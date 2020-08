Dra. Lucrecia Baglioni: “Probablemente aparezcan más casos”

En las últimas horas se supo que uno de los integrantes de un matrimonio de unos 70 años de edad, residente en la zona rural de Felipe Solá, pero con domicilio en el partido de Tornquist había dado positivo de Covid-19.

Por cuestiones de distancia, esta familia concurre asiduamente a Felipe Solá, por lo que ante la aparición de un cuadro febril con algunos días de desarrollo, decidieron concurrir a la Unidad Sanitaria de esa localidad.

“En el caso del hombre, como su fiebre no se estabilizaba en valores normales, el médico a cargo del efector de salud decidió este miércoles la derivación del matrimonio hacia el Hospital de Puan. La esposa, en tanto, presentó síntomas similares pero en menor medida.

Cumplido el protocolo, se hizo el hisopado, y en la noche del jueves llegaron los resultados. La mujer había dado positivo, y en el caso de su esposo, nos informaron que era necesario volver a procesar la muestra que le habíamos mandado. De todos modos, la nueva normativa indica que cualquier conviviente de un caso de Covid sintomático, es interpretado como positivo.

El campo donde vive la pareja pertenece a Tornquist, por eso hoy al mediodía se los trasladó hacia allá”, explicó la Dra. Baglioni, responsable del Área de Salud Municipal, con quien realizamos una entrevista telefónica.

-¿Alguno de los casos reviste gravedad?

Desde la internación el miércoles a la tarde ambos mejoraron. Ayer jueves estuvieron todo el día sin fiebre. Iban a ser evaluados en Tornquist y lo más probable es que pudieran hacer el aislamiento de manera extra-hospitalaria, porque no habría criterio de internación. Aunque, por la edad y los factores de riesgo, tampoco pueden quedarse solos en el campo.

-¿En Felipe Sola hay varias personas aisladas?

Hasta hoy a la mañana era 22, uno de ellos de Darregueira. Ahora, luego terminar de buscar nexos de contacto con el caso positivo, ampliamos esa cifra a 30. Esto lleva tiempo, porque la gente nos vuelve a llamar porque se acordaron que estuvieron con alguien más.

-Este matrimonio, por el hecho de venir del campo… ¿A ustedes les facilitó la búsqueda de nexos epidemiológicos dentro de Felipe Solá?

Sí. Por ahí lo más complicado es hacer entender el concepto de “contacto estrecho”. Sabemos que esa definición les cabe a las personas que estuvieron con el caso positivo, a unos dos metros, por un lapso de 15 minutos o más, y sin elementos de protección.

El paciente, en este caso, nos informó que no había mantenido contactos estrechos, algo contrario que pudimos comprobar esta mañana.

Se aisló a los empleados del campo y a sus convivientes. También hicimos lo mismo con otras personas, por el hecho de haber compartido el mate con algún contacto. El mate nos complica el trabajo porque agranda el círculo de la gente ya aislada siempre de manera preventiva.

-¿Cómo se manejaron en la Sala de Primeros Auxilios de Felipe Sola?

Desde hace dos semanas, venimos haciendo modificaciones y reforzando el protocolo, cosas sencillas. El personal es muy responsable, se controló y se re-chequeó todo lo que habían hecho, desde la enfermera encargada del traslado junto al chofer, la higiene de ambulancia y su limpieza. Se manejaron correctamente en el consultorio externo, con las medidas de limpieza, fueron todos muy responsables con el protocolo. Estamos muy tranquilos, sobre todo con los residentes del Hogar, el grupo que más nos preocupa. Ni la Unidad Sanitaria, ni el traslado, ni el Hogar nos han generado problemas.

En Puan, el matrimonio ingresó en zona de aislamiento y en todo momento fueron tratados como casos de Covid-19 posibles, cumplimentándose todas las medidas de seguridad tanto para el personal como para los pacientes.

-¿Tuvieron que aislar personal de salud?

Sí, pero no por tener contacto con el virus en su lugar de trabajo. Lo hicimos debido al vínculo con los contactos de este matrimonio.

-¿La persona de Darregueira hace aislamiento en su localidad?.

Sí, se trata de un contacto de un contacto.

-En cuanto a los test… ¿Quién se hizo cargo de los costos?

El municipio de Puan, enviamos una muestra al Hospital Penna, pero del costo de traslado y envío se hizo cargo Puan.

-¿Qué escenario posible imaginás en el distrito? ¿Vamos hacia más casos?

Espero que no, porque nos estamos cuidando. Probablemente aparezcan más casos, como sucede en distritos vecinos. Mucha gente nos dice: “Se está acercando”. Nosotros siempre dijimos que llegaría, pero la cuestión es ver cómo llega. Asumimos, la posibilidad de nuevos positivos y brotes. El tema es cómo lo manejamos y cómo lo manejan las personas involucradas.

Si cada uno toma los recaudos indicados y es responsable, llegado el momento deberemos aislar a menos gente, y la situación estará más contenida. De lo contrario, si compartimos el mate, vamos a asados de 30 personas, no respetamos el distanciamiento social y entramos o salimos del Distrito por calles de tierra, todo se va a complicar.

Cuando no se respetan las normas, la cantidad de aislados es mucho mayor. Por eso, a cada vecino, le pedimos compromiso, porque su grado de responsabilidad definirá cómo seguimos con los casos de Covid-19.

-Y evitar el relajamiento ante la aparición de una futura vacuna

Falta mucho para eso. Me preguntan cómo vamos a estar el mes próximo. Estaremos más tranquilos si no nos descuidamos. Todavía nos falta saber mucho sobre este virus. Al personal de salud le insistimos para que no se relaje, porque si no después nos vamos a agarrar la cabeza.

Me deja mucha tranquilidad que, tanto en el Hospital como en Unidad Sanitaria de Felipe Solá no tuvimos que aislar personal por el manejo realizado con los pacientes. Han demostrado profesionalidad y compromiso.

Pensemos que cualquier personas puede portar el virus, cualquiera de nosotros puede tenerlo. Entonces, no puedo compartir el mate, si yo no sé con quién estuvo la persona y a su vez como se fue relacionando con su cadena de contactos.

-¿Es posible que el virus vaya perdiendo fuerza con el tiempo?

No es algo oficial. Cuando nos exponemos al virus obviamente no tenemos defensas, pero luego las generamos. Con los anticuerpos necesarios la población va ganando lo que se llama inmunidad celular o inmunidad de rebaño, cuando alrededor del 50% de los habitantes se expuso al virus y tiene una manera de defenderse.

Mientras eso pasa, hay que cuidar a las personas de riesgo y a los adultos mayores porque ese es punto central del Covid-19. Los jóvenes y adultos sanos lo pasan, pueden hacer un cuadro gripal o ni siquiera darse cuenta. Pero mientras tanto, hasta que no generan defensas, contagian a mucha gente. Por eso tomamos tantas medidas, los chicos pertenecen a uno de los grupos más perjudicados por esta pandemia. Si no presentan enfermedades preexistentes, quizás ni se den cuenta que tuvieron el virus, pero es muy probable que haya contagiado al abuelo o al padre, quienes sí pueden tener patologías como una insuficiencia cardíaca.

-¿El asintomático contagia o aun no está definido?

Depende de la carga viral, algunos sí lo hacen y otros no. Debemos tomar en cuenta siempre el peor escenario e incluir al asintomático como potencial factor de contagio.

Éste es un virus nuevo, estamos aprendiendo sobre él todos los días. No tenemos experiencia. Dicen que el Covid-19 deja secuelas pulmonares, pero no lo sabemos porque lo conocemos desde Diciembre del 2019. No sabemos si en dos años, los ahora recuperados tendrán secuelas o no, y tampoco conocemos durante cuánto tiempo duran los anticuerpos. A nivel mundial, el primer caso recuperado aun no cumplió ni siquiera 9 meses.