al municipio para integrar el Comité de Crisis, y ser exceptuados del pago de tasas como alivio a estos meses de pandemia, fueron otras de las cuestiones abordadas.

-¿Cómo fueron impactando las restricciones derivadas de la cuarentena en el comercio de Puan?

Se fueron dando distintas etapas, la primera fue la más dura, con un 70% de los comercios cerrados, con todo lo que eso trae aparejado. Falta de ventas y la urgencia de afrontar los compromisos a fin de mes, cuando se pagan impuestos, alquileres o se repone mercadería.

El panorama para los comercios, pymes y productores en general, fue y está siendo difícil de remontar esta coyuntura.

Con el paso de los días, de a poco se fue flexibilizando el tema de los horarios, hasta llegar al día de hoy, contando con la posibilidad de trabajar diez horas, de 8 a 18. Prácticamente en el movimiento comercial, la cuestión de horarios está casi normalizada.

Hay excepciones como los gimnasios, las heladerías o los restaurantes. De todas maneras, esos rubros tuvieron la opción de trabajar bajo la modalidad del delivery.

-¿Tienen un poco más de optimismo ante la posibilidad de ingresar a una nueva fase más cercana a la normalidad

Cuesta remontar, la ecuación entre oferta y demanda está muy quieta. Debemos ir reaccionado día a día, y en esto juega mucho la inventiva y la creatividad del comerciante para saber cómo atraer clientes, ver cómo volver a traccionar las ventas. Hay ciertos impedimentos, como el de los locales dedicados a la venta de artículos no esenciales, por el momento los proveedores no pueden llegar a ellos. La mayoría de los comercios se mantienen con el stock que les quedó, hasta tanto la flexibilización se dé en un cien por ciento.

-¿Qué rubros han sido los más y los menos perjudicados por la cuarentena?

Son rubros que han estado entre los no esenciales, como gimnasios, lugares para la práctica de deportes, hoteles, hospedajes, restaurantes, salones de fiestas, discotecas, confiterías, bares y heladerías, entre otros.

En tanto, las farmacias, los supermercados, las carnicerías, los almacenes y los kioscos fueron quizás los menos impactados. Los más restringidos en su funcionamiento mantuvieron sus puertas cerradas.

-¿Qué actividades han venido desarrollando desde la Cámara de Comercio?

A principios de Abril, elevamos un petitorio al Ejecutivo Municipal y al presidente del HCD. Allí solicitamos ser parte del Comité de Crisis, como referentes del comercio de Puan. Creíamos en la necesidad de nuestra presencia al momento de adoptar ciertas decisiones que hacen a la actividad. Nosotros nos manejamos con estadísticas, números diarios diferenciados por rubro.

Entendíamos que podíamos ayudar con nuestros aportes, porque estamos en el día a día, trabajando codo a codo con los comerciantes.

-¿Cuál fue la respuesta?

Nos dijeron que, en su momento, la formación del Comité de Crisis fue a través de un Decreto, y que, por lo tanto, no había posibilidad de modificarlo. No obstante, nos dieron la opción de trabajar con ellos designando a un integrante de la Cámara de Comercio como vocero. Ese vocero le transmite todas las dudas, preguntas y sugerencias de los comerciantes de Puan a un miembro del Comité, quien luego replicaría las peticiones en el seno de ese organismo.

Consideramos que no era lo ideal, pero necesitábamos tener un canal de comunicación para hacer oír el reclamo de los comerciantes. De esta forma, nos estamos manejando al momento.

Siempre decimos y sostenemos que nosotros hemos respetado esa medida, pero en ningún momento la hemos compartido.

También hicimos llegar al municipio un pedido solicitando una prórroga en el pago de Tasas, como una forma de ayudar al comercio local, sobre todo aquellos que han tenido sus puertas cerradas.

Estamos con menores ventas y por lo tanto menos liquidez. Por más que me pasen el impuesto por debajo de la puerta, si no vendo, no tengo con qué pagarlo.

En este sentido, hasta el día de hoy, no recibimos respuesta.

Hemos insistido mucho en el tema de la flexibilización horaria, y se nos ha ido dando respuesta semanalmente.

Hoy creemos que estamos en una situación casi normal. Nos gustaría volver a la franja de atención de antes. Igualmente, es bienvenida la amplitud que logramos en los horarios de atención.

-¿Tienen conocimiento si algún comercio se vio forzado a cerrar sus puertas o a despedir empleados?

No por el momento. En ese sentido, estamos contentos porque no se han cerrado comercios en este tiempo de pandemia. Sí hubo algunos inconvenientes con los alquileres, por eso hemos mediado ante los locadores para obtener un alivio para el comerciante.

Entendemos que vivimos en un lugar bendecido, rodeados de una riqueza importantísima como la ganadería y la agricultura, los tambos y la producción hacen traccionar mucho al comercio local.

-Se nota la diferencia de no vivir en un centro urbano más grande, donde los costos son otros, con alquileres mucho más altos y con más dificultades.

Vivimos en un lugar que, la verdad, es una isla. Viendo el día a día a nivel Nación y Provincia, somos una isla. Tenemos que cuidar ese status.

Desde el Ente Descentralizado de Salud, sanitariamente se han manejado muy bien por el momento. Si tenemos bien cercado los ingresos y egresos al distrito no deberíamos tener problemas.

-Siempre tenemos la novedad de la apertura de algún comercio, por ahí llama la atención, más en épocas tan complicadas para invertir.

La pandemia también tiene esas cosas, nos trae gente que le apuesta al lugar, a pesar del futuro incierto.

Transitamos una pandemia terrible, pero cuando aminore un poco o termine, vamos a tener otra pandemia, la económica, probablemente tan grave como esta. Debemos estar preparados.

Esta crisis le ha hecho cambiar la mentalidad a una gran parte del comercio local. Si miramos a Diciembre, era impensado para algunos comerciantes trabajar en forma on-line, porque no conocían el sistema. En un pueblo de 6 mil habitantes, imaginábamos la instalación definitiva de esa tecnología para dentro de un par de años.

Nos esforzamos, y comerciantes de muchos años que se resistían a este tipo de comercio, hoy lo están poniendo en práctica. Están conformes porque notan los resultados. Pueden trabajar con las puertas abiertas del local y a la par hacerlo on-line. Este método tracciona el 90% de los comercios de Puan.

-Ustedes, por estar en contacto con CAME y otras cámaras de Comercio de Nación y Provincia. ¿Qué comentarios hay respecto del futuro?

Nosotros trabajamos con nuestras cámaras representativas: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio. Estamos en permanente contacto con ellos. Dos o tres veces a la semana mantenemos videoconferencias. Ellos están haciendo gestiones a nivel Nacional y Provincial.

No se ve un plan económico a futuro donde se vislumbre un horizonte, o apenas una lucecita para ir caminado hacia ese lado. Hoy no lo tenemos.

Hoy pasa con las entidades bancarias, el comercio les está pidiendo una mano y se ponen de espaldas.

-Parece no haber crédito para nadie o alguna facilidad…

Tenemos un interés de tarjeta usurero, no tenemos créditos blandos. La cantidad de cheques rechazados ha sido enorme. El comercio necesita urgente una mano porque se necesitan pagar deudas y recomponer los stocks de mercadería. Necesitás liquidez y si el banco no puede dar una mano, estamos mal.

Encima, con el dinero en efectivo depositado en el banco, tenemos límites para poder utilizarlo. Si uno lo piensa fríamente, es un semi-corralito, volvemos a épocas nefastas.

-Con el riesgo de que el peso parece irse desvalorizando con el correr de los meses

No hay un proyecto económico en el que nos digan “a partir de acá, vamos a hacer esto y esto.” Hoy hay una distracción total con el tema pandemia, estamos todos enfocados en eso. Soy un convencido de que, desde que empezó esta pandemia, en ningún momento deberíamos haber dejado de lado la parte económica.

Y eso lo planteábamos también con el municipio. Tenemos las puertas cerradas y nos estás pasando los impuestos por debajo de la puerta. Debemos ser consientes que no hay ventas, por lo tanto no tenemos cómo pagar.

-Es sentido común…

Es sentido común y nos está faltando en todo nivel.

-La realidad de Puan no debe diferir mucho de las de otros pueblos del sudoeste bonaerense.

En absoluto. Más allá de estar convencido de vivir en un lugar privilegiado, no podemos escapar del contexto nacional y provincial por un sinfín de situaciones.

En el distrito tenemos que empezar a mirar hacia adentro y ver la riqueza que tenemos, los muchos recursos por explotar.

-Somos productores de alimentos. Eso dice mucho…

Tenemos que empezar a trabajar hacia adentro con inversiones, con los privados, no depender ya tanto del municipio.

-Ese tema ya se ha hablado muchas veces, sobre todo cada dos años, cuando llegan las elecciones. Con los candidatos coincidimos en la necesidad de implementar planes de inversión para instalar pequeñas industrias. Sin ser empresario, uno se puede dar cuenta que no debe ser algo tan imposible, más si en regiones vecinas se hace.

Para nada. Se trata de gestión e interés de los privados. Eso es lo que está faltando. A la materia prima la tenemos, debemos empezar a utilizarla, a hacerla trabajar y traccionar.

-El famoso valor agregado.

Hace nueve años que estoy acá, estoy enamorado de este lugar. Como muchos que no nacimos acá, considero a Puan mi patria chica y por eso la necesidad de comprometerme con el lugar.

Nos regocijamos diciendo que tenemos más de 45 tambos. Y no hay alguien que haga un dulce de leche.

¿Los privados no tenemos la posibilidad de comprar una maquinaria y darles laburo a 3, 4 o 5 personas para que empiecen a elaborar un dulce de leche?

Es una de las ideas, también puede ser queso, fideos, tantas cosas. Es una inversión que se puede hacer hoy.

También debemos darle lugar a los políticos de turno y dejarlos gestionar, y cuando no lo hagan, decirlo o hablarlo.

Cuando asumí la presidencia de la Cámara de Comercio, mantuvimos una reunión con el intendente. Y en ese sentido fuimos totalmente claros: todo lo que esté bien hecho lo vamos a aplaudir, pero lo que no esté bien hecho, no se haga o no se quiera hacer, lo vamos a decir en forma directa o pública. Tenemos que comprometernos con el lugar, si no estamos mal.

-Puan está en una suerte de amesetamiento

La gente del lugar lo hace así. Pasa un poco por la idiosincrasia. Tratamos de no ir para abajo, pero tampoco para arriba. Estamos bien así.

Me parece que tenemos mucho para crecer.