Castelli sobre la creación del Distrito de Darregueira: “Me sorprendió”

Así respondió el intendente sobre el proyecto autonomista de esa localidad. Dijo que nadie lo consultó al respecto.

“Cuando me desayuné con esto, supe que tampoco habían consultado al intendente de Adolfo Alsina,” manifestó.

El fin de semana pasado se dio a conocer la iniciativa presentada por la diputada bonaerense Sandra Paris (Juntos por el Cambio – UCR).

Paris, forma parte de la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios. Esta ONG aboga por la independencia de los pueblos, localidades y ciudades bonaerenses, con el lema de una Provincia Federal y así lograr darle derechos plenos e iguales a todos los vecinos.

“Me sorprendió que haya presentado el proyecto sin haber consultado a los Ejecutivos involucrados. Cuando me desayuné con esto, supe que tampoco habían consultado al intendente de Adolfo Alsina. Hicimos los reclamos correspondientes y ahí me enteré que había una asociación de municipios que se habían reunido con la legisladora y otro diputado. Allí tomaron el compromiso de impulsar ese proyecto de ley, donde está Darregueira y otros como Quequén que quiere separarse de Necochea,” expresó.

“Hubo un proyecto anterior, en el 2004, donde hubo un plebiscito en Darregueira, en aquel momento respaldado masivamente por la gente, y creo que hoy también lo acompañaría.

No estoy en contra, pero por ahí puede ser que hayan cambiado algunas cosas y se deba verificar el proyecto por una cuestión de límites. No sé si Adolfo Alsina estaría de acuerdo con la subdivisión porque le resta territorio a su distrito,” opinó.

“La iniciativa ya tomó estado parlamentario, veremos cómo sigue porque son varios los distritos interesados en independizarse. Obviamente, si la gente está de acuerdo como en su momento lo estuvo, acompañaremos. Aunque me parece que no es el momento porque hay otras prioridades. No sé si habrá acuerdo para generar más intendencias, o como sucede con la reforma judicial, que se crearán más cargos. Tampoco sé si fue charlado con la provincia o tiene algún otro asidero.

No creo que en este momento, en la mente del Gobernador, esté la idea de generar más distritos,” consideró el jefe comunal.

“En un futuro sí puede ser viable porque son lugares que, desde hace muchos años, pelean por la independencia,” agregó.

Regionalización

Para Castelli, sería más necesario “regionalizar la provincia” dada su gran superficie y la diferencia de realidades.

“Para que funcione bien, debe tener sus regiones, atendidas de manera diferente. No es lo mismo La Matanza que el Sudoeste Bonaerense.

También se debería pelear para incluir a nuestra región en la Zona Patagónica,” manifestó.

Recursos económicos

Sobre cómo se dará el reparto de la coparticipación, en el caso de una división del territorio, Castelli dijo: “No sé como quedaría, pero la coparticipación se debería dividir por hectáreas o población. No es tan sencilla la creación de un nuevo partido, porque se restaría la coparticipación de esos municipios que dejan de tener ese espacio”.

“No es que se crean más recursos para dotar al nuevo partido. La coparticipación provincial se brinda por extensión, cantidad de habitantes, índice de vulnerabilidad, salud y cantidad de camas. Se realiza esa cuenta y después se estable el C.U.D (Código Único de Distribución) para evaluar si alcanzan los fondos para sostener al distrito. No es tan sencillo y como es un proyecto viejo, del año 2004, no sé si hay un cálculo realizado y si tiene asidero económico. Si avanza el proyecto, el Ministerio de Economía verá si es viable o no,” indicó.