Opinión: “Usar su nombre en vano”

Después de las manifestaciones que se dieron a nivel nacional, este lunes, bajo diferentes consignas, el presidente del Partido Justicialista del Distrito de Puan, Alberto Arcucci, expresó su opinión y análisis.

“Este 17 de agosto fue distinto, una pandemia global, una minúscula porción de la sociedad de todos los continentes, tras una teoría conspirativa donde 650 médicos de la comunidad europea desmienten a la existencia del virus…pero 1 millón doscientos mil médicos, que es el total que tiene la comunidad europea siguen trabajando y dando la vida por el bien común.

Acá en Argentina, estos señores que conspiran constantemente, al igual que en Europa o EEUU no les importa en lo más mínimo el derecho de las mayorías.

Ahora como les vamos a creer que reclaman por los derechos y en defensa de las instituciones democráticas, si cuando el gobierno anterior, los cuales se siente representados la mayoría que hoy marcharon, bajo la convocatoria de los macristas, como Bullrich, Brandoni y otros dirigentes, no los vi marchar cuando se pusieron jueces por decreto, por dar un ejemplo claro de la defensa de las instituciones democráticas.

Si no marcharon cuando se sacaron las reservas de oro del Banco Central y se lo mandó a Inglaterra. Si no los vimos reclamar cuando se endeudó al país para financiar la campaña política más cara de la historia y que la tenemos que pagar ahora todos los Argentinos hasta la cuarta generación, o sea 100 años.

Lo único que se sintió hoy, que destilaban odio a cada uno de los que se les acercaban a un micrófono… lo dejó muy bien demostrado con la agresión física que sufrió un periodista que no aceptaban ideológicamente.

Como les vamos a creer que reclamaban por sus derechos cuando no respetan los derechos de los demás, cuando no respetan la ley, cuando no respetan el distanciamiento social y lo único que se les escucha decir son injurias, agresiones y muchas mentiras para argumentar su furia.

San Martín tenía una aspiración para el bienestar de los Argentinos, donde el mismo se negó ante el poder que residía en Buenos Aires, de no desenvainar su espada contra una Argentino. Muy distinta fue la actitud de nuestros compatriotas que reclamaron hoy con odio…se veía muy poca gente en pocas plazas y solo agresiones.

Cuando lo traslado a Puan, al reclamo, solo podemos decir que se reclamó con conciencia, sin romper el orden social que estipula la ley de emergencia sanitaria pero también era una pequeña porción de habitantes de Puan, no eran mucho más que 30 vehículos tocando bocina.

Hoy sentí, que fue un 17 de agosto donde solo se usó el nombre del Padre de la Patria en vano, por un reclamo estéril lleno de revanchismo y odio, que nada tenía que ver con la defensa de las Instituciones democráticas, ni con la conmemoración patriótica del paso a la inmortalidad del General José de San Martín”.