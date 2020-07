Partos en Darregueira: La Dra. Picasso habló sobre esta nueva experiencia

En abril, a raíz de las medidas del área de Salud por la pandemia de Covid-19, las pacientes del distrito que atraviesan la última instancia del embarazo, comenzaron a ser atendidas únicamente en esa localidad del distrito.

“Más allá de las desventajas de tener que viajar por este tema, hemos formado un hermoso grupo y trabajamos unidos. Agradezco a las pacientes porque no hemos tenido ningún problema y recepcionaron muy bien la razón por la cual son trasladadas a Darregueira,” destacó.

-¿Cómo vive esta nueva experiencia de atender los nacimientos en Darregueira?

-Al principio nos impactó el cambio porque teníamos el servicio formado en Puan y todos estábamos trabajando normal.

Cuando empezó la pandemia, no sabíamos si iban a haber casos del Covid o cuántos podían surgir. Por eso, los directivos del hospital definieron que la sala de partos pasara a ser una terapia limpia. Con mucho criterio lo definieron, porque había que darle prioridad a la pandemia.

A partir de ahí, se decidió atender las pacientes en Darregueira. Igualmente, se improvisó una sala de partos en Puan, por si surge una urgencia, alguna paciente con dilatación completa o que por algún otro motivo no pudiéramos trasladarla.

Actualmente, las pacientes son llevadas en la ambulancia hasta el Hospital de Darregueira donde se atiende el parto. Hubo una muy buena respuesta y creo que se sintieron protegidas por el hecho de que estamos preparados para recibirlas.

Viviana Picasso junto a compañeras de trabajo y asistentes del curso de preparto (Foto archivo)

-¿Qué otros profesionales la acompañan?

-En Darregueira el equipo está conformado por Mariana (Amato) y su padre que no está en este momento por este tema de la cuarentena.

Cuando comenzamos a organizarnos nos encontramos con un grupo de trabajo re lindo y nos pusimos de acuerdo. Hay dos obstétricas, Lorena Hippener, de Darregueira, y Raquel Justiniano, que es de Santa Teresa, que ahora está haciendo las guardias.

Los pediatras nos han recibido muy bien, tenemos una forma de trabajo muy linda. Hemos formado un grupo unido y cuando surgen las cesáreas, trabajamos en equipo.

Al principio, no sabíamos si iba a resultar o si las pacientes no se iban a sentir contenidas, pero finalmente funcionó todo bien.

-En cuanto a los partos si son naturales o por cesáreas, ¿Cuál es la tendencia a nivel general?

-El porcentaje a nivel mundial es mayormente de cesáreas, por eso desde todos los lugares, no solamente acá, se trabaja para tratar de disminuir ese índice. El tema es que hay varios factores y uno de ellos, es el riesgo que debemos asumir en caso que surja una complicación, siempre pensando que puede pasar algo que no podamos resolver.

Ahora se está trabajando para volver al parto natural, evitando que los partos que pueden darse de esa manera, terminen siendo cesáreas por cuestiones de ansiedad o miedos.

-En estos tiempos de pandemia, ¿Cuántos partos se atienden en Darregueira?

-El número se mantiene, el promedio entre Darregueira y Puan, aproximadamente es de 10 a 15 por mes.

Ya antes de la pandemia, en Darregueira, por su ubicación, habitualmente se atendían más partos que en Puan porque llegaban pacientes de Guatraché, Santa Teresa, San Miguel y de la Colonia Menonita.

-¿Creció el número de madres adolescentes?

-Por suerte ha disminuido. Tenemos el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable desde el año 2002.

Ahora, esta iniciativa tiene más impacto, debido a los métodos anticonceptivos que son provistos por la Región Sanitaria, sobre todo los implantes subdérmicos, método muy bueno para los adolescentes. La colocación es muy sencilla y tiene un 99,99 por ciento de seguridad. Se colocan a pacientes desde los 14 a los 24 años de edad, obviamente, siempre y cuando estén de acuerdo. Se aplican de manera gratuita, pero si uno va a comprarlos a la farmacia son muy caros.

Desde el Ministerio de Salud, están haciendo un gran aporte para darnos este tipo de dispositivos. Contamos con una seguridad muy importante en cuanto a sus resultados, porque los aplicamos y los sacamos nosotros, y las pacientes se olvidan de tomar las pastillas anticonceptivas. Estamos disminuyendo muchísimo el embarazo adolescente.

-A raíz de la pandemia y por toda la información que circula en torno al Covid-19, ¿Las embarazadas te manifiestan algún tipo de temor?

-Creo que están tranquilas por la información y la contención brindada acá en el distrito de Puan, donde gracias a Dios no tenemos ningún caso y esperemos seguir así.

En general, se respetó el distanciamiento social cuando se dispuso la atención con turnos de media hora para que las pacientes no se juntaran. Y no manifiestan demasiada complicación, me parece que están bien informadas e incluso usan el barbijo, mientras pueden, para el trabajo de parto.

Sí se planteó el tema del acompañante porque, a través de la ley de Parto Respetado, debemos permitir la entrada de una persona para el momento del parto o de la cesárea, y por esta situación, se interrumpió. Este es un tema que se está discutiendo.

Pero las disposiciones del Covid – 19 no se han discutido y ellas respetan todas las medidas de prevención.

– ¿Cuentan con todos los insumos para trabajar?

–Siempre recibimos respuesta a nuestros pedidos, sobre todo en el quirófano que se necesitan un montón de insumos porque hay que colocarse dos gorros, dos pares de botas, dos pares de guantes y anteojos, entre otros elementos. Y las enfermeras estuvieron ayudándonos y enseñándonos a cómo sacarnos esa vestimenta. Realmente no podemos decir nada, nos dan una respuesta muy positiva.

Agradecimiento

Para concluir, la médica brindó un “gran agradecimiento” a sus pacientes por la muy buena predisposición que han demostrado ante los cambios surgidos por la pandemia. “Estoy muy agradecida porque han recepcionado muy bien el mensaje y entendieron por qué las llevamos a Darregueira. A seguir adelante, cuidándose, deseando que el partido de Puan no tenga casos y esté protegida la gente,” resaltó.