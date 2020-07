Pigüé: Contrajeron triquinosis por consumir carne de jabalí

Quince personas integrantes de una familia contrajeron triquinosis al consumir carne de un chancho jabalí que faenaron de manera casera y estaba infectado con las larvas que provocan esta enfermedad.

Si bien resta la confirmación oficial del laboratorio de la ciudad de Azul, bromatología municipal de Pigüé realizó análisis preliminares en muestras de la carne de cerdo consumida y todos dieron POSITIVO con una alta carga larvaria.

“Salimos a averiguar el origen y la gente nos indicó que habían consumido un chancho jabalí, producto de la caza. Esto no es extraño. El acervo popular sigue creyendo que el jabalí no tiene triquinosis pero es todo lo contrario. Nos presentamos en el domicilio particular donde nos atendió una parte de la familia, donde nos entregaron todos los restos de ese animal y comenzamos con las denuncias a SENASA y al ministerio de Agroindustria. Además contactamos con el laboratorio de Azul, donde se hacen los análisis oficiales y de dónde se determina si una muestra es negativa o positiva de manera oficial. Igualmente la noche anterior nosotros hicimos un análisis que dio positivo,” relató el Dr. Sergueña.

