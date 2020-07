Castelli: “Pedimos comprensión y también mucha responsabilidad”

En conferencia de prensa, el Intendente insistió en la necesidad de cumplir con los protocolos para evitar casos de Covid -19.

“Si un día nos toca tener un caso, estaremos preparados para contenerlos, pudiendo identificar la cadena que nos permita pasar la situación sin ningún sobresalto, sin que explote el sistema de salud,” manifestó.

Hoy por la mañana, el intendente Facundo Castelli, junto a la Directora de Salud, Lucrecia Baglioni y el Director General del Ente Descentralizado de Salud, Cristian Haag, durante 1, 20 horas, brindó una conferencia de prensa por medio de la aplicación Zoom.

En la apertura, Castelli recordó las nuevas medidas que entraron en vigencia del 6 al 17 de julio y que entrarán en vigencia en esta ciudad se incrementó la curva de contagios.

“Debido al aumento considerable de los casos sobre el jueves, viernes y sábado, el domingo decidimos realizar una reunión con el Comité de Crisis para aplicar medidas de prevención por la relación diaria que tenemos con Bahía Blanca. Estos nos obliga a extremar las medidas de precaución,” remarcó.

El Intendente recordó que el aislamiento por 14 días es obligatorio para las personas que hayan estado internadas en Bahía Blanca por problemas de salud y para aquellas que pernocten en esa ciudad de un día para el otro. Además, deben cumplir ese período junto a sus convivientes.

Castelli solicitó que la población realice solamente viajes esenciales ya sea por su actividad económica, asistencia de salud o por temas impostergables.

“Al resto les pedimos que traten de evitar estas salidas porque Bahía Blanca tienen el virus de manera comunitaria,” expresó.

“Hemos retrotraído los encuentros familiares a domingos y feriados. Los días de semana solo para reuniones institucionales,” dijo.

“Restringimos la circulación desde la 1 hasta las 6 de la mañana, esto quiere decir que en ese horario no hay libre circulación,” indicó.

“También dispusimos cerrar los accesos de 22 a 6 horas de la mañana, salvo por cuestiones excepcionales como temas de salud, transportistas con domicilio en nuestro distrito o por cuestiones esenciales,” sostuvo.

“Otra de las cuestiones que definimos, es sugerir que aquellos transportistas que vuelvan de Bahía Blanca realicen el aislamiento en su casa y que sus familiares salgan lo justo y necesario,” recomendó.

El Jefe Comunal aclaró que esta medida puede convertirse en obligatoria si en Bahía “se complica mucho la situación”.

“A aquellos que realizan comisiones, les sugerimos que no sean ellos mismos los que repartan todo lo que traigan de esa ciudad,” agregó.

“Restringimos el ingreso de viajantes hasta las 17 horas, después de ese horario no pueden ingresar al Distrito. Esto es para quienes vengan de Bahía Blanca y también de aquellas zonas que tengan Covid – 19 declarado,” informó.

Castelli se refirió al caso positivo confirmado ayer en Pigüé y dijo “que no estamos exentos a tener un caso”.

En ese sentido, recomendó continuar respetando las medidas de prevención y evitar la aglomeración de personas.

“Decidimos reforzar los controles en San Germán, en el acceso a Villa Iris, en la rotonda de 17 de Agosto, y en Darregueira. La policía hará operativos en caminos vecinales porque sabemos que hay gente irresponsable que no viene con los permisos correspondientes y trata de ingresar en los accesos que no están permitidos,” anunció.

Sobre este tema, el Director del Ente de Salud, Cristian Haag, agregó que el puesto de San Germán ahora permanecerá operativo durante las 24 horas, ya que anteriormente funcionaba medio día.

“Es una ruta que de noche tiene muchísimo tránsito de transporte y necesitamos reforzar las luminarias,” aseguró.

Además, el funcionario contó que efectuarán controles en el ingreso a Felipe Solá y por Goyena.

Control de protocolos en deportes habilitados

-¿Cómo están controlando las prácticas deportivas habilitadas?

–Dra. Lucrecia Baglioni: “Se le entregó un protocolo a cada institución, así como al deportista. Las medidas de distanciamiento deben ser mayores que cuando una persona está quieta. Deben tener por lo menos cuatro metros cuadrados por deportista en el lugar donde están desarrollando las actividades.

Se toman muchas medidas que son similares en todos los deportes: deben llegar solos, no deben compartir elementos, usar el tapabocas siempre que sea posible y mantener el distanciamiento. En todas las actividades, entre turno y turno, se pide que haya un tiempo de espera para que la institución pueda higienizar las instalaciones”.

-¿Cómo se monitorean las actividades que organizan, por ejemplo, en el golf?

-Las salidas deben ser de a uno o de a dos, en un tiempo de 15 minutos entre uno y otro, mantener el distanciamiento, y no se recomiendan las reuniones luego de realizar la actividad. Si bien hasta ese momento estaban habilitadas las reuniones sociales, solamente se podían reunir menos de 10 personas, siempre manteniendo el distanciamiento y los protocolos.

-Intendente, ¿usted estuvo este fin de semana en la fiesta del Golf? ¿Se respetaron las distancias, porque se vieron fotos donde había personas que estaban juntas?

–Facundo Castelli: “Lo del golf no fue una fiesta, fue un torneo. Todos los fines de semana Puan Golf hace torneos internos donde respetan los protocolos de salir de a dos. Creo que este fin de semana era un torneo en conmemoración de una persona muy querida. Yo no juego al golf así que no fui. Sí me comentaron que hubo una entrega de premios y que hubo alguna foto donde no se respetaban las distancias. La verdad que no las vi, pero de ser así, hablaremos con las autoridades de Puan Golf para que no vuelva a ocurrir.

Siempre y cuando se respeten los protocolos, este tipo de competencias se van a seguir haciendo tanto en el golf, como en el ciclismo o en el running. Se consultó en el Comité de Crisis este tema de la entrega de premios pero la verdad que yo no lo vi, y si no respetaron los protocolos, vamos a consultar a las autoridades para que no vuelva a suceder. El torneo (de golf) se realizó con personas del distrito”.

-Director del Ente de Salud, Cristian Haag: “Teniendo en cuenta la pregunta sobre el golf, esto es ejemplo de la responsabilidad que debemos tener o de la falta de responsabilidad que tienen algunos. Quiero aclarar que Puan Golf presentó un protocolo de salida de a dos que está aprobado. Cada institución, o en el caso de las actividades comerciales, tienen que respetar el mismo protocolo que se ha presentado.

Por eso, cuando decimos que apelamos a la responsabilidad, son conceptos básicos que todos entendemos claramente. Dentro de las facultades que tenemos en el Comité de Crisis, quiero recordar que ante la violación de un protocolo en forma repetitiva, contamos con la facultad de suspender esa actividad.

Cuando las habilitamos, las mismas actividades presentan su propio protocolo y es una contradicción enorme no respetarlos. En ese sentido, apelamos a la responsabilidad de todos y esto es un poco un ejemplo de las cosas que queremos que no pasen”.

-Esto también entraría en el tema del protocolo de fotografías, si bien se sabe que pueden tomar sin barbijo, se debe respetar distanciamiento. ¿Esto es así?

-“Sí, exactamente. Esta semana estuve hablando con comerciantes sobre cómo la sociedad se ha relajado, hay gente que ingresa a los locales sin tapabocas. Les sugerimos que no las dejen ingresar cuando esto sucede. Creemos que en nuestra zona puede aparecer algún caso (de Covid – 19) por la relación que tenemos con Bahía Blanca. Tenemos más de 200 transportistas que viajan hacia esa ciudad, personas que van por temas de salud y también viajantes. La manera de contener el contagio cuando lo tengamos, es respetar las pautas mínimas y sencillas”.

La economía después de la pandemia

-Teniendo en cuenta las consecuencias que puede provocar la pandemia, ¿Están evaluando las medidas a tomar en el futuro y sobre cómo quedará configurado el mapa económico del Municipio?

-Intendente Facundo Castelli: “En principio, en nuestro distrito tenemos la gran ventaja que la actividad agrícola ganadera no se detuvo nunca. Estamos preocupamos por esta situación (económica) pero también la vivimos nosotros como Municipio, donde dependemos casi en un 80 u 85 por ciento de los ingresos de Nación y Provincia.

Con esto quiero decir las herramientas para sobrellevar la situación, dependerán de lo que puedan aportar Nación y Provincia. Más allá que quedará gente en el camino por esta situación económica compleja, no creo que sea la mayor cantidad. Igualmente ya estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, en un proyecto de casi 5 millones de pesos para emprendimientos productivos. Tendremos reuniones con las áreas de Producción y Promoción Social, porque la idea es apuntalar a aquellas personas que están en una situación compleja para aportarles maquinarias y materiales.

Hay decisiones que escapan a lo que nosotros podemos llevar adelante. En principio, trataremos de mantener funcionando la estructura municipal y que Provincia y Nación, puedan continuar aportando por lo menos, en los meses de julio y agosto, para el pago de sueldos.

Atención de la salud y protocolos

-¿Cuál es el protocolo que se le aplica a choferes de ambulancia y de vehículos del Ente de Salud cuando van a zonas de riesgo?

–Dra. Lucrecia Baglioni: El personal de salud usa medidas de protección como si tuviéramos casos probables y a su vez, cuando se viaja en ambulancias, desde que empezó la cuarentena, se aplica el nivel de protección dos, que es elevado, tanto para el chofer, el médico y la enfermera que realizan el traslado.

Dependiendo de la gravedad del paciente, se extreman aun más. Esto se realiza para evitar contagios porque no sabemos si el paciente puede llegar a ser un caso probable.

-Por toda la situación originada por la pandemia, ¿Recibieron muchas consultas para la atención psiquiatra y psicológica?

-Tenemos un equipo de Salud Mental muy bien organizado. Recibimos varias consultas y en los meses que estuvimos con más restricciones, realizamos asistencia en forma telefónica y presencial.

Cuando alguna persona nos manifiesta situaciones de angustia, nos ponemos en contacto con el servicio de psicología para acompañarlos en el proceso. También se requirieron varias intervenciones con el personal de salud, porque realmente fue un cambio muy brusco en las formas de trabajo.

-Qué sucede con los tratamientos de patologías preexistentes… ¿La gente dejó de ir a los establecimientos de salud por temor a contagiarse de Covid?

-Nunca dejamos de atender alguna patología o enfermedades preexistentes que necesiten de alguna atención. Se hizo principalmente hincapié en enfermedades oncológicas o crónicas como cardíacas y diabetes, donde no se puede interrumpir la atención para que, a través de su médico de cabecera, tengan el turno para el estudio o control que necesiten. Sí notamos que hay gente que no consulta como lo hacía antes. En muchos casos, como en los controles de salud del adulto sano, es correcto esperar hasta que pase todo esto.

Tanto a nivel distrital como nacional, observamos que la gente que tiene patologías, por esperar y no quererse exponerse, llegan con el cuadro avanzado.

Siempre recordamos que no solamente hay Covid-19, sino que la gente sigue sufriendo infartos y teniendo patologías quirúrgicas. Por eso, en el caso que requieran asistencia, pedimos que se acerquen a los efectores de salud más si tiene antecedentes.

El intendente pidió responsabilidad social

Al finalizar la conferencia de prensa, el intendente Castelli aclaró que tanto él como el Comité de Crisis están disponibles a recibir todas las consultas que sean necesarias.

“Estas medidas que comenzaron ayer son obligatorias y otras, son sugerencias. En el caso que Bahía Blanca continúe con esta curva de crecimiento y que sea declarada zona de riesgo, es probable que las medidas se transformen en obligatorias. Obviamente que las comunicaremos con tiempo y las trabajaremos con cada uno de los implicados,” adelantó.

“Nosotros podemos realizar el mayor esfuerzo posible, trabajar en los controles, comunicar y estar presentes, pero si no hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, será en vano tanto esfuerzo,” manifestó.

“Van más de 100 días, con los problemas que eso implica. Hay medidas que no son nada simpáticas, pero no las aplicamos porque nos parece, sino porque tenemos un norte fijado.

Y el día que nos toque tener un caso, estaremos preparados para contenerlos, pudiendo identificar la cadena que nos permita pasar la situación sin ningún sobresalto, sin que explote el sistema de salud.

Pedimos comprensión, pero también mucha responsabilidad,” insistió el mandatario.

