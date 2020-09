Darregueira reflota sus deseos de independencia

Es un nuevo intento de varios realizados en las últimas décadas. El más reciente fue el de 2004 que incluyó un plebiscito popular en la localidad, realizado en diciembre de ese año y con un abrumador resultado en favor de la idea de la autonomía.

Hace unos días, la Diputada bonaerense por la 2° Sección Electoral Sandra Paris, de Juntos por el Cambio, presentó en el parlamento bonaerense un Proyecto de Resolución creando el distrito de Darregueira.

Paris, forma parte de la Asociación Provincial para el Reconocimiento de Nuevos Municipios. Esta ONG aboga por la independencia de los pueblos, localidades y ciudades bonaerenses, con el lema de una Provincia federal y así lograr darle derechos plenos e iguales a todos los vecinos.

Los fundamentos

La Diputada Paris se refiere en su iniciativa a “la necesidad de contar con un partido autónomo que permita mejorar la calidad de vida de su habitantes”.

Luego considera que la independencia del partido de Darregueira es una herramienta trascendental para lograr una administración más eficaz y con servicios de mejor calidad gracias a la mayor proximidad entre los ciudadanos y sus representantes.

Y continúa: “a modo de ejemplo de las ventajas que implicaría la autonomía mencionamos que a sólo tres kilómetros de la localidad de Darregueira comienza el cuartel octavo del Partido de Adolfo Alsina, cuyas tierras pertenecen en su mayoría a habitantes de la primera y por tal motivo se verían beneficiados en poder realizar sus trámites y reclamar por sus derechos ciudadanos en el Partido de Darregueira”.

Consulta Popular

Entre los lineamientos de la fundamentación, la legisladora informó que “a solicitud de las fuerzas vivas y OSC de Darregueira, y con la aprobación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Partido de Puan, el 5 de diciembre de 2004 se realizó una Consulta Popular No Vinculante sobre la necesidad de autonomía del Partido de Darregueira. Como resultado de este mecanismo de participación ciudadana, pudimos observar que el 93,77% de los votantes de la localidad de Darregueira está a favor de la autonomía municipal”.

La superficie y los límites del Distrito de Darregueira

El nuevo territorio se crearía con parte de los Cuarteles Tercero, Cuarto, Quinto y Séptimo del Partido de Puan (76.241,90 has) y parte del Cuartel VIII de Adolfo Alsina (73.592, 80 has), sumando un total de 149.834,7 hectáreas

Sus límites serían los siguientes: (Adolfo Alsina) El sector comprendido por camino limítrofe Adolfo Alsina-Puan rumbo al SE, hasta altura camino 001-09-2-057, por este rumbo EN hasta camina provincial Carhué-Avestruz, siguiendo rumbo SE hasta camino 001, por este rumbo NE hasta camino 001-09-2-047, por este rumbo SE hasta camino 001-08-2-060, siguiendo por este rumbo NE hasta camino 001-08-2-046, por este rumbo al SE hasta camino 001-08-1-59, por este rumbo NE hasta camino 001-089-1-010, continuando rumbo SE hasta camino 001-08-2-089, por este rumbo NE hasta camino 001-08-2-071 y por este meridiano V, limite con la Provincia de la Pampa en su rumbo NS.

De partido de Puan, el sector comprendido por camino limítrofe Adolfo Alsina-Puan rumbo al SE por camino 28 hasta camino 31, por este rumbo SO hasta camino 30, por este rumbo SE hasta camino 39, por este rumbo SO hasta vía ferroviaria y Ruta N° 76, siguiendo por los límites EN y SO tomando rumbo SO por la línea divisoria de los Cuarteles IV y V hasta retomar eel camino 39 rumbo SO hasta camino 80, por este rumbo SE hasta camino 085-2, por este rumbo SO hasta camino 86 por este rumbo EN hasta retomar el camino 39, por este rumbo SO hasta camino 118, por este rumbo al meridiano V, tomando este rumbo al N hasta camino limítrofe Adolfo Alsina-Puan

Personal municipal, tasas y deudas

En otro de los artículos, el proyecto señala que “los bienes muebles y semovientes de las Municipalidades de Puan y Adolfo Alsina que, a la fecha de la promulgación de la presente ley, se encontrarán inscriptos en el Registro Patrimonial Municipal y/o se encuentren afectados a la prestación de servicios en jurisdicción del nuevo Partido”.

Asimismo, se transferirán al nuevo Distrito aquellos bienes inmuebles de las Municipalidades de Puan y Adolfo Alsina.

En cuanto a las tasas, impuestos y contribuciones y demás gravámenes, correspondientes al territorio del partido creado, su cobró pasará a ser percibido por la nueva administración, la que también absorberá todo lo relacionado a deudas y créditos.

En tanto, el Artículo 9 aclara que “la Municipalidad de Darregueira absorberá el personal dependiente de los Municipios de Puan y Adolfo Alsina, que presté servicios en su jurisdicción, bajo las mismas condiciones estatutarias y presupuestarias con que lo viene haciendo a la fecha de la promulgación de la presente ley”.

Otro de los Artículos de la ley, el 12°, prevé la creación de un Juzgado de Paz, con sede en Darregueira