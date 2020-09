48 años del Sindicato y 110 de la Escuela de Víboras

Se cumplen además tres años de Tiro Federal Campeón en 5ta División y el quinto aniversario de la Sala Maternal de la Escuela Secundaria N° 5.

Datos históricos del STM

Juan Carlos Recagno fue además del primer Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales (STM) un histórico gremialista puanense. El dirigente ya fallecido, ejerció durante tres períodos (1973 – 1976); (1981 – 1984) y (1987 – 1992), organizador de la primera comisión directiva y afiliado desde los orígenes.

En 1976, con la llegada de las fuerzas armadas al poder, comenzaron las persecuciones y un periodo de inactividad y penurias, no solo para Recagno sino también para su familia, llegando a quedar preso en su domicilio durante meses. En su situación laboral, fue declarado cesante en el municipio por el Capitán Quintas, hasta que el 23 de abril de 1981, fue citado a Bahía Blanca donde se le notificó que, por resolución del Ministerio de Trabajo, era nombrado Delegado Normalizador del gremio. Es decir, los militares lo mandaban a poner en marcha nuevamente el sindicato que ellos mismos habían desmantelado.

En 2010, cuando el Sindicato cumplió 38 años, Recagno participó de un acto conmemorativo en el Espacio Cultural El Mercado.

“Aquel 9 de septiembre de 1972 fundábamos el sindicato. Fuimos a ver al intendente (Delfor Planterose) y no crean que nos dijo “sí como no, vengan nomás”… Lo tuvimos que ir a fundar a la costa del arroyo, en un galpón de chapa. Teníamos un compañero, el cordobés, que hizo un cordero pero con la lluvia de esa noche se nos mojaba todo. Después pasamos al local frente a la casa de Stoessel y luego funcionamos en la Avenida. San Martín”, Relataba Recagno.

Y habló acerca de las críticas de las cuales son objeto los dirigentes.

“Es lindo que te critiquen, si no te critican es porque no hacés nada. Yo estuve como Secretario General con cinco intendentes. Y salía (de la municipalidad) a veces contento y otras con gusto a fósforo en la boca por no haber conseguido lo que pedíamos. Pero gracias a Dios nunca me cerraron las puertas”, recordó, y aclaró que alguna vez estuvo en el calabozo pero no fue por decisión de un intendente.

Andrea Etchandi y Claudio Lupín, estuvieron al frente del Sindicato

El legendario gremialista reconocía la pérdida de muchas de las conquistas ganadas en otros tiempos.

“Cuando fundamos el sindicato, no existían las horas extras, ni la ropa para el trabajador. Con el intendente Rodolfo Velázquez, se municipalizó al personal del hospital Villa Iris”, destacó, y al mismo tiempo rescató la abnegada tarea de los trabajadores de los efectores de salud.

“Cuando yo me fui del sindicato se dejó de entregar la ropa a los empleados y me parece muy bien que ahora se vuelva a otorgar.

Pero mi reclamo –y entiendo que la situación es difícil—es lograr aumento de sueldos y que vayan al básico, porque de lo contrario pierde el que está trabajando y también los jubilados”, consideró.

A manera de despedida agradeció a quienes se acordaron que “un día el viejo Recagno pasó por el sindicato”, y saludó a todas las mucamas en su día.

Otros datos relacionados a la vida institucional del Sindicato dan testimonio del paso de Celestino Stork uno de los afiliados fundadores en 1972. En ese entonces, el titular era Roberto Rau. José Toribio Hernández fue Secretario General entre 1984 y 1987; Ignacio Ismael Escofet entre 1992 y 1999; Roberto Gisler desde 1999 a 2000 y Claudio Lupín entre el 2000 y el 2009. Les siguieron las gestiones de Andrea Etchandi y Laura Nervi. EN la actualidad el conductor es el señor Juan Cofré

1909

Muere Teodoro García con el grado de General de División y ex Diputado de la Nación. Estuvo en Puan entre 1877 y 1879. Debiendo tomar en 1877 el mando de la División Costa Sur al ausentarse el Tte. Coronel Salvador Maldonado. En 1894 fue electo Diputado de la Nación. Falleció en Buenos Aires. Una calle de Puan, en su memoria, lleva su nombre.

1910

Se crea la Escuela Primaria N° 12 “Martín Miguel de Güemes” de Víboras.

La ubicación de las escuelas rurales respondió, en el momento de su creación, a las necesidades educativas del lugar, que no siempre se mantienen actualmente. El paulatino despoblamiento de las zonas rurales, consecuencia inevitable del avance tecnológico, por un lado, y de la falta de oportunidades, por otro, hizo que decreciera año a año la matrícula escolar en las escuelas rurales. No es difícil, hoy, encontrar edificios escolares cerrados por falta de alumnos.

Este es el caso de la E.P. N° 12, “Martín Miguel de Güemes” del Paraje Víboras que hoy 9 de septiembre cumple 110 años.

En ocasión del centenario de la entidad educativa, la ex docente Mónica Malvicini, recordó a sus compañeras y compañeros Emmanuel Fregeneda, Natalia Waimann, Fabiana Cuartas, María Florencia Russo. Docentes del S.E.I.M.M. N° 2, Marisa Walter, María Celia Larrañaga, Mirian Abelaira. “Tuve el placer de compartir cinco años de mi carrera docente en un espacio como es la escuela rural, donde la “vocación docente” es el pilar fundamental para enfrentar el día a día”, señaló.

Otras Efemérides

2013

-Informan sobre el primer registro de Anó Chico (crotophaga ani) para el Sudoeste Bonaerense.

2015

-Realizan estudios geológicos para localizar aguas termales en Villa Iris

-Inauguraron la Sala Maternal en la Escuela Secundaria Nº 5

2016

-El fotógrafo puanense Jairo Álvarez triunfa en Europa

-La Dirección de Cultura expone la muestra de la colección tridimensional “Atropitos”

2017

Tiro gritó ¡CAMPEÓN! en 5ta. División

-El atleta Juan Pablo Scipioni sigue sumando logros

-Culminó la capacitación en Cuidados Paliativos

2019

-Alumnas de la UPSO Puan recibieron su título de Enfermeras

Fuentes:

-Archivo de Todas las Voces Puan

-MICHELUTTI, César, S. “Cronología para la Historia de Puan III”. Ed. Dunken. Bs. As. 2009