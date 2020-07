La Dra. Baglioni habló sobre el estado de situación

La Directora de Salud, Lucrecia Baglioni, en diálogo con TLVP, informó sobre la evolución de los dos adultos mayores internados en el Hospital Municipal de Puan por patologías respiratorias.

“El paciente de Darregueira falleció durante la noche, llegó bastante descompensado, y la señora de Felipe Sola está en buen estado de salud y evoluciona bien en base a su patología,” dijo.

La médica aclaró que cualquier persona que ingresa a internación con patologías respiratorias, por protocolo se debe realizar el hisopado por Covid-19. “Esto no quiere decir que sean casos probables o tengan nexo epidemiológico. Se realizan por una cuestión protocolar,” remarcó.

“El resultado de estos dos hisopados podrían llegar en las últimas horas de la noche o mañana por la mañana,” agregó.

-¿Qué novedades tiene sobre el nexo epidemiológico de la persona con covid-19 de Puan?

-Hisopamos a dos personas que estaban en aislamiento porque tenían sintomatologías y dieron negativo. Son los casos en estudio que estuvimos informando en estos días.

-¿Se testeó nuevamente el primer caso positivo de Puan?

– Sí, se le hizo un nuevo hisopado.

Nosotros pedimos una rectificación de la muestra. Cuando se realiza el análisis, al laboratorio le queda una muestra guardada. Yo hablé con ellos y les pedí que me procesen esa muestra, pero ayer a la noche me llamaron y me pidieron que por favor les envíe un nuevo hisopado.

-¿Cómo evoluciona el paciente?

-Está con un cuadro respiratorio banal como si fuera una gripe estacional. Continúa realizando el aislamiento en su domicilio.

-En cuanto al policía de Villa Iris que dio positivo y es asintomático, ¿fue dado de alta?

-No. Tiene que esperar desde el momento del diagnóstico 14 días para poder ser dado de alta. Él continúa en aislamiento y siempre estuvo asintomático.

-¿Cómo están los residentes del Hogar Melvin Jones?

-Están todos bien, afebriles. Los controles de la mañana fueron normales.