Dana Schneider: “La gente fue muy empática conmigo”

La joven trabaja en el Hospital Municipal, se había contagiado de Covid-19 y hoy ya recuperada nos cuenta su experiencia.

“La parte más complicada ya terminó. Es feo, no se lo deseo a nadie, no sé cómo explicarlo, es triste, la pasas mal”, comenzó diciendo.

El momento del contagio –explicó– llegó más allá de que todos los que trabajamos en salud tenemos los mayores cuidados. Es un momento clave, donde el mínimo detalle puede ser determinante.

“Cuando me confirmar el positivo sentí mucho miedo, angustia, mucha angustia… una gran presión en el pecho”, cuenta Dana aun conmovida.

Al momento de hablar de los síntomas, la joven de 26 años manifestó que no fueron demasiados.

“Una especie de bronco espasmo, se me cerraron un poco los pulmones, después no hubo fiebre, ni tos, ni estornudos. Sí mucha congestión y esa opresión en el pecho de la que hablaba. Como yo soy asmática, quizás influya y me perjudique un poco. Al gusto y al olfato los perdí unos pocos días, pero imagino que pudo haberse debido a la congestión”, confió.

Y recordó: “En mi vida he pasado cosas más complicadas por el asma, pero creo que esto fue muy feo”.

Dana compartió la noticia de su recuperación en las redes sociales

Sobre la relación con su entorno, destacó “el afecto recibido”.

“La gente fue muy empática conmigo, me hicieron llegar su cariño,, hasta quienes yo no esperaba, todos mis vecinos, las personas del pueblo”, indicó..

Acerca de si en algún momento se sintió discriminada, Dana reconoció que en otros casos suele pasar.

“Yo no pensaba en eso, trataba de sentirme bien y agarrarme de los que en verdad estuvieron conmigo. Es muy lindo, te sentís muy querida. Hay mucha gente buena todavía”, finalizó.