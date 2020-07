Primer Caso de Covid -19: Piden reforzar las medidas de prevención

“Nunca tuvo síntomas y hasta hoy sigue asintomático, por eso realiza el aislamiento en su casa y no tuvo que ser internado,” dijo la Directora de Salud, Lucrecia Baglioni, sobre el paciente con Covid – 19.

Y apeló a la responsabilidad de los habitantes del distrito. “El Estado no puede tener una actitud paternalista”.

Además, pidió que la gente acompañe y comprenda al paciente de Villa Iris, que estuvo realizando una actividad esencial en Buenos Aires.

Hoy por la mañana, el intendente Castelli, junto a la Directora de Salud, Lucrecia Baglioni, brindó una conferencia de prensa vía zoom a fin de disipar las dudas en torno al primer caso de Covid – 19 registrado en Villa Iris.

El primer positivo se dio en un policía llegado a Villa iris desde Buenos Aires, que había mantenido contacto estrecho con un efectivo del distrito de Saavedra-Pigüé infectado por el virus. .

“Desde Región Sanitaria I se disparan los controles y se realiza el hisopado. En la tardecita/noche de ayer se confirmó este caso.

El efectivo está en aislamiento desde el 26 (de junio) cuando ingresó al distrito. Está en una casa aislado totalmente, con todas las medidas de seguridad. Esperaremos que transite el tiempo necesario para hacerle un nuevo hisopado. Por el momento, no tuvimos que aislar a ninguna otra persona ni practicar hisopados, porque el uniformado no mantuvo contacto estrecho con ningún otro habitante,” relató.

“Queremos llevar tranquilidad a todo el distrito, sobre todo a Villa Iris. Era probable que en algún momento se iba a dar un caso, hubiera sido una utopía pensar en no tenerlo,” admitió.

“Hoy nos está tocando y debemos transitar este momento con responsabilidad y tranquilidad, sabiendo que se hacen las cosas bien. Y comprendiendo que esta persona no quiso traer el virus,” consideró.

La Dra. Baglioni explicó cuáles son los controles ante estas situaciones. “Desde que el paciente ingresó al distrito y fuimos informados desde los puestos de control, está controlado por el área de Salud en forma telefónica,” aseguró.

Trabajo esencial

Sobre los policías que trabajan fuera del Distrito y regresan a su domicilio de origen, Castelli explicó: “Es un trabajo esencial por el decreto nacional. Este efectivo no prestaba servicios en nuestro distrito. Él egresó de la Escuela Juan Bucetich y prestaba servicios en el Gran Buenos Aires, regresó en su semana de descanso, igual que el efectivo de Saavedra. Por eso no tuvo contacto con policías de nuestro lugar.

Cuando prestan servicios en Buenos Aires, son controlados en el lugar donde están ubicados. Lamentablemente, no sé si fue por falta de control o de cuidados, pero debemos reconocer que estuvieron en un lugar muy complicado, donde hay mucha transmisión, y se terminaron contagiando”.

“Extremamos las medidas hacia aquellos que vienen de zonas de riesgo. Por eso, tenemos la tranquilidad de haber enviado directamente a aislamiento a esta persona que venía sin ningún síntoma. Algo similar sucede con los camioneros,” expresó.

Recaudos

La titular del área de Salud solicitó a la población la continuidad y el refuerzo de las medidas de prevención básicas, tales como el distanciamiento social de 2 metros, el lavado de manos frecuente y el uso de tapabocas.

“Así uno se cuida del Covid. Cuando uno se relaja, ahí aparece el riesgo,” remarcó.

Con respecto al caso positivo, la médica contó: “Mucha gente nos preguntó por qué no se hisopaba al resto de la familia. El paciente está aislado y solo, y la familia le lleva las cosas que necesita y se las deja en la puerta del garaje. Él no tiene contacto. Esto está chequeado y confirmado,” aseguró.

“Por su trabajo están expuestos, y sé que ellos quieren cuidarse y cuidar a sus familias.”

Castelli relató el recorrido que realizó el policía hasta llegar a su domicilio.

“Tenemos registrado el 26 (de junio) como día de ingreso, un remís de Buenos Aires lo trajo a Villa Iris. Al llegar al control, le tomaron los datos, nosotros ya sabíamos que iba a llegar a ver a la familia. Conocíamos dónde iba a parar, por eso se lo acompañó hasta el domicilio donde comenzó el aislamiento.

Más allá del contacto estrecho que el policía había tenido con su compañero de Saavedra infectado de Covid-19, no hubo que realizar hisopados a entre los efectivos del distrito de Puan, porque ellos no estuvieron en contacto estrecho con él,” aclaró.

Cuándo una persona es considerada “contacto estrecho”

La Dra. Baglioni recordó que una persona es considerada contacto estrecho cuando mantiene relación cercana por más de 15 minutos, en ausencia de elementos de protección.

“Si una persona fue contacto estrecho de un paciente con covid-19, y se le hace el hisopado y da “no detectable”, hay que repetirlo a los 14 días de iniciado el aislamiento. Si da negativo, se le da de alta,” informó la profesional.

Seguimiento

Baglioni recordó la obligatoriedad del aislamiento para aquellas personas que viajan a zonas consideradas de riesgo.

“Les pedimos que hagan el aislamiento durante 14 días, porque el hecho de no tener síntomas, no implica que no puedan contagiar la enfermedad,” dijo.

“En el caso de este chico (de Villa Iris), se contagió de su compañero y no sabía. Se enteró el día anterior al que lo hisopamos. Hacía más de 10 días que estaban en aislamiento cuando se enteraron. El que tuvo síntomas fue el paciente del distrito de Saavedra.

El paciente del distrito de Puan fue hisopado cuando nos enteramos que la otra persona había dado positivo,” contó.

Acerca de la mecánica del seguimiento diario, Baglioni indicó: “A diario, una persona del área de Salud se comunica telefónicamente con el aislado para preguntarle si tiene algún síntoma, le solicitamos que nos envíe su control de temperatura, evaluando así su evolución. Le recordamos las pautas de aislamiento que le enviamos por escrito y se las explicamos verbalmente por si tiene alguna duda”.

“Cuando nos informan del caso positivo de Saavedra, nos contactamos con el director médico de Villa Iris que se sumó al control. En caso de necesitar asistencia, tanto este paciente como otros, se coordina desde Salud para atenderlo en su domicilio. El hisopado se realiza allí y no en el efector de salud. Se hace con un nivel de protección alta,” detalló.

“Nosotros tenemos un protocolo de simulación para vestirnos y desvestirnos y tomar todas las medidas de protección,” agregó.

En referencia a si a un paciente de Covid – 19 asintomático se le vuelve a realizar el hisopado, la médica informó que “hay que repetirlo y lo más probable es hacerlo dentro de unos días”.

Sobre ese paso, Baglioni dijo que “se coordina con epidemiología, dependiendo de la evolución clínica”.

Donación de plasma

En estos días, se habló de la importancia de donar plasma. También se dio a conocer el caso de un “súper donante”.

Baglioni explicó: “Hay gente que tiene mayor cantidad de anticuerpos que otras. Esto depende del estado de su sistema inmune”.

Sobre si futuros pacientes del distrito podrían donar, la médica respondió: “Los municipios de la zona firmamos un convenio con el Hospital Penna, por si alguno quiere ser donante. También para los que cumplan con los requisitos y requieran de este tratamiento, con el fin de que ese plasma sea enviado a nuestro distrito.

La donación se puede hacer en los hospitales de Puan y Darregueira que tienen el servicio de hemoterapia. Se puede realizar la donación y trasladarla al Penna para ayudar a otro paciente,” aclaró.

Mega operativos policiales

Castelli se refirió a los megaoperativos efectuados en las últimas semanas, fueron ordenados por el Ministerio de Seguridad.

“Se controlaron los accesos con personal que vino de otros lugares. Hablamos con la gente del Ministerio de Seguridad y con el encargado de la zona de Bahía Blanca sobre la idea de no volver a repetirlos por un tiempo, hasta tanto no salgamos de esta pandemia.

Gracias a Dios, no tenemos grandes problemas de inseguridad que ameriten recibir refuerzos de la provincia para tratar de salvaguardar alguna situación,” contó.

“Vamos a tratar de continuar como hasta el momento, salvo que haya un caso excepcional,” subrayó.

El Jefe Comunal aclaró que los efectivos policiales que vienen de la zona y trabajan en el distrito de Puan “están todos controlados y ninguno tiene síntomas”.

Aislamiento

Otra consulta fue acerca de cómo el Municipio ayuda a aquellos que deben aislarse y no cuentan con un lugar para hacerlo.

“Si la persona no tiene un lugar y va a su casa de origen, debe aislarse con toda su familia. No queda otra solución.

Si tiene síntomas, ahí sí evaluaremos la posibilidad de aislarlo en otro lugar,” informó Castelli.

En tanto, Baglioni, agregó. “Las personas asintomáticas llegadas de zonas de conglomerado que tenemos en aislamiento, están con su familia. Hay quienes se trasladaron a otros lugares por decisión propia para que sus familias no deban realizar el aislamiento. Más allá de esto, cuando nos comunicamos telefónicamente, les explicamos las medidas de seguridad que deben tomar con los convivientes para que, en el caso que sean asintomáticos, no haya contagios”.

Quienes realizan la cuarentena obligatoria, deben mantener el distanciamiento social, usar tapabocas, dormir solos e higienizar mucho la vivienda.

“Esto cambia cuando tenemos un caso probable de Covid – 19. Cuando esa persona manifiesta síntomas, se evalúa la necesidad de internación. El Municipio tiene planificado un lugar de aislamiento en el caso de que la vivienda no cuente con la infraestructura adecuada,” explicó.

Luego recordó que los tres hospitales municipales, cuentan con zonas de aislamiento para casos probables o confirmados.