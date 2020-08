“La paciente presenta síntomas leves y está en su domicilio”

Así lo expresaron desde el área de Salud, tras confirmar el nuevo positivo de Covid en una trabajadora del Hospital local, contagiada por el caso de Tornquist atendido en Puan. Por este episodio, hay 33 aislados.

Según los médicos, el mayor riesgo está cuando el personal se quita la ropa de protección con medidas muy rigurosas. “Es muy desgastante y aun así las cosas pasan”, explicaron.

Sobre el final de la conferencia, el Dr. Givone dijo: “Sean respetuosos con la gente infectada y entre ustedes, no viajen a Bahía Blanca si no es necesario. Si van, aíslense cuando regresen. No queda otra”.

Autoridades del Área de Salud brindaron una conferencia de prensa vía Zoom, en horas del mediodía. Participaron la Directora de Salud, Dra. Lucrecia Baglioni; el Director Médico del Hospital “Gobernador Ugarte”, Marcelo González y el Director Asociado de ese nosocomio, Dr. Rodrigo Givone.

Baglioni confirmó que el positivo de Covid- 19 informado ayer corresponde a una trabajadora del Hospital de Puan que se encuentra cursando la enfermedad con síntomas leves, compensada en su domicilio. Por este hecho, hay 33 personas aisladas.

El nexo de contagio fue el caso del matrimonio de Tornquist, atendido hace unos días en la zona de aislamiento del efector de salud local.

“Se cumplieron los protocolos, pero sabemos que, ante el más leve descuido, pueden suceder estas cosas. Como medida, decidimos suspender los turnos programados”, dijo, al tiempo que aclaró: Si no se trata de urgencias, le pedimos a la gente que espere y, ante cualquier duda, se mantengan en contacto con el 107 de emergencias.

Hasta el 18 de Septiembre, la vacunación se realizará en el consultorio médico de la Cooperativa de Servicios y Obras Públicas, los martes y jueves de 8 a 12 horas.

No dejar de atenderse por otras enfermedades

El Dr. Rodrigo Givone fue el encargado de transmitir un mensaje de tranquilidad a la población. “Esto está pasando, lo sabíamos, hoy nos toca. Tenemos las herramientas para afrontar esta situación. Van a aparecer más afectados, ya sea por cuestiones de convivencia o contacto estrecho con futuros casos positivos de Covid-19”, admitió.

Y aseveró: “no hay que desesperarse, pero sí respetar y no relajarse”.

En ese sentido, pidió empatía hacia la gente que cursa la enfermedad y destacó que, por el momento, todos los casos confirmados han sido de curso leve y sin complicaciones.

“Estamos preparados desde el punto de vista médico, por eso les pedimos tranquilidad, sepan que estamos al servicio de la gente. Si presentan síntomas respiratorios, llamen al 107 y nosotros vamos a sus domicilios, cumplimos con los procedimientos de rigor, y después establecemos los nexos de contagio”, aclaró.

Y exhortó a las personas que tengan síntomas relacionados a otras dolencias, ya sea cardíacas o de otra índole, a concurrir inmediatamente al Hospital.

“No dejen de venir ante una urgencia, porque el resto de las enfermedades siguen estando. No tenemos que sacar nuestro foco de atención, ni del Covid, ni de las demás patologías”, expresó.

Habrá más casos

Consultada acerca del procedimiento que se sigue con los contactos convivientes de un contagiado, la Dra. Baglioni explicó que si tiene “dos o más síntomas compatibles con Covid-19, se asume que es positivo, sin necesidad de hacerle el hisopado. Que quede claro: no es que el conviviente es positivo solo por ser conviviente”.

Vale recordar que los síntomas más habituales del coronavirus son los siguientes: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes son: molestias y dolores como el de garganta.

Diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas graves son: la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse.

La profesional vaticinó que habrá más casos en el distrito.

“La cuestión es saber cuántos serán y si los podremos sostener con el sistema de salud. Por eso, insistimos tanto con las medidas de prevención y con la necesidad de cumplir con los protocolos de distanciamiento, no compartir el mate, la higiene de manos, etc. Tampoco viajen fuera del distrito, si no es absolutamente necesario”, recomendó.

Procedimiento desgastante

Los médicos reconocieron que el momento de más riesgo de contagio para el personal del hospital, se da en el proceso del cambio de ropa.

“Hacemos lo posible por no llevar el virus a nuestras casas, pero cuando uno se saca la ropa, al mínimo descuido nos podemos contagiar. Usamos mucha ropa de seguridad. El momento clave es cuando nos lo quitamos”, dijo Baglioni.

Dr. Rodrigo Givone, Director Asociado del Hospital Gobernador Ugarte

Acerca del estado de los pacientes aislados, los profesionales confirmaron que se encuentran asintomáticos.

El Dr. Givone brindó más detalles acerca de las rigurosas normas de seguridad para el personal de Salud.

“Todo tiene su protocolo de acción, para lo que es el movimiento interhospitalario, ya sea mucamas, cocinas, lavandería, poseen distintos equipos de protección, según el nivel. Cuando entra un paciente al área de aislamiento, nos protegemos con un equipo de nivel número 2. El nivel número 3 lo usamos cuando se hisopa o se entuba a un paciente, o si la enfermera debe realizar algún aspirado que genere aerosoles en el paciente.

Para que tengan una idea, el equipo de protección 3 consiste en el overol, el barbijo N-95, el barbijo quirúrgico encima de ése, antiparras, máscara facial, doble par de guantes, botas. Nos vestimos fuera de la zona de aislamiento. Y el cambiado lo hacemos en un área intermedia. Donde tenemos el protocolo de descambiado. Tenemos una lista pegada en la pared con los pasos a seguir. Son entre 8 y 10 pasos rigurosos al momento de quitarnos el equipo. Es un procedimiento muy desgastante.

Cuando vamos a hacer los hisopados en los domicilios, vamos en la ambulancia ya vestidos, tomamos las muestras, volvemos y en el playón del hospital nos rociamos de alcohol, lavandina, hacemos de todo, siempre siguiendo los pasos. Enfermería y mucamas también tiene su nivel de protección. Aparte, todos en el hospital estamos con tapaboca, delantales verdes, guantes y gafas. A todos los consideramos sospechosos.

Todo el personal debe tener recaudos, en todas las áreas. El mayor riesgo de contagio en el personal de salud se da en el descambiado. Si ustedes presencian uno, verán que es tremendo, en el sentido del paso a paso, alcohol en gel a cada rato, lavarse bien las manos, y tenés para sacarte desde el overol, las botas, dos pares de guantes, barbijos, antiparras, cofia. Es muy desgastante y aun así las cosas pasan”.

Tomar conciencia

Las profesiones reconocieron que hay trabajadores de la salud en aislamiento.

“Somos pocos y están aislados de manera preventiva, cuando falta personal el sistema se sobrecarga, pero estamos funcionando bien aunque trabajamos más. Agradecemos a todas las áreas que conforman el sector de Salud, porque se adaptaron a todos los cambios que fueron necesarios para seguir brindando la misma atención. Quiero llevar tranquilidad, estamos trabajando y preparados ante cualquier patología que pueda presentarse”, manifestó Baglioni.

Por último, el Dr. Givone instó a la población a tomar conciencia.

“El virus realmente existe, nos contagiamos y muy fácil, nosotros estamos expuestos al ciento por ciento. La gente, con conductas inapropiadas, como las reuniones sin distanciamiento, puede generar un descalabro importante. Ya nos pasó con el falso positivo, por el que aislamos a unas 40 personas. Ahora también debimos aislar a mucha gente.

Estamos cansados, queremos salir, pero esto no llega ni a la mitad, creo yo. Probablemente vengan más casos, depende de nosotros y la sociedad. Estén tranquilos, estamos trabajando. Sean respetuosos con la gente infectada y entre ustedes, no viajen a Bahía Blanca si no es necesario. Si van, aíslense cuando regresen. No queda otra.

Depende de la sociedad de Puan que esto reviente o que en 14 días tengamos un panorama más tranquilo”, concluyó.

Video Vía Zoom