Por los casos positivos: Hay más de 100 personas aisladas en el Distrito

En las próximas horas se dará el número definitivo ya que desde Salud aún trabajan para detectar más contactos de los dos pacientes de Covid de Darregueira.

Ayer se confirmó que los recientemente afectados por coronavirus habían estado trabajando en el campo de Tornquist, cercano a Felipe Solá, donde reside el matrimonio que ya había contraído el virus.

La Directora de Salud, Lucrecia Baglioni, mediante una conferencia de prensa vía zoom, hoy por la mañana, relató que dos personas de Darregueira habían estado más de tres horas realizando reparaciones en el domicilio de la pareja que en aquel momento estaban asintomáticos.

“El Covid comienza a contagiar 48 horas antes de empezar a manifestar síntomas. Los trabajadores fueron al campo el día 11 de Agosto y el hombre de Tornquist comenzó con síntomas al día siguiente,” detalló la médica.

En cuanto al nexo epidemiológico del matrimonio, Baglioni dijo: “Hablando con gente de Felipe Solá que tenía relación con ellos, se constató y chequeó con la oficina de Salud de Tornquist que tuvieron contacto el 7 de agosto con la Policía Rural de aquel distrito debido a problemas propios del campo. El señor tuvo que ir a declarar en dos oportunidades a la vecina ciudad por este tema. Asumimos que ese fue el nexo epidemiológico y así también lo creen las autoridades sanitarias de ese partido”.

Sobre la cantidad de personas aisladas de manera preventiva, en relación a los casos de Darregueira y Tornquist, la profesional indicó que hasta el momento son 102 personas y pueden ser más en las próximas horas.

“La mayoría son de Darregueira pero también hay aislados en Puan, Villa Iris, San Germán, Bordenave, en la zona rural, y en Adolfo Alsina. Nos pusimos en contacto con ese distrito para informarlos y que puedan realizar el control del aislamiento,” dijo en relación al trabajo efectuado en las últimas horas.

“El mate es el peor transmisor del virus y estamos aislando a mucha gente. Como hemos pedido varias veces, no compartan el mate. Realmente, cuando llegan estas situaciones, después la gente se agarra la cabeza, nos discuten, y ya frente al hecho no toman conciencia de lo que implica,” remarcó.

“Por ahí se aísla a mucha gente, pero siempre preferimos prevenir a luego lamentarnos. Cuando no nos dicen la verdad, nos cuesta más establecer quiénes fueron los contactos. Con este matrimonio tuvimos ese problema, pero por suerte contamos con la buena colaboración de los empleados del campo,” relató.

“Este hombre, cuando consulta el miércoles 12, en el interrogatorio del médico, negó todo contacto y nexo epidemiológico con gente de otro distrito. Y lo que infirió, es que él no había salido del campo, salvo para hacer las compras en Felipe Solá y en Darregueira. Al no tener el nexo epidemiológico, en los tres primeros días, se evalúa como está evolucionando y se le indica reposo absoluto en su domicilio. Esto es sin la formalidad del aislamiento que hacemos desde Salud cuando hay un caso sospechoso de Covid,” explicó.

“En este caso – dijo Baglioni– el nexo epidemiológico era desconocido para el profesional”.

“Después no lo cumplió, pero no era un aislamiento formal como estamos realizando ahora. Se tomó como un cuadro de bronquitis aguda y se lo medicó con antibióticos. El señor contó que no salía del campo y solo había realizado compras y trámites habituales tanto en Felipe Sola como en Darregueira,” contó la Directora de Salud.

Video de la Conferencia de Prensa

