Liga Regional: Buscan que se adecuen los protocolos para facilitar la vuelta a las prácticas

El presidente de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Ernesto Palenzona, habló sobre el protocolo dispuesto por la AFA y que llegó a los clubes mediante el Consejo Federal de Ligas del Interior. “Con esas exigencias es imposible volver a jugar,” dijo.

“Estamos tratando de ver si se puede morigerar esa obligación del test para los entrenamientos, y también liberar un poquito las formas en cuanto a un único responsable de cada entrenamiento, esto es sin vulnerar ningún protocolo.

Y en cuanto a la posibilidad de competencia se nos remarcó que será sin público, y estamos viendo si también podemos morigerar eso y que pueda haber público, tomando medidas,” expresó en una entrevista con Semanario Reflejos de Pigüé.

Palenzona aclaró que personalmente no está de acuerdo con estas decisiones, pero la LRF tiene la obligación de transmitir esta resolución del Consejo Federal a los clubes.

“La LRF es una institución que está federada al Consejo Federal que depende de AFA y tenemos que respetar a rajatabla todas y cada una de las disposiciones que emanan de ahí porque sino podemos ser pasibles de sanciones, tal como les ocurrió a seis Ligas que no cumplieron con las pautas de prohibición de entrenamiento, prohibición de utilizar las instalaciones de los clubes y están en un proceso sumarial”.

Puntualizando que esta resolución que les llegó con el protocolo para volver a las prácticas desde el 7 de septiembre y con pedido de difusión tal como aconteció “es un poco ajeno a la realidad del fútbol amateur, esa es la primera impresión que tengo”, señaló.

“Las Ligas del interior estamos tratando de ver si se puede morigerar esa obligación del test para los entrenamientos, y también liberar un poquito las formas en cuanto a un único responsable de cada entrenamiento, esto es sin vulnerar ningún protocolo… Y en cuanto a la posibilidad de competencia se nos ha remarcado que será sin público, y estamos viendo si también podemos morigerar eso y que pueda haber público, tomando medidas, algo”, dijo Palenzona y que son más de 200 Ligas del interior que están en la misma situación e intentando morigerar estas determinaciones.

Es que la vuelta a las prácticas se regirán según el protocolo publicado, y respecto del cual merece destacarse lo siguiente:

*Quedan habilitadas las prácticas en todas las divisiones y categorías.

*Quienes las lleven a cabo deberán, con 72 horas de anticipación al inicio del entrenamiento, realizarse los testeos que disponga el citado Consejo Federal, y repetirlo el día que comience la actividad de cada jugador, y luego una vez por semana.

*Las prácticas no podrán realizarla más de 6 jugadores al mismo tiempo, y siguiendo las pautas generales, distanciamiento, ingreso y egreso a las instalaciones por lugares diferentes, uso de barbijos (jugadores para entrenar no), utilización mínima de los vestuarios, desinfectar los elementos y pelotas utilizadas después del uso de cada grupo, etc.

*Quienes dirijan los entrenamientos no podrán repetirse.

En cuanto a la competencia no hay obligación de las Ligas de organizar torneos oficiales este año ni tampoco los clubes de participar de un eventual torneo en cualquier categoría.

“Con estas exigencias es imposible volver a jugar, estamos hablando de todas las categorías, desde chicos de 12 años hasta Primera, se mide igual a un jugador profesional que a un chico del interior del país”, dijo Palenzona.

“Confiando que los clubes de la LRF ya están en conocimiento de estas exigencias los estamos dejando pensar, que se empapen de las normativas vigentes, y la semana próxima veremos si podemos morigerar algo… Así como está es casi imposible que vuelva el fútbol.

Yo era partidario de hacer algo este año, pero uno no es necio, con tantos requisitos es imposible”, dijo y acotó finalmente “acá siempre se hace todo en base a un centro, sin tener en cuenta las pautas del interior, se legisla para Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, las grandes ciudades sin tener en cuenta las particularidades del interior, acá vivimos una realidad totalmente distinta”.

