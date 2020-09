La Comisión Vecinal de Villa Iris respondió al Municipio

En horas del mediodía, la Comisión de Vecinal de Villa Iris emitió un comunicado en respuesta a las expresiones vertidas por el Municipio de Puan en la mañana de este martes:

“En virtud de la comunicación publicada por la Intendencia del Partido de Puan, donde se manifiesta que nos han ofrecido una reunión vía la plataforma Zoom, mencionando además que hemos rechazado esa propuesta, queremos comunicarles a nuestros vecinos lo siguiente:

• En la primera comunicación con el secretario privado del intendente, esa opción no fue manifestada.

• En la segunda comunicación, ofrecieron esa opción a lo que se respondió que dada la conexión que tenemos a internet y a cuestiones de horarios de los asistentes no aceptábamos esa modalidad, por considerarla además, vulnerable de intervenciones y factible de cortes en la conexión/ micrófonos, etc. Además tenemos en cuenta que no todos los ciudadanos saben utilizar esa plataforma o están acostumbrados a usar internet.

CONSIDERAMOS:

• que tenemos lugares amplios para reunirnos ( Salón Cultural, Polideportivo, etc) y los hemos ofrecido como opción;

• que aplicando el protocolo no estaríamos arriesgando a nadie y podríamos conversar cara a cara como corresponde, pudiendo manifestar la gran cantidad de inquietudes que tenemos.

• Que Villa Iris y sus habitantes, representados por esta Comisión, merecen ser escuchados y atendidos por el Intendente y no por la Secretaria de Gobierno como ofrecen.

Es por esto que ponemos a todos los vecinos de la localidad en conocimiento de lo que está sucediendo, y si desean manifestarse para acompañar nuestros requerimientos lo hagan dejando de lado las individualidades y manifestaciones personales, políticas, etc., invitándolos a comunicar su apoyo de manera respetuosa.

Seguimos trabajando por Villa Iris. Sólo nos mueve el bienestar general de la comunidad.

