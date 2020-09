Así llegaron las primeras familias a Puan

Apellidos como Nervi, Vercellino, Moscardi, Baioni y muchos otros arribaron a nuestra localidad a fines del siglo XIX. En el Día del Inmigrante rescatamos historias que cuentan en qué condiciones fueron arribando aquellos grupos de primeros pobladores. Muchos de los apellidos aun persisten en nuestra comunidad. Según el Censo realizado en 1881, ese año ingresaron al país 32800 inmigrantes y en 1882 fueron 51500; algunos de los cuales, llegaron a nuestra zona.

Demanda de tierras

El diario La Nación del 1 de Agosto de 1883 publica: “En virtud de una disposición del Gobierno Nacional creando un pueblo en el antiguo campamento militar de Puan, un crecido número de agricultores y ganaderos, etcétera, han concurrido a aquel punto, amparándose en los beneficios de la tierra pública. Con este motivo, el Comisario Inspector de Frontera, don Paulino Amarante, ha pedido al gobierno de la provincia que dicte una disposición reglamentaria de la distribución de la tierra, o en caso contrario, que le manifieste si se puede establecer en ese punto un pueblo sin una resolución previa de las autoridades provinciales”.

Sin dudas esta situación era originada por la inmigración. Hay dos etapas bien claras en el proceso inmigratorio. De 1812 a 1880 la entrada es escasa. De 1884 a 1914 es acelerada.

Foto: Archivo General de la Nación

Promesas e injusticias

La inmigración esconde otra realidad. Con beneficios determinados, como tierra, materiales para la construcción de sus casas, enseres, caballos de tiro, una vaca para producción de leche y semillas, se buscaba atraer a quienes en Europa la pasaban mal ya sea por hambrunas o guerras.

Sirviéndose de esas necesidades, existieron organizaciones que trajeron gente de Europa dejándolas prácticamente a la buena de Dios con falsas promesas y por nuestra cuenta suponemos que con el fin de proveer a los que se apropiaron de los campos, de brazos para trabajarlos.

En Julio de 1912 se produjo la protesta de los chacareros y colonos que pasó a la historia como “El grito de Alcorta”, por las condiciones a las que eran sometidos los arrendatarios por los latifundistas, hasta el extremo de alquilarles los campos solo por un año y medio, entre otras condiciones opresivas. De ese movimiento surgió en Agosto la Federación Agraria Argentina. Esto en la localidad de Alcorta, en Santa Fe.

Hortencia Lavigne que en ese tiempo ella vivía en El Pincén, contó que los chacareros sufrían el mismo trato de los encargados de los campos de El Pincén, Colonias Udaondo e Yrigoyen. Entre ellos Defendente, Pacífico, Miguel y Marcos Vercellino, Dionisio Gaute, Susperregui y otros que ahora no recuerda. Y que por mayores datos lo viéramos a su hermano Eduardo.

Eduardo nos agregó que fue por 1918 (él nació en 1910) y los nombres de Eloy García, Michía, Vila… Nos dijo que se habían unido los chacareros y al que encontraban arando les cortaban los tientos que ajustan los yuguillos. La primera reunión en Azopardo fue por 1918 y en Puan 1917 o 1918. De ese movimiento salió la Cooperativa de la Federación Agraria Argentina.

Familia Nervi-Vercellino

De un artículo del señor Pedro Nervi, publicado en la Revista Anales extraemos:

Que su padre llamado Pedro, como él, llegó desde el Uruguay, con su capataz Pedro Pacheco, para revisar tierras adjudicadas por el gobierno al señor Ramón Artagabeitía por un préstamo de 3500 pesos oro.

Artagabeitía murió en el hundimiento del Titanic en 1912. Entre los campos adjudicados a él se encontraban las 20.000 hectáreas de la Colonia El Pincén. Además campos en Guaminí y el “El Mará” en La Pampa.

Nervi y Pacheco habían viajado hasta el Azul en tren y de allí en Galera hasta Guaminí que en aquel momento, según él, estaba a cargo del Cte. Freyre. De este punto a Carhué, a cargo de Levalle y éste les hace acompañar por la costa de la zanja hasta Puan.

Ya en Puan, el Cte. Cané los hace acompañar para reconocer los campos que debían revisar.

En 1883, del relato de Pedro Nervi extraemos que su padre regreso en febrero desde Uruguay con su esposa Albina Vercellino, pero en Carhué no le permitían a las damas salir para Puan, hasta tanto no hubiera mayor seguridad para los pobladores..

Vino entonces Pedro solo para Puan, y en ésta le facilitaron 12 santiagueños para que lo acompañaran, y después quedaron como peones en los campos.

Su hijo dice recordar seis de esos peones, y menciona entre ellos a un tal Rojas, de quien podría ser descendiente la familia Cepeda.

Un lugar inhóspito

Palpando la realidad de lo que acontecía con respecto a la posibilidad de tierras, veamos el testimonio de una carta fechada en Guaminí el 18 de noviembre de 1883, que escribiera don Pedro Nervi a su suegro Juan Vercellino en Uruguay (Carmelo), Pedro Nervi y Albina Vercellino se habían casado en Nueva Palmira el 3 de Mayo de 1883.

La carta, en poder de Alicia Vercellino, escrita en italiano y con algunas partes deterioradas, la traducimos así:

“Querido suegro… porque hace mucho frío… dirán a todos que aquí va mal… las tierras son de pasto salinitroso… diles que no vengan si no quieren morir de hambre… porque aquí ya no le (ilegible) más encontrar tierras. El comercio aumenta, para comprar cualquier cosa vale el doble del doble, las cosas de los comerciantes son todas caras… (Ilegible) que de los trabajadores no valen nada. Las cartas me las mandarán por la posta a Guaminí, a Pedro Pacheco para entregar a Pedro Nervi”.

En 1884, el 24 de febrero, Albina Vercellino consigue permiso para dejar Carhué, en vista del éxito de no haber tenido ningún inconveniente en toda la región de los nuevos pobladores. También a ella le dieron un revolver de caballería con balas y una daguita de dos filos para que se defendiera.

Para estas fechas ya no había tierras públicas, la realización de la política colonizadora quedó en manos particulares.

Así fue que la S.A. Curumalán, con Eduardo Casey pudo organizar el establecimiento de la Colonia Francesa de Pigüé. También se instaló una colonia italiana (Torinesa) en Arroyo Corto. Al año siguiente Tornquist, etc.

La llegada del matrimonio Vercellino-Barizón

El 15 de Agosto de 1884 llega Juan Vercellino y su esposa Juana Barizón. Se alojaron por unos dpuas en un edificio sin terminar que después sería el “Hotel del Pueblo”, hoy sede social de Puan Football Club. Desde Pigüé a Puan habían viajado con una tropa de carretas, debiendo pasar una noche en “La Protegida”. Suponemos que se trata de la misma posta que en 1890 se denominaba “El Tropezón” (Hoy campo Garat)

Según tradición oral de la familia, al poco tiempo de llegar ellos, se instaló una panadería donde dan trabajo a su hijo Demetrio. Hasta entonces, el pan se traía de Azul. Esto lo está confirmando la nota del 26 de Julio donde figuran los comercios, sin mencionar panadería.

Una publicación de “Hombres y Cosas” de 1921 hace referencia al señor Juan Echave como llegado a Puan en 1883. Por otro lado, el trabajo de la Escuela N° 1 ya mencionado dice: “El señor Juan Echave instala su despacho de bebidas, anexando cancha de pelota (en ella se celebró la primera misa oficiada por el Rvdo. Padre Colombo).

Posteriormente, fue hotel, y muchos conocimos el edificio del Hotel Echave, de dos plantas, donde hoy se erige el Edificio Cincuentenario de la Cooperativa Agrícola, cuando era el Hotel más reconocido de la zona y algunos recordamos cuando en verano su amplia vereda de piedra azul, se veía completa de mesas.

Erize, Ambrosis y Paris

El 19 de marzo de 1883, antes del trazado del Partido de Puan, llegó el señor Francisco Erize a lo que hoy es la estación de su apellido. En el paraje conocido como el paredón, lindero a la zanja de Alsina. Allí estableció la Posta de Erize.

Procedente de la ciudad de Ayacucho, llegó el señor Félix Ambrosis y en el lugar que luego ocupara la familia Juanena, instaló en 1884 su casa de hospedaje (esquina SE de la manzana 89) Fue fundador de la Sociedad Italiana y donó el terreno para el edificio.

En las inmediaciones de Cañada Mariano, junto al camino a Guatraché, el señor Juan Víctor Paris establece una posta y almacén de campaña.

Alemanes del Volga trabajando en una cosechadora. Foto: hilandorecuerdos.blogspot.com

Los Alemanes del Volga

En 1896, tiene lugar la formación de la Colonia San Andrés, en cercanías de lo que, años más tarde, en 1900 sería Villa Iris.

El 29 de septiembre de 1903 se funda San Miguel Arcángel. Un año antes se había establecido la Colonia Santa Rosa, en el partido de Puan. Este asentamiento fue floreciente en sus comienzos conformado por unas 50 familias que llegaron, en su mayoría, de la zona de Coronel Suárez. Walter, Briet, Distel, Wender, Gottau, Miller, Schmidt, Diel, Roppel y Feitt son algunos de los apellidos de aquellos colonos que crearon un pueblo.

Sobre San Miguel Arcángel, rescatamos un párrafo del libro “Hombres rubios en el surco”, escrito por el Pbro. José Bredel, con motivo del cincuentenario de la Colonia. Extremos estos párrafos que son coincidentes con Puan. “Los pobladores de Puan salen a las calles a ver pasar aquel tren de carretas, que en número de hasta seis por vez, penetran en su paisaje monótono de polvo y toscas…(.)… es una invasión de hombres de cabelleras de trigales, de mujeres rubias, apretando contra el pecho sus hijos pequeños. Y todos llegan llenos de cansancio al poblado de Puan, para hacer un alto, el último, para proseguir al día siguiente hacia la postrera etapa.

Todo eso es tan grande y tan pequeño, está a otras ocho leguas de Puan, hacia el oeste, en unas pocas casitas blancas de adobe y zinc. Treinta leguas hacia el noroeste queda el punto inicial del malón germánico: San José del Sauce Corto” (Hoy Coronel Suárez)

Primeros pobladores de Puan (Hasta el año 1900)

Apellidos que aún permanecen en nuestro pueblo. Tomados de las fuentes numeradas y descriptas al final. Algunos apellidos hispanos comunes (García, Álvarez, Otero, López, etc.) de los que no tenemos seguridad de su descendencia, se han omitido.

AÑO FUENTE APELLIDO ALGÚN DESCENDIENTE 1876 1 PEÑA, José Rubén 2 LEGUIZAMON, Sinforosa Pablo Cabrera 2 MONTI, Ángel José, Carlos César, Oscar Alberto 1884 3 GARCÍA, Plácido Ana María García 4 BALLESTEROS Todos 4 VERCELLINO, Juan B. Todos 4 Cisneros, Benedicto Felisa de Romero 4 NERVI, Pedro Todos 4 Larraza Todos 2-7-8 MICHELUTTI, Juan Todos 1885 6 VILLASUSO Todos 2 CUEVAS Angélica, Dorita 1886 7 MORELLI Todos 7 SCIPIONI Todos 7 SANCIO Flia. López Quintana 7 ECHAVE Chola de Urrozola 7 MARCHI Todos 7 CARROZI Todos 2 BOUSQUET Todos 2 JUANENA (JUANARENA) Todos 1888 9 BAGLIONI Todos 9 MOSCARDI Todos 2 PINTO Severo (Coco) 1889 10 PÁEZ Todos 10 TREJO Todos 10 CHAMBA Todos 10 PORTA Todos 1890 11 LURO Todos 10 DARQUI Juan José Montané 10 PONCETTA Todos 10 ALLOGGIA Todos 10 CANES Todos 10 ALMADA Todos 10 MACHADO Pampa Monti 10 CHIRINO Todos 10 LETAMENDÍA Flia. García/Suárez, etc. 2 DÍAZ A. (Ventura) Pocha Díaz 1891 10 VALLEJO Jorge Zanelli 10 TORRES Teófilo 10 CORGATELLI Nandor 10 LAVIGNE Todos 10 ROLDÁN Todos 1892 10 MONTI Carlos, Ángel, José L. (Pepe), Carlos, Victoriano, María E. 10 MADRIGALI Todos 10 REYNAL Raynal 1893 GARAY Flia. Alfredo Garay 1894 10 ALMIRÓN Todos 10 BLÁZQUEZ Todos 10 MASSARI Flias. Dini/Carro 1896 12 BOTTINO Todos 12 BUGNOL Todos 12 CASTAÑO Todos 10 MACEDO Todos 2 TIECHER Todos 1898 10 BAIONI Todos 1899 10 TOLEDO Todos 1900 10 MALAVAL Todos 2 OLIVER Flias. Nervi/Jacquierd

Fuentes:

1. Informes de la Comandancia. 2. Tradición oral. 3. Carta 26/7/1884 solicitando creación del pueblo. 4. Planilla de la Escuela N° 1 (1884). 5. Escritos de Juan Vercellino. 6. Escritura del campo. 7. Actas de la Fundación de la Sociedad Española y Sociedad Italiana. 8. El Puanense – Marzo 1942. 9. Primer plano del pueblo (1888). 10. Registro Civil (Se inicia en 1889). 11. Actuaciones de la Revolución de 1890. 12. Guía de 1896 (Del Censo Nacional de 1895).

Los datos extraídos sólo dan cuenta de que, en determinado año ya estaban radicados, sin poder precisar desde cuanto tiempo atrás. Además, existen trabajos realizados, estimo alrededor de 1967, lógicamente por tradición oral, que se repiten con algunas diferencias y que transcribiremos.

Llegaron a Puan entre los años 1880/18990, algunos se fueron de la localidad después de permanecer largos años. Otros quedaron representados hoy por sus descendientes: J. Vercellino, David Moscardi, Hipólito Arrotzarena, Cándido Rojas, H. Díaz, Francisco López, P. Sancio, Flia. Nervi, Esteban Herrero, Fernando Baglioni, Juan Echave, Pascual MArtiarena, R. y J. Otero, Domingo Baglioni, L. Criscuolo, Plácido García, J. Mills, Baldomero Vázquez, Antonio Arteche, C. Gigena, Juan Vilá, R. Franco, Burgos, López Camelo, F. Villasuso, Martín Letamendía, J. Juanena, Flia. Tanco, V. Castro, B. Colesio, V. Márquez, P. Olguín, P. Luro, Larralde, F. Amborosis, L. Morelli, J. Ortúzar, José Pérez, G. Goveo, B. Garay, Victoriano Rodríguez, Ramón Castro, J. Bilbao, A. Lamas, Manuel Isart, J. Michelutti, Juan Rossi, J. Cabrera, F. Jáuregui, A. Hernandorena, S. de Vela, Flia. Arribao, F. Alfonsín, V. Martínez, J. Blanco, J. Pértica, J. Basabe, A. Nogué, F. Jorge, D. Piris, E. Alloggia, J. del Val, M. Valero, Nemesio Gómez, B. Varona, E. Dono, A. Cosidse, F. Álvarez, M. Zabala, J. Rodríguez, Felipe Eguinoa, Silvestre González, Amorena, Garcés.

Esta nota fue realizada consultando el libro “Cronología para la Historia de Puan III” del historiador César Michelutti.