“Al Covid no hay que tenerle miedo, pero sí respeto, mucho respeto…”

Así lo expresó la Directora de Salud, Dra. Lucrecia Baglioni, durante la conferencia de prensa brindada este martes, después de conocerse el segundo caso de Covid-19 en el Distrito y el primero en la localidad de Puan.

Durante el diálogo con la prensa, estuvo acompañada por el intendente Facundo Castelli y el Director General del Ente de Salud, Cristian Haag.

-“La paciente está aislada en su domicilio, se siente bien, los síntomas fueron similares a una gripe, con dolor generalizado, sobre todo de garganta. Las personas con las que convive están asintomáticas” (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Se la aisló junto a sus convivientes. Nadie en la familia tiene síntomas, están todos bien, ” (Facundo Castelli)

-“Hasta el momento no se pudo establecer cómo se contagió, es decir cuál fue el nexo epidemiológico. Por eso, hemos decidido tomar medidas estrictas en todo el distrito (Facundo Castelli)

-“Es importante seguir atando cabos para encontrar el nexo epidemiológico”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Se han tenido que aislar a 54 personas, de las cuales 27 no respetaron los protocolos de prevención.” (Facundo Castelli)

-“Para aislar a una persona es necesario que haya mantenido contacto estrecho con el paciente positivo. Un contacto es estrecho cuando el encuentro fue a menos de dos metros de distancia, sin ninguna protección, durante más de 15 minutos”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

–“El hisopado no está indicado para aquellos que no tienen síntomas, porque se ha evidenciado que el test puede dar un falso negativo, porque en el organismo no hay carga viral suficiente”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

¿Cómo se contagió?

-“Tratamos de reconstruir con la paciente lo que hizo en los últimos 15 días, retrocediendo inclusive hasta un mes atrás. Es exageradísimo pero lo intentamos” (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Esto es una red, en algún momento vamos a llegar a ese origen” (Facundo Castelli)

-“Ante la noticia que le dimos anoche, se presentó en la paciente la angustia, la preocupación por su familia y por sus contactos. Ella no tiene la culpa de tener Covid – 19, pero igual siente la responsabilidad”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Cuando uno empieza a ver con quien estuvo la persona, las ramificaciones que se arman son impresionantes. Cuando te dicen estuve tomando mate en lo de fulano, a esa persona también debemos indagarla”. (Facundo Castelli)

-“No es fácil, con el paso de los días irá recordando cosas que hasta el momento no se le ocurrieron. Ella sabe que puede llamarnos cuántas veces sea necesario”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“No tenemos forma de saber si nos dicen la verdad absoluta. Hacemos repreguntas para ayudarlos a que recuerden. La repregunta también tiene como objetivo ver si se sostiene siempre el mismo discurso, para verificar la información que recibimos. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“A esta persona hay que darle todo el apoyo, confiamos en que nos está diciendo la verdad”. (Facundo Castelli)

-“A mí también me cuesta. Soy muy ansiosa, me cuesta tener tranquilidad y paciencia para ir recabando, viendo, repreguntando y releyendo los cuestionarios. No solo con este paciente sino con sus contactos. Somos varios los que estamos haciendo este trabajo. Lleva mucha dedicación”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-¿Qué fue del primer caso registrado en el distrito?

-El policía de Villa Iris sigue en aislamiento domiciliario, no ha tenido síntomas, respeta el aislamiento, y no ha mantenido contacto con ninguna persona. Veremos si le damos el alta luego de repetirle el hisopado”.

–“Una persona con coronavirus, a las 14 días deja de contagiar”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

No va a ser el último

-“Cuando apareció el primer caso, sabíamos que no sería el último. No había que obsesionarse con no tenerlos”. (Facundo Castelli)

-“Dentro del mal trago que implica anunciar estas medidas, podemos decir que no tenemos a nadie internado.” (Facundo Castelli)

-“Vamos a tener más casos y se van a recuperar. Deberemos establecer los nexos epidemiológicos. Si hay alguien que estaba preparado para esto, éramos nosotros, porque siempre lo dijimos, nunca creímos esto de estar siempre en cero. (Facundo Castelli)

La situación en el Hogar Melvin Jones

-“Contando a los convivientes, son 7 los integrantes del personal de salud aislados” (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Hoy ninguno de los abuelos presentó síntomas”. (Facundo Castelli)

-“Los residentes se encuentran en buen estado de salud. Están siendo controlados varias veces por día. Se extremaron las medidas que ya eran estrictas” (Dra. Lucrecia Baglioni).

-Las cámaras de seguridad del Hogar Melvin Jones, hasta donde hemos chequeado hasta ahora, indican que se respetaron las distancias. No se rompieron los protocolos. Esto llevó tranquilidad a las familias. Pero no podemos asegurar que no habrá otros contagios (Facundo Castelli)

-“Desde Región Sanitaria I nos dicen que nos tomemos las cosas con calma y eso tratamos de hacer. La idea es traerles tranquilidad, estamos trabajando las 24 horas, Nuestra prioridad es la salud de la población y en este caso de los residentes del Hogar (Dra. Lucrecia Baglioni).

-“Los Hogares Geriátricos públicos tienen médico a cargo, junto a personal de enfermería. Si existiesen casos, se realiza el aislamiento en el mismo hogar. De modo que el paciente esté compensado”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“Los hogares privados tienen un protocolo y lo firmaron, la mayoría estuvo de acuerdo. Sus directores están en contacto con nosotros. Si les pasa algo, tendrán el apoyo del Hospital de su localidad”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

La posibilidad de la circulación comunitaria del virus

-“No se asusten no hay circulación viral, ni comunitaria en el distrito”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

-“La circulación se hace comunitaria cuando no se logra dar con el nexo que produjo un contagio. En este caso, no lo perdimos, pero tampoco lo encontramos, estamos en ese trabajo. Nos va a llevar un tiempo. Al día de hoy, no es que tengamos al virus circulando por todos lados y no podamos llegar a él. Ni existe la posibilidad de que nos declaren zona de riesgo. (Facundo Castelli)

-“El comportamiento del distrito de Puan con la cantidad de casos que tenga en estos 14 días será la clave. Ha pasado en otros lugares que tienen un caso, no encuentran el nexo, pero a los 14 o 21 días no vuelven a tener más casos. Eso no significa que tengan circulación viral”. (Dra. Lucrecia Baglioni)

Responsabilidad social

-Seguimos en Fase 5, porque los cambios de fase los determina el Ministerio de Salud de la Provincia, de acuerdo a la cantidad de casos y a las evaluaciones que se hacen. Nosotros estamos facultados a tomar medidas dentro del distrito (Facundo Castelli)

-“Podemos cercar todo el distrito, o ser muy agresivos en nuestras medias, pero si la gente no entiende que esto es peligroso, vamos a trabajar en vano. Por más que pongamos multas, lo más efectivo es la responsabilidad de cada uno. (Facundo Castelli)

-“La gente debe entender que hay que respetar los protocolos y todas las medidas que hasta el hartazgo nos han escuchado decir”. (Facundo Castelli)

-Necesitamos que la población nos acompañe. Que, llegado el caso, un comerciante le diga a un cliente “No entrés si no tenés barbijo” o “permito solo dos personas al mismo tiempo”. (Facundo Castelli)

-“Salir con inspectores y la policía a vigilar, sería imposible”. (Facundo Castelli)

-“Que los viajes a Bahía Blanca sean por cuestiones esenciales” (Cristian Haag)

-“Le pedimos a las personas circular lo menos posible” (Facundo Castelli)

-“Los comercios que traen mercadería de afuera, se recomienda que una sola persona realice el viaje, que adopten los mismos protocolos que le pedimos a los proveedores que llegan de afuera”. (Cristian Haag)

“Los comisionistas que traten de reducir los viajes. Vamos a ser más exigentes, apelamos a la responsabilidad de todos. (Cristian Haag)

-“Respeten los accesos habilitados para ingresar al distrito”. (Cristian Haag)

-“Vamos a reforzar las medias, pasando de los llamados de atención y explicaciones a otro tipo de sanciones”. (Cristian Haag)

Hartazgo

-“Cansa escucharnos decirlo, pero debemos tomar las medidas que corresponden, mantener el distanciamiento, no compartir el mate o un vaso, usar tapaboca, lavarse las manos frecuentemente”.

-“No hay que asustarse del prójimo, no hay que asustarse de ir al supermercado”.

-“Cuando pedimos que no compartan el mate, no lo hagan, no es tan difícil. Reúnanse pero mantengan el distanciamiento, respeten las normas, porque un caso implica aislar a más gente de la necesaria y genera una angustia grande. No es fácil estar en aislamiento con la incertidumbre de si lo vas a tener o no”.

-“A las medidas básicas que venimos repitiendo hace 100 días, llega un punto que respetarlas queda en la población”.

-“No podemos estar diciendo que en tal supermercado el cajero estaba sin el tapaboca. Cuando entraste y lo viste decile que se lo ponga, porque es tu rol como ciudadano, y si yo entro a un supermercado sin tapaboca, decime que me lo ponga. Es responsabilidad de todos”

El humor social

-“Todos perdimos mucho. No es fácil, la falta de contactos, de vínculos. No es fácil para nosotros tampoco, en salud nos cambio la forma de trabajar y nos cuesta”.

-“Tenemos un muy buen equipo de salud mental, acompañando al equipo, dando asistencia a la población”.

-“Entendemos que hay mucha gente cansada de la cuarentena y del coronavirus, y de todo lo que planteamos. Pero la pandemia no depende de un decreto municipal, está entre nosotros entonces. Hay que cargarse de paciencia y pensar que es por el bien de todos.

Video conferencia de prensa